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Топовый смартфон Realme GT6 рухнул в цене на Маркете

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.07.2024
249 Просмотров 0

Сегодня на Яндекс.Маркете можно найти флагманскую модель смартфона GT6 от Realme по очень привлекательной цене — до 50 тысяч рублей, тогда как в других магазинах он стоит далеко за 70 тысяч. Realme GT6 предлагается в двух расцветках: зеркальный серебряный и зелёный туман, а также в двух конфигурациях: 12 ГБ оперативной памяти / 256 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти / 512 ГБ встроенной памяти.

Realme GT6 рухнул в цене на Маркете

Помимо прочего, смартфон также обладает внушительными характеристиками. За производительность отвечает мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 — практически все игры будут «летать». Full HD AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц обеспечит отличный опыт просмотра контента и игр. Камера Realme GT6 также имеет внушительные характеристики и возможности как в фотосъёмке, так и в записи видео. Именно поэтому GT6 занимает высшее место в нашем рейтинге лучших смартфонов Realme.

Если в данный момент вы находитесь в поиске топового смартфона, самое время рассмотреть эту модель для покупки.

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Realme GT6

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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