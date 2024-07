Nothing Phone (2a) Plus: что известно на данный момент

Nothing Phone (2a) Plus будет представлен в конце этой недели как новый вариант модели (2a), но станет мощнее своего предшественника. Согласно информации от компании Nothing, Phone (2a) Plus будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 7350 Pro SoC, став первым телефоном с этим процессором. Недавняя утечка раскрывает ключевые характеристики этого устройства.

Смартфон получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и режимом высокой яркости 1100 нит. Дисплей будет защищён стеклом Gorilla Glass 5.

Согласно другой утечке, (2a) Plus будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Это та же конфигурация камеры, что и у Phone (2a). Однако фронтальная камера будет обновлена с 32-мегапиксельного сенсора до 50-мегапиксельного, и добавится поддержка записи видео в формате 4K.

Телефон также получит батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт, что выше, чем 45 Вт у Phone (2a). Устройство будет доступно в двух вариантах: с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

Дизайн Nothing Phone (2a) Plus пока не был показан и это вызывает интерес, так как у Phone (2a) было ограниченное количество светодиодов Glyph.

