Топовый смартфон Realme GT6 рухнул в цене на Маркете

Сегодня на Яндекс.Маркете можно найти флагманскую модель смартфона GT6 от Realme по очень привлекательной цене — до 50 тысяч рублей, тогда как в других магазинах он стоит далеко за 70 тысяч. Realme GT6 предлагается в двух расцветках: зеркальный серебряный и зелёный туман, а также в двух конфигурациях: 12 ГБ оперативной памяти / 256 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти / 512 ГБ встроенной памяти.

Помимо прочего, смартфон также обладает внушительными характеристиками. За производительность отвечает мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 — практически все игры будут «летать». Full HD AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц обеспечит отличный опыт просмотра контента и игр. Камера Realme GT6 также имеет внушительные характеристики и возможности как в фотосъёмке, так и в записи видео. Именно поэтому GT6 занимает высшее место в нашем рейтинге лучших смартфонов Realme.

Если в данный момент вы находитесь в поиске топового смартфона, самое время рассмотреть эту модель для покупки.