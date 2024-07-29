Huawei представила новые наушники FreeBuds 6i

Huawei расширила линейку своих наушников FreeBuds, представив новые FreeBuds 6i, которые уже доступны для предварительного заказа в Китае. Хотя окончательная цена пока не объявлена, компания предлагает скидку в 100 юаней в период предварительной продажи, который продлится с 29 июля по 6 августа 2024 года.

FreeBuds 6i предлагаются в трех знакомых цветовых решениях: Streamer Purple, Sky White и Phantom Night Black. Основное внимание уделено улучшенному шумоподавлению, и Huawei заявляет о 100% улучшении по сравнению с предыдущим поколением. Максимальная глубина шумоподавления составляет 27 дБ, что ставит их в один ряд с текущими флагманскими моделями.

Наушники достигают этого благодаря комбинации адаптивных алгоритмов шумоподавления, которые настраиваются за считанные секунды, «резонансной полости глушителя», разработанной для распознавания человеческих голосов, и трехмикрофонного шумоподавления с использованием искусственного интеллекта. Huawei утверждает, что наушники получили сертификацию A CAIA за способность шумоподавления беспроводной гарнитуры.

Качество звука обеспечивается 11-миллиметровым динамическим динамиком с четырьмя магнитами, а также 10-полосным эквалайзером с настраиваемыми звуковыми эффектами для персонализации пользователем. Наушники также поддерживают трехмикрофонное шумоподавление AI для звонков, что делает их удобным вариантом для работы в шумной обстановке.

По дизайну FreeBuds 6i демонстрируют снижение объема внутриушной части на 6% по сравнению с предыдущими моделями. Время работы батареи составляет 35 часов при воспроизведении музыки с использованием зарядного чехла. Быстрая зарядка за 10 минут обеспечивает до 4 часов прослушивания, что является удобным решением для пользователей в пути. FreeBuds 6i также обладают защитой от пыли и воды по стандарту IP54, что делает их пригодными для тренировок и использования в условиях небольшого дождя.

Одной из интересных функций является поддержка потоковой передачи аудио и обмена аудио между несколькими устройствами на базе HarmonyOS. Это может быть полезно для пользователей, инвестирующих в экосистему Huawei, хотя его полезность для тех, кто находится за её пределами, остаётся ограниченной.

Источник — gizmochina.com