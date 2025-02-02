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Илон Маск объявил войну Lego, Nestle и другим брендам

337 0 Разное
Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.02.2025

Илон Маск подал в суд на ряд крупных компаний. Он обвинив их в незаконном рекламном бойкоте платформы X. Это привело к существенному снижению рекламных доходов. Изначально Маск направил иск против Всемирной рекламной федерации (WFA) и Глобального альянса СМИ (GARM). Они, по мнению Маска, координировали действия рекламодателей. В число ответчиков вошли такие гиганты, как Lego, Nestle, Pinterest, Tyson Foods и Shell.

Генеральный директор X Линда Яккарино назвала действия рекламодателей «систематическим и незаконным бойкотом», направленным на ослабление платформы. По словам компании, бойкот привёл к значительному падению спроса на рекламу и снижению рекламных цен. Маск утверждает, что многие рекламодатели, связанные с GARM, прекратили размещение рекламы на X, что нанесло серьёзный ущерб доходам компании.

В результате судебного процесса WFA приняла решение о закрытии GARM, предположительно под давлением. Однако иск был расширен, и к списку ответчиков добавились новые компании, включая Twitch. В новом иске X утверждает, что рекламодатели, связанные с GARM, намеренно вредили платформе, приостановив покупку рекламы в период с ноября по декабрь.

Таким образом, дело, которое начал Илон Маск, приобрело более масштабный характер. Последствия этого конфликта для рекламной индустрии и самих платформ пока ещё непредсказуемы. Это важный прецедент, который может повлиять на взаимоотношения между технологическими компаниями и рекламными агентствами в будущем.

Источник — shiftdelete

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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