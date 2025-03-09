Десять лет назад Apple представила MacBook с экраном Retina

Сегодня исполняется десять лет с момента, когда Apple представила свой знаменитый 12-дюймовый MacBook с дисплеем Retina. Этот экспериментальный ноутбук вызвал бурные обсуждения и стал настоящей революцией в мире технологий.

Apple анонсировала 12-дюймовый MacBook 9 марта 2015 года на мероприятии «Весенний форвард» в Сан-Франциско. В центре внимания тогда были Apple Watch, все подробности о которых раскрыли перед запуском в следующем месяце. Поэтому дебют совершенно новой линейки MacBook стал для многих сюрпризом. Кроме того, генеральный директор Apple Тим Кук представил новый MacBook как «переосмысление» ноутбука.

Неоднозначное мнение пользователей

Вместе с тем, устройство сразу же стало объектом споров из-за его невысокой производительности, всего одного порта USB-C для зарядки и передачи данных, скромного времени работы от аккумулятора, ненадежной клавиатуры-бабочки и высокой цены. В 2015 году стартовая цена составляла 1299 долларов, что было сравнимо с ценой MacBook Pro того времени.

Тем не менее, 12-дюймовый MacBook предвосхитил многие будущие тенденции в линейке Mac. Он стал первым устройством Apple с портом USB-C, многослойной батареей, клавиатурой-бабочкой и трекпадом Force Touch. Кроме того, это был первый MacBook с дизайном, ориентированным на энергоэффективность, дисплеем Retina в непрофессиональной модели, разнообразием цветов, отсутствием вентилятора и светящегося логотипа Apple.

В 2016 году Apple обновила 12-дюймовый MacBook, добавив процессоры Intel Skylake Core M3, M5 и M7, улучшенное время автономной работы, более быструю память PCIe и новый цвет — «розовое золото». Затем, в 2017 году появились процессоры Intel Kaby Lake Core M3, I5 и I7, а также клавиатура-бабочка второго поколения, обещавшая большую надежность.

В 2019 году производство 12-дюймового MacBook было прекращено с выходом нового MacBook Air. Фактически, его заменил MacBook Air 2018 года, который перенял многие черты дизайна, но получил дополнительный порт USB-C, один вентилятор для активного охлаждения и больший дисплей.