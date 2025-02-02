Илон Маск объявил войну Lego, Nestle и другим брендам

Илон Маск подал в суд на ряд крупных компаний. Он обвинив их в незаконном рекламном бойкоте платформы X. Это привело к существенному снижению рекламных доходов. Изначально Маск направил иск против Всемирной рекламной федерации (WFA) и Глобального альянса СМИ (GARM). Они, по мнению Маска, координировали действия рекламодателей. В число ответчиков вошли такие гиганты, как Lego, Nestle, Pinterest, Tyson Foods и Shell.

Генеральный директор X Линда Яккарино назвала действия рекламодателей «систематическим и незаконным бойкотом», направленным на ослабление платформы. По словам компании, бойкот привёл к значительному падению спроса на рекламу и снижению рекламных цен. Маск утверждает, что многие рекламодатели, связанные с GARM, прекратили размещение рекламы на X, что нанесло серьёзный ущерб доходам компании.

В результате судебного процесса WFA приняла решение о закрытии GARM, предположительно под давлением. Однако иск был расширен, и к списку ответчиков добавились новые компании, включая Twitch. В новом иске X утверждает, что рекламодатели, связанные с GARM, намеренно вредили платформе, приостановив покупку рекламы в период с ноября по декабрь.

Таким образом, дело, которое начал Илон Маск, приобрело более масштабный характер. Последствия этого конфликта для рекламной индустрии и самих платформ пока ещё непредсказуемы. Это важный прецедент, который может повлиять на взаимоотношения между технологическими компаниями и рекламными агентствами в будущем.

Источник — shiftdelete