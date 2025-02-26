Лучшие веб-камеры для работы из дома 2025 года

Выглядите более профессионально дома, используя лучшую веб-камеру.

С лучшей веб-камерой для работы на дому вы сможете придать себе профессиональный вид. Независимо от того, используете ли вы Zoom, Microsoft Teams или Skype, вы будете предоставлять другим людям во время звонков более качественное изображение, не говоря уже о лучшем звуке.

27.02.2025 Обновление Добавили в наш рейтинг новые интересные модели.

Хотя лучшие 4K-веб-камеры дадут вам наилучшее качество изображения, это может быть необязательно для работы дома, где вы в основном будете использовать камеру для звонков. Таким образом, хотя мы и включили в наш список несколько высококлассных 4K-камер, мы также добавили множество бюджетных вариантов, все из которых почти наверняка будут иметь лучшее разрешение, чем встроенная в ваш ноутбук. Они также упростят размещение вашей камеры, чтобы показать вас и ваш домашний офис в лучшем свете.

Если у вас действительно нет лишних денег, попробуйте наш список лучших бюджетных веб-камер . У нас также есть руководство по лучшим веб-камерам для конференц-залов, если вы регулярно проводите видеозвонки с несколькими участниками в одном месте, и обзор лучших веб-камер Mac для преданных пользователей Apple .

1 Razer Kiyo Pro Лучшая веб-камера для работы на дому в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 1080p при 60 кадрах в секунду / 1080p при 30 кадрах в секунду с включенным HDR

Угол обзора: 80°, 90° и 103°

Встроенный микрофон: стерео Плюсы Фантастическое качество изображения

HDR-возможности

Три предустановки угла обзора Минусы Нет поддержки внешнего аудио

Периодические проблемы с автофокусом

Razer Kiyo Pro — наш выбор как лучшая веб-камера для работы дома в целом. Она предлагает Full HD при 60 кадрах в секунду, что означает, что качество видео, которое обеспечит эта веб-камера, намного лучше, чем внутренняя камера ноутбука. Если вы готовы снизить частоту кадров до все еще высоких 30 кадров в секунду, вы также можете получить HDR. Поле зрения варьируется от 80 до 103 градусов, и автофокус также есть в меню.

Наш рецензент обнаружил, что качество изображения с Kiyo Pro было превосходным, после настройки под его предпочтения. Использование этой веб-камеры вместо встроенной в его ноутбуке означало, что встречи Zoom и Teams ощущались так, будто их серьезно обновили.

В целом, это камера премиум-класса, которая поможет домашним работникам выглядеть наилучшим образом на встречах, конференциях, интервью и т. д. Однако она довольно дорогая, и если у вас мало денег, вы можете предпочесть одну из более доступных веб-камер из нашего списка ниже. В качестве альтернативы, если вам нужно 4K, то наш лучший выбор находится под номером 4 в нашем списке.

2 Logitech Brio 100 Лучшая бюджетная веб-камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 1920 x 1980

Частота кадров: 30 кадров в секунду

Угол обзора: 58 градусов

Размер: 72,9 x 31,9 x 66,6 мм

Вес: 75 г. Плюсы Full HD со скоростью 30 кадров в секунду

Универсальное крепление для монитора

Хорошее программное обеспечение Минусы Кабель USB-A не может быть отсоединен

Крепление монитора фиксированное

Не хватает денег? Logitech Brio 100 не так хорошо оснащена, как первая веб-камера в нашем списке. Но она намного дешевле и все равно значительно улучшит внутреннюю веб-камеру вашего ноутбука.

Наш рецензент был сразу же впечатлен качеством изображения Brio 100. Он обнаружил, что камера отлично справляется со сложной экспозицией, сидя за столом с окном позади себя, и при умеренном освещении зернистость была очень незначительной.

Видеозапись Full HD четкая и точная, с хорошим цветовым балансом, а универсальное крепление для монитора довольно универсально. Качество звука также приемлемое, и хотя мы хотели бы видеть съемный USB-кабель, за эту цену вы получите все, что нужно большинству людей от веб-камеры.

3 Opal Tadpole Лучшая веб-камера для ноутбука

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: Full HD/1080P

Частота кадров: 30 кадров в секунду

Размер: 45 x 20 x 35 мм

Вес: 35 г Плюсы Качественное видео Full HD

Выключатель звука с индикатором

Маленький и очень портативный Минусы Резиновый чехол легко потерять

Может заслонять экран

Несмотря на то, что огромное количество работников используют ноутбуки, относительно немного веб-камер разработаны специально для них. Opal Tadpole — это попытка заполнить эту нишу, сверхтонкая веб-камера, которая почти ничего не весит и может быть просто прикреплена к верхней части экрана, чтобы заменить встроенную камеру вашего ноутбука. Ее работа по принципу plug-and-play делает ее простой в использовании для любого, а качество видео, которое она выдает в формате Full HD, вполне приемлемо. Конечно, это не 4K, но, на самом деле, очень немногим домашним работникам это будет интересно.

В ходе тестирования мы обнаружили, что Opal Tadpole показал себя хорошо. Это не похоже на то, что поры и фолликулы на вашем лице отображаются с точностью до пикселя, но вы действительно хотите этого? Он достаточно хорошо отделяет пользователя компьютера от фона, его встроенный микрофон обеспечивает достойное качество, одновременно подавляя фоновый шум. Он не броский, но у него хорошая цена и он выполняет свою работу.

4 Dell UltraSharp HDR 4K Лучшая веб-камера для трансляции в 4К

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 4К

Частота кадров: 60 кадров в секунду

Угол обзора: 65/78/90 градусов Плюсы Превосходное качество изображения

Интеллектуальное автокадрирование Минусы Нет микрофона

В Mac функции урезаны

Если вы хотите получить максимальное качество изображения, вам понадобится веб-камера 4K, и вот та, которую мы рекомендуем прямо сейчас для работы дома. Обладая большим 1/2,8-дюймовым сенсором Sony Starvis CMOS с разрешением 8,2 мегапикселя, диафрагмой F2.7 и HDR, эта веб-камера обеспечивает превосходное качество видео.

Благодаря большому сенсору и высокому разрешению наш обозреватель обнаружил, что качество видео просто великолепное. Фактически, если смотреть с другого конца видеозвонка, оно не сильно отстает от DSLR, подключенного к ПК. Однако имейте в виду, что вам понадобится быстрое и стабильное подключение к Интернету, чтобы в полной мере использовать разрешение 4K при видеозвонках.

5 Obsbot Meet 4K Веб-камера 4K с расширенными функциями

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с: Windows, MacOS

Разрешение: 4К

Размеры: 56 x 44 x 32 мм

Вес: 72 г отдельно / 133 г с креплением Плюсы Разрешение 4К

Отслеживание предметов с помощью ИИ

Управление через приложение Минусы Бывает медленной

Если вам нужно разрешение 4K, вот еще одна отличная веб-камера для работы дома. Помимо сверхвысокого качества изображения, она также оснащена умным ИИ, который позволяет ей отслеживать объект без необходимости перемещения камеры.

Выглядит как крошечная GoPro , может похвастаться подключением USB-C и совместима как с Windows, так и с Mac, с сопутствующим приложением, позволяющим управлять его более продвинутыми функциями, такими как окно предварительного просмотра видео, из которого вы можете записывать фрагменты на камеру. В наших тестах 1/2,8-дюймовый сенсор Sony и камера с диафрагмой f/2.2 хорошо справлялись с несовершенным освещением, и, по крайней мере, вдали от краев кадра изображение было очень резким.

6 Logitech Brio Ultra HD Pro Лучшая веб-камера 4K для звука

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 4К

Частота кадров: 30 кадров в секунду (4K) 60 кадров в секунду (1080p)

Угол обзора: 65, 78 и 90 градусов

Микрофоны: двойные всенаправленные Плюсы Кристально чистое видео

Автофокус, светокоррекция

Регулируемый угол обзора

Расширенный динамический диапазон Минусы Дорого

Logitech Brio Ultra HD Pro может записывать в разрешении Ultra HD 4K и транслировать в формате 1080p Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Объектив имеет разные углы обзора (65, 78 и 90 градусов), гарантируя, что все останется в кадре, и может быть настроен в соответствии с планировкой вашего офиса. А с 5-кратным цифровым зумом вы можете обрезать изображение 4K до 1080p с минимальным ухудшением качества изображения.

Также есть опция 90 кадров в секунду при разрешении 720p, если вы хотите получить максимально плавное видео, и камера может записывать видео HDR (High Dynamic Range) для улучшенной контрастности. Два всенаправленных микрофона и зажим для монитора ПК дополняют этот блестящий комплект веб-камеры. Все это может показаться излишним для многих пользователей, но если вы ищете высококачественное изображение и звук, это то, что вам нужно.

В целом, наш тестер был покорен отличным HDR Brio, плавной частотой кадров, простотой использования и хорошим качеством звука. Для получения дополнительной информации прочитайте наш полный обзор Logitech Brio Ultra HD Pro .

Logitech Brio Ultra HD Pro может записывать в разрешении Ultra HD 4K и транслировать в формате 1080p Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Объектив имеет разные углы обзора (65, 78 и 90 градусов), гарантируя, что все останется в кадре, и может быть настроен в соответствии с планировкой вашего офиса. А с 5-кратным цифровым зумом вы можете обрезать изображение 4K до 1080p с минимальным ухудшением качества изображения.

Также есть опция 90 кадров в секунду при разрешении 720p, если вы хотите получить максимально плавное видео, и камера может записывать видео HDR (High Dynamic Range) для улучшенной контрастности. Два всенаправленных микрофона и зажим для монитора ПК дополняют этот блестящий комплект веб-камеры. Все это может показаться излишним для многих пользователей, но если вы ищете высококачественное изображение и звук, это то, что вам нужно.

В целом, наш тестер был покорен отличным HDR Brio, плавной частотой кадров, простотой использования и хорошим качеством звука.

7 Logitech C310 Лучшая дешевая веб-камера для работы на дому

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 720p

Частота кадров: 30 кадров в секунду

Угол обзора: 60 градусов Плюсы Доступная цена

Хорошее качество изображения Минусы Без установки на штатив

Разрешение ограничено 720p

Logitech HD C310 даже дешевле, чем наш бюджетный выбор номер 2. Здесь вы жертвуете Full HD, но его разрешение 720p все равно выглядит лучше, чем у большинства встроенных веб-камер.

Это прекрасная простая в настройке веб-камера, даже если вы никогда раньше не пользовались внешней веб-камерой. Микрофон тоже хорош, со встроенной фирменной технологией шумоподавления для более чистого звука и в целом лучшего опыта для любого, кому посчастливилось оказаться на другом конце вашей трансляции.

Легко интегрируется с любым популярным программным обеспечением для видеоконференций, это экономически выгодный выбор для тех, кто ищет лучшую веб-камеру по низкой цене.

8 Microsoft LifeCam HD-3000 Лучшая дешевая веб-камера Windows

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с: Windows

Разрешение: 720p

Угол обзора: 68,5 градусов

Размеры: 44 x 39 x 109 мм

Вес: 91 г Плюсы Цена

Хороший набор функций Минусы Только Windows

Нет автофокуса

Если вы следите за ценами, то Microsoft LifeCam HD-3000 предлагает более дешевую альтернативу Logitech C310, представленной выше. Фактически, на момент написания статьи, это самая дешевая веб-камера, которую мы можем рекомендовать сегодня (при условии, что у вас есть компьютер Windows, с которым вы можете ее использовать).

Как и в предыдущем случае, вы по-прежнему получаете разрешение 720p, микрофон с шумоподавлением и технологию TrueColor. Основные компромиссы — отсутствие автофокуса, более узкий угол обзора, менее мощный (4 МП) сенсор и более ограниченный цифровой зум (4x). Но, учитывая текущую разницу в ценах, вы вполне можете найти это приемлемым.

9 Logitech StreamCam Одна из лучших веб-камер для потокового вещания

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Разрешение: 1080p

Частота кадров: 60 кадров в секунду

Угол обзора: 78 градусов Плюсы Отличное качество изображения и частота кадров

Привлекательный дизайн

Предлагает альбомную и портретную съемку Минусы Дорого

Если вы серьезный стример или заядлый создатель контента, Logitech StreamCam — одна из лучших веб-камер, которые вы можете купить. Эта высококлассная веб-камера записывает видео в формате 1080p со скоростью 60 кадров в секунду, что делает ее идеальной для стримов Twitch и высококачественных видеороликов на YouTube. StreamCam обладает уникальной возможностью установки в альбомном или портретном режимах, поэтому вы можете использовать последнюю ориентацию для съемки контента для таких платформ, как TikTok.

Эта превосходная потоковая веб-камера предлагает высокоскоростное соединение USB-C, множество вариантов крепления и 3 месяца программного обеспечения для потоковой передачи XSplit Premium. Ее освежающий привлекательный дизайн, который представлен в белом и угольном цветах, также является отличным штрихом. Мы были очень впечатлены качеством изображения; она определенно стоит своей цены.

Популярный доступный вариант, Logitech C310 предлагает надежное качество изображения 720p в простом корпусе, который отлично подходит для установки на большинство мониторов и экранов ноутбуков. C310 может автоматически подстраиваться под условия освещения для получения наилучшего изображения, а с помощью прилагаемого программного обеспечения Logitech Webcam Software можно настроить рамку или использовать веб-камеру в качестве детектора движения.

Если вам нужно видео 1080p или возможность установки на штатив, вам придется приобрести что-то более дорогое, но если вам нужна только надежная камера для повседневных видеозвонков за небольшую стоимость, C310 — одна из лучших веб-камер для большинства людей.

Если вам нужно максимально качественное изображение, вам понадобится веб-камера 4K. Перед вами как раз та, которую мы рекомендуем для домашней работы. Эта веб-камера, оснащенная большой 1/2,8-дюймовой CMOS-матрицей Sony Starvis с разрешением 8,2 мегапикселя, диафрагмой F2,7 и поддержкой HDR, обеспечивает превосходное качество видео.

Благодаря большому сенсору и высокому разрешению качество видео выходит просто превосходным. Фактически, оно не сильно отстает от зеркальной камеры, подключенной к ПК. Однако имейте в виду, что вам понадобится быстрое и стабильное подключение к Интернету, чтобы максимально эффективно использовать разрешение 4K при видеозвонках.

Нужна ли мне веб-камера для работы из дома?

Ответ на этот вопрос зависит от вашей работы и культуры вашей компании. Но в целом, если у вас регулярные видеовстречи или вам нужно визуально сотрудничать с коллегами, веб-камера необходима. Даже если вы не используете ее каждый день, хорошо иметь ее под рукой для случайных звонков или презентаций. И хотя ваш ноутбук может уже иметь встроенную веб-камеру, любая из внешних веб-камер из нашего списка мгновенно улучшит качество звука и изображения.

Какое разрешение веб-камеры мне следует выбрать?

Веб-камера 720p обеспечивает достойное качество видео, которое обычно достаточно для звонков с друзьями в Zoom или видеоконференций с коллегами. Однако для создания профессионально выглядящих видео или создания потокового контента для широкой аудитории веб-камера с разрешением 1080p или выше является лучшим вариантом.

Важен ли встроенный микрофон в веб-камере?

Да, встроенный микрофон позволит вам воспроизводить чистый звук во время виртуальных встреч или конференций. Для наилучшего качества звука ищите модели веб-камер, которые включают функции шумоподавления.

Как выбрать лучшую веб-камеру

Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при выборе лучшей веб-камеры.

Разрешение

Хотя разрешение 720p является базовой высокой четкостью, если ваш ноутбук более дешевой или старой модели, вы можете быть удивлены скачком качества. В любом случае, 720p — это стандартное HD, в то время как 1080p — это Full HD, а за пределами этого вы попадаете на территорию 4K (см. Лучшие веб-камеры 4K ). Хотя может показаться очевидным, что большее разрешение лучше, на практике вы можете обнаружить, что ваше интернет-соединение испытывает трудности с трансляцией изображения 4K или даже Full HD без заиканий. В идеале веб-камера с несколькими вариантами разрешения — это лучшая покупка.

Звук

Звук, вероятно, даже важнее видео, когда дело касается конференций. Если вы обнаружили, что у вас тихий голос и вас трудно понять, когда вы говорите в свой ноутбук, стоит знать, что большинство веб-камер оснащены лучшим микрофоном, который помогает улучшить запись звука. Некоторые даже предлагают стерео, позволяя вашему голосу звучать красиво и четко, с отфильтрованным фоновым шумом.

Проверьте совместимость с вашим ноутбуком — не у всех одинаковые разъемы подключения.

Контроль над фоном , а также то, как расположена ваша голова, является ключом к созданию хорошего впечатления дома. Это означает, что возможность наклонять/позиционировать камеру действительно полезна, как и возможность увеличивать и уменьшать масштаб.