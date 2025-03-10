Apple, похоже, работает над складным ноутбуком-планшетом

Слухи о том, что Apple работает над складным устройством, набирают обороты. Известный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о том, что у компании уже есть прототип экрана, возможно, для складного iPad Pro.

И это не просто домыслы одного инсайдера. Вместе с тем, аналитики цепочек поставок еще в декабре прошлого года заявили, что Apple планирует активно использовать OLED-дисплеи в своих iPad, включая будущий складной вариант. Они даже предположили, что складной iPad Pro получит огромный 18,8-дюймовый экран и может выйти уже в 2027 году.

Ноутбук или планшет? Apple ищет идеальную форму

Кроме того, издание The Wall Street Journal также подтверждало разработку крупного складного устройства, которое можно будет использовать как ноутбук. По их данным, диагональ в разложенном виде составит около 19 дюймов.

Марк Гурман из Bloomberg, известный своими связями с Apple, тоже упоминал складной iPad, но назвал более поздний срок – 2028 год. По его словам, компания хочет создать что-то действительно инновационное, чтобы устройство воспринималось как «цельный кусок стекла».

iPadOS станет ближе к macOS?

Гурман также предположил, что для такого устройства может потребоваться специальная версия iPadOS, которая будет сочетать в себе элементы iPad и macOS. «К 2028 году iPadOS должна быть достаточно продвинутой, чтобы запускать приложения macOS…» – говорит он.

В общем, ждать осталось недолго/ Похоже, Apple действительно работает над чем-то большим, складным и невероятно интересным. Будем следить за новостями!