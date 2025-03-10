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Тревожные новости для владельцев Google Pixel 4a

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.03.2025
236 Просмотров 0
Тревожные новости для владельцев Google Pixel 4a

Google столкнулся с серьезной проблемой с Pixel 4a в Австралии, и это привело к отзыву устройств из-за риска перегрева аккумулятора. Это произошло после того, как обновление программного обеспечения, выпущенное Google, значительно ухудшило работу аккумулятора Pixel 4a. Изначально Google утверждал, что обновление должно было улучшить управление аккумулятором, но на практике многие пользователи заметили, что их телефоны стали работать от батареи всего несколько минут.

Кроме того, австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подчеркнула, что перегрев аккумулятора может представлять опасность возгорания и ожогов для пользователей. Важно отметить, что Google не упомянул об этой опасности в своем первоначальном объявлении об обновлении. Вместо этого, компания говорила только об улучшении стабильности аккумулятора и возможном снижении доступной мощности.

В связи с отзывом Pixel 4a, пользователей в Австралии призывают проверить, получили ли их устройства обновление прошивки от 8 января 2025 года. Если устройство подвержено проблеме перегрева, пользователи могут иметь право на компенсацию от Google. Важно отметить, что проблема затрагивает не все устройства Pixel 4a.

Многие сравнивают эту ситуацию с скандалом «Batterygate» от Apple, когда компания намеренно снижала производительность старых iPhone. В результате Apple пришлось выплатить сотни миллионов долларов в рамках коллективных исков. Некоторые считают, что программа компенсации Google может быть попыткой предотвратить аналогичные юридические последствия.

Источник — androidauthority

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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