Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » ПК, ноутбуки, железо » Десять лет назад Apple представила MacBook с экраном Retina
ПК, ноутбуки, железоЭлектроника и техника

Десять лет назад Apple представила MacBook с экраном Retina

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.03.2025
6 Просмотров 0
Десять лет назад Apple представила MacBook с экраном Retina

Сегодня исполняется десять лет с момента, когда Apple представила свой знаменитый 12-дюймовый MacBook с дисплеем Retina. Этот экспериментальный ноутбук вызвал бурные обсуждения и стал настоящей революцией в мире технологий.

Apple анонсировала 12-дюймовый MacBook 9 марта 2015 года на мероприятии «Весенний форвард» в Сан-Франциско. В центре внимания тогда были Apple Watch, все подробности о которых раскрыли перед запуском в следующем месяце. Поэтому дебют совершенно новой линейки MacBook стал для многих сюрпризом. Кроме того, генеральный директор Apple Тим Кук представил новый MacBook как «переосмысление» ноутбука.

Неоднозначное мнение пользователей

Вместе с тем, устройство сразу же стало объектом споров из-за его невысокой производительности, всего одного порта USB-C для зарядки и передачи данных, скромного времени работы от аккумулятора, ненадежной клавиатуры-бабочки и высокой цены. В 2015 году стартовая цена составляла 1299 долларов, что было сравнимо с ценой MacBook Pro того времени.

Тем не менее, 12-дюймовый MacBook предвосхитил многие будущие тенденции в линейке Mac. Он стал первым устройством Apple с портом USB-C, многослойной батареей, клавиатурой-бабочкой и трекпадом Force Touch. Кроме того, это был первый MacBook с дизайном, ориентированным на энергоэффективность, дисплеем Retina в непрофессиональной модели, разнообразием цветов, отсутствием вентилятора и светящегося логотипа Apple.

В 2016 году Apple обновила 12-дюймовый MacBook, добавив процессоры Intel Skylake Core M3, M5 и M7, улучшенное время автономной работы, более быструю память PCIe и новый цвет — «розовое золото». Затем, в 2017 году появились процессоры Intel Kaby Lake Core M3, I5 и I7, а также клавиатура-бабочка второго поколения, обещавшая большую надежность.

В 2019 году производство 12-дюймового MacBook было прекращено с выходом нового MacBook Air. Фактически, его заменил MacBook Air 2018 года, который перенял многие черты дизайна, но получил дополнительный порт USB-C, один вентилятор для активного охлаждения и больший дисплей.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.