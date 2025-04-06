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Автомобили и мототехника

Трагедия с электромобилем Xiaomi SU7: первые жертвы

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.04.2025
16 Просмотров 0
Трагедия с Xiaomi SU7 первые жертвы и вопросы к автопилоту

29 марта 2025 года в Китае произошла трагическая авария с участием электромобиля Xiaomi SU7 Standard. Она повлекла за собой гибель трех студенток. Инцидент случился на шоссе Дэчжоу-Шанжао (G0321) вблизи города Тунлин провинции Аньхой. Он стал первым зарегистрированным смертельным случаем, связанным сэлектрокаром компании Xiaomi. Авария вызвала широкую общественную обеспокоенность. Особенно в отношении безопасности систем автономного вождения и надежности электромобилей в целом.

Детали трагедии: жертвы и обстоятельства

Погибшие студентки направлялись в город Чичжоу для сдачи экзаменов на государственную службу. Они ехали на базовой версии Xiaomi SU7. Электромобиль приобрели в мае 2024 года и получили в октябре того же года. Важно отметить, что эта модель SU7 Standard, в отличие от более дорогих версий Pro и Max, не оснащена лидаром (LiDAR). Она использует систему Navigate on Autopilot (NOA) на основе машинного зрения.

Xiaomi SU7 разбился в Китае

Авария произошла на участке шоссе, где велись ремонтные работы, что привело к сужению полосы движения. Это, возможно, в сочетании с присутствием строительного мусора на дороге, могло сыграть роковую роль в произошедшем столкновении.

Хронология событий: данные от Xiaomi

Xiaomi, на основе данных, предоставленных полиции, восстановила последовательность событий, предшествовавших трагедии:

  • 22:27:17: Активирована система NOA, скорость автомобиля – 116 км/ч.
  • 22:44:24: Система зафиксировала препятствие, выдала предупреждение и начала снижать скорость.
  • 22:44:25: Водитель перешел на ручное управление, повернул руль влево на 22,0625 градуса, применил торможение на 31%.
  • 22:44:26: Руль повернут вправо на 1,0625 градуса, торможение усилено до 38%.
  • 22:44:26 – 22:44:28: Автомобиль на скорости 97 км/ч врезался в бетонное ограждение, после чего произошло возгорание.

Последствия столкновения и вопросы к безопасности

В социальных сетях, в том числе в публикациях матери одной из погибших, появились сообщения о том, что после столкновения двери автомобиля автоматически заблокировались, не позволив пассажирам выбраться до начала пожара.

Фотография Xiaomi SU7 до и после крушения

Xiaomi пока не подтвердила эту информацию, отметив наличие кнопки аварийной разблокировки, но неясность ее работоспособности в данной ситуации. Также высказываются предположения о том, что система NOA могла не распознать небольшие препятствия, например, конусы, что могло способствовать аварии.

Реакция Xiaomi и дальнейшее расследование

Компания Xiaomi оперативно отреагировала на трагедию, сформировав следственную группу и пообещав предоставить данные о произошедшем. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь выразил соболезнования семьям погибших и заверил в полной прозрачности расследования.

Компания подтвердила, что система NOA активировалась на скорости около 116 км/ч до выдачи предупреждения и замедления перед столкновением до 97 км/ч.

Причина пожара, возникшего после аварии, пока устанавливается, но предварительные данные указывают на то, что возгорание началось в салоне, а не в аккумуляторной батарее. Также сообщается, что система автоматического экстренного торможения (AEB) не сработала, поскольку водный барьер не был распознан системой обнаружения.

Продолжающееся расследование и перспективы

Полиция продолжает расследование, изучая все факторы, включая дорожные условия, действия водителя и работу систем автомобиля. Эта трагедия поднимает важные вопросы о надежности технологий автономного вождения, эффективности аварийных систем и необходимости обучения водителей электромобилей. Результаты расследования будут иметь важное значение для дальнейшего развития и совершенствования систем безопасности электромобилей.

Источник — X.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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