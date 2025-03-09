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Игры для ПК и консолей

Второй трейлер GTA 6 может выйти уже в апреле

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.03.2025
3 Просмотра 0
Второй трейлер GTA 6 может выйти уже в апреле

Слухи вокруг новой Grand Theft Auto от Rockstar Games не утихают. Разработчики держат всё в строжайшей тайне с декабря 2023 года, но утечки информации продолжают появляться. Похоже, у нас есть свежие подсказки насчёт даты выхода второго трейлера GTA 6.

Итак, когда же нам ждать второй трейлер GTA 6?

Согласно информации от инсайдера GTA VI O’Clock, второй трейлер может выйти уже в апреле! Этот источник проанализировал маркетинговые стратегии Rockstar при продвижении GTA 5 и Red Dead Redemption 2 и пришёл к выводу, что апрель – наиболее вероятный месяц для премьеры.

маркетинговые стратегии Rockstar

Ещё одна интересная деталь: вскоре после апреля, Take-Two, материнская компания Rockstar Games, проведёт собрание акционеров. Возможно, на этом собрании будут обсуждаться важные решения, касающиеся GTA 6, и выход трейлера в апреле – это часть стратегии.

Кроме того, появились слухи о том, что Rockstar Games планирует продавать GTA 6 по цене от 100 долларов и выше. Якобы, компания рассматривает возможность повышения цены для использования в GTA Online, чтобы оправдать затраты игроков.

Точная дата выхода игры пока остаётся загадкой. Всё, что мы знаем на март 2025 года, это то, что релиз запланирован на осень 2025 года. Но если второй трейлер действительно выйдет в апреле, то, возможно, мы получим больше конкретики по дате выхода.

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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