Apple откладывает выпуск ИИ функций на своих устройствах

Apple не спешит с запуском своих функций искусственного интеллекта до iOS 18.1. По данным Bloomberg, релиз Apple Intelligence состоится не раньше октября, что позже первоначально запланированного срока. Что стоит за задержкой и что это значит для пользователей?

Искусственный интеллект сейчас на переднем плане, и технологические гиганты соревнуются в представлении новых функций ИИ. Apple также планировала значительные обновления этой осенью, но теперь пользователям iPhone придется подождать немного дольше. Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники, Apple представит свои новые функции искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence только с iOS 18.1, а не с iOS 18.0 в сентябре, как первоначально предполагалось. Причина задержки — необходимость дополнительного времени для исправления ошибок и улучшения стабильности.

Этот шаг не является непривычным. Компания обычно анонсирует новые функции на конференции разработчиков WWDC и затем выпускает их вместе с основным обновлением операционной системы осенью. Отклонение от этой модели свидетельствует о возможных проблемах, но также подчёркивает стремление к качеству.

Apple стремится избежать проблем, подобных тем, что возникли при запуске Siri более 10 лет назад. По информации Bloomberg, Apple планирует выпустить первую бета-версию iOS 18.1 с некоторыми функциями ИИ для разработчиков уже на этой неделе. Это необычный шаг, так как бета-версии последующих обновлений, как правило становятся доступны только после выпуска основной версии.

Apple Intelligence включает в себя приоритезацию важных уведомлений, суммирование контента веб-страниц, голосовых заметок и электронных писем, улучшенный инструмент для письма с поддержкой ИИ, функции генерации изображений и смайлов, созданных ИИ («Genmoji»), а также интеграцию ChatGPT и значительно улучшенные навыки Siri. Однако не все функции будут доступны сразу после выхода iOS 18.1. Основные улучшения Siri, такие как контекстный поиск на устройстве или анализ текущего содержимого экрана, ожидаются не раньше 2025 года.

Apple Intelligence в Европе

Apple Intelligence также пока не будет доступен в Европе. Первоначально запуск планируется только в США с поддержкой американского английского языка. Ожидается, что доставка функций в другие страны займёт больше времени. В пресс-релизах в июне уже указывалось, что дополнительные языки появятся не раньше следующего года.

Есть также сообщения, что Apple может отложить внедрение функций искусственного интеллекта в Европе из-за нормативной неопределённости в связи с Законом о цифровых рынках (DMA) Европейского Союза. Apple опасается, что требования совместимости DMA могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность данных.

Как ещё есть проблемы

С переходом на iOS 18.1 Apple сталкивается с некоторыми проблемами. Новые модели iPhone 16, вероятно, будут выпущены в сентябре без рекламируемых функций ИИ, а разработчики получат доступ к интерфейсам позже, что может задержать поддержку приложений. Кроме того, конкурентное преимущество таких компаний, как Google и Samsung, в области ИИ, а также ожидания пользователей iPhone продолжают расти.

Несмотря на эти препятствия, эксперты считают этот шаг позитивным: «Apple не спешит. Это правильный путь в долгосрочной перспективе,» — отметил один аналитик. «Когда функции появятся, мы надеемся, что они будут действительно удивительными.»

Внедрение Apple Intelligence чрезвычайно важно для компании. После многих лет отставания в области ИИ Apple теперь стремится наверстать упущенное и установить новые стандарты. Компания значительно активизировала свои усилия в области ИИ в 2023 году, будучи удивлена успехом ChatGPT. Теперь планируется постепенно внедрять новые функции в течение 2024 и 2025 годов.

Интересно, что Apple, судя по всему, не заключала никаких финансовых соглашений с OpenAI по интеграции ChatGPT. Вместо этого обе компании получают выгоду от увеличения охвата и потенциальной базы пользователей.

Остаётся неизвестным, оправдаются ли ожидания в конце концов. В любом случае, конкуренция не дремлет — Google, Anthropic и другие компании активно работают над своими AI-решениями. Гонка за самые умные алгоритмы в самом разгаре.

Источник — winfuture.de