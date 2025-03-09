Второй трейлер GTA 6 может выйти уже в апреле

Слухи вокруг новой Grand Theft Auto от Rockstar Games не утихают. Разработчики держат всё в строжайшей тайне с декабря 2023 года, но утечки информации продолжают появляться. Похоже, у нас есть свежие подсказки насчёт даты выхода второго трейлера GTA 6.

Итак, когда же нам ждать второй трейлер GTA 6?

Согласно информации от инсайдера GTA VI O’Clock, второй трейлер может выйти уже в апреле! Этот источник проанализировал маркетинговые стратегии Rockstar при продвижении GTA 5 и Red Dead Redemption 2 и пришёл к выводу, что апрель – наиболее вероятный месяц для премьеры.

Ещё одна интересная деталь: вскоре после апреля, Take-Two, материнская компания Rockstar Games, проведёт собрание акционеров. Возможно, на этом собрании будут обсуждаться важные решения, касающиеся GTA 6, и выход трейлера в апреле – это часть стратегии.

Кроме того, появились слухи о том, что Rockstar Games планирует продавать GTA 6 по цене от 100 долларов и выше. Якобы, компания рассматривает возможность повышения цены для использования в GTA Online, чтобы оправдать затраты игроков.

Точная дата выхода игры пока остаётся загадкой. Всё, что мы знаем на март 2025 года, это то, что релиз запланирован на осень 2025 года. Но если второй трейлер действительно выйдет в апреле, то, возможно, мы получим больше конкретики по дате выхода.