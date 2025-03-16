ТОП-32 Лучшие игры для PS4 в 2025 году

PlayStation 5 — более мощная система, но PlayStation 4 все еще стоит иметь и играть в нее в 2025 году. Изучите библиотеку игр Sony последнего поколения с этими лучшими выборами в разных жанрах.
Наша коPlayStation 5 предлагает несколько отличных игр, таких как Ratchet & Clank: Rift Apart и Returnal , но сама система чрезвычайно сложна в приобретении по многим причинам. К счастью, PlayStation 4 гораздо проще найти, и у нее есть библиотека высшего уровня, которую все еще стоит изучить.
В 2013 году PlayStation 4 разгромила новое поколение консолей и стала самой популярной игровой машиной на рынке. Системе уже почти девять лет, но для нее все еще выходит много игр. А если у вас есть PlayStation 4 Pro , вы можете насладиться графикой 4K , HDR и улучшенной частотой кадров (в зависимости от игры). PS4 ни в коем случае не устарела.
Посмотрите на рог изобилия доступных богатств. Есть готический хоррор Bloodborne, последняя работа Хидео Кодзимы от Konami в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и две великолепные игры о Человеке-пауке от Insomniac Games. God of War Ragnarok 2022 года также выйдет на консоли.
Отсутствие обратной совместимости у PS4 было проблемой, когда консоль была запущена, поэтому Sony создала PlayStation Now . Стриминговый сервис позволяет вам играть в сотни игр для PS2, PS3 и PS4. Он также доступен на ПК. Естественно, как только вы перестанете платить за доступ к этим играм, вы больше не сможете в них играть. PlayStation Plus за $9,99 в месяц добавляет многопользовательский режим онлайн и две бесплатные игры в месяц.
Короче говоря, в PlayStation 4 есть много того, что может понравиться. Ознакомьтесь со списком ниже, чтобы ознакомиться с полным обзором наших любимых игр для PS4, и расскажите нам о своих любимых играх в комментариях ниже.
Жанр: RPG, выживание, хоррор, экшен
Локализация: полностью на русском языке
Возрастное ограничение: 18+
- Умный дизайн уровней
- Последовательная, удовлетворяющая механика
- Плотная, угрюмая атмосфера
- Непонятный стиль может раздражать
Bloodborne, преемник игр Demon’s Souls и Dark Souls от FromSoftware, отходит от меча и колдовства, которые определяли эти экшен-RPG. Вместо этого Bloodborne погружается в мрачное, инопланетное и гротескное, с эстетическими и сюжетными параллелями с произведениями Г. Ф. Лавкрафта и Роберта Э. Говарда.
Управление в Bloodborne похоже на игры Souls, за исключением того, что в них есть улучшенное уклонение, система восстановления здоровья и обилие предметов для лечения; игра сильно отличается от своих предшественников. Плюс, вдохновение Bloodborne в стиле готики и ужасов создает фантастический мир.
Итог
Bloodborne радикально меняет формулу «Souls» с более быстрыми и агрессивными боями. Лавкрафтовский ужас и викторианская обстановка только добавляют очарования. Один из лучших релизов для PS4 на сегодняшний день.
Жанр: 3D-шутер
Локализация: полностью на русском языке
Возрастное ограничение: 18+
- Интенсивные и жестокие столкновения с врагами
- Продуманные сегменты платформера
- Большие, наполненные секретами карты
- Огромный выбор оружия и модов.
- Со временем сражения становятся однообразными
Думгай и его ненасытная жажда беспорядочного насилия против демонов возвращаются в Doom Eternal , где он сражается с богом, еще более могущественным богом, и легионами небес и ада, чтобы спасти человечество.
Doom Eternal — это стремительная фэнтезийная игра, которая предлагает все захватывающие действия Doom (2016) , но с еще большим блеском, блеском и великолепным кровавым геймплеем. Это не только одна из лучших игр для PS4, но и знаковый шутер от первого лица, который стоит особняком на вершине жанра.
Жанр: приключения, RPG, экшен
Локализация: нет
Возрастное ограничение: 16+
- Подправили сюжет
- Удачная боевая система
- Улучшена графика
- Бои бывают слишком сложными
- Кое-где может замыливаться фон
Разработчик Square Enix принял вызов и переосмыслил икону. Final Fantasy VII Remake возвращает игроков в депрессивный и эксцентричный город Мидгар, где группа экотеррористов ведет войну против безжалостной энергетической компании, одержимой идеей уничтожения планеты ради прибыли.
Вы следуете за бывшим Солдатом Клаудом и его союзниками-неудачниками по псевдофутуристическому городскому пейзажу, сражаясь с пехотинцами службы безопасности, роботами и чудовищными мутантами, используя совершенно новую гибридную пошаговую/боевую систему. Конечно, многофункциональная система навыков Materia из RPG вернулась, предоставляя десятки вариантов способностей на выбор для огромного разнообразия развития персонажа.
Final Fantasy VII Remake также может похвастаться выдающейся презентацией, с визуальными эффектами и музыкой, которые не имеют себе равных. Это может быть только первый эпизод гораздо более обширной истории, но, несмотря на это, он предоставляет чертовски крутой пакет.
Жанр: action-adventure с открытым миром
Локализация: полностью на русском языке
- Визуально потрясающая графика и атмосфера острова Цусима
- Увлекательный сюжет с глубокими персонажами и моральными дилеммами
- Стратегические и разнообразные бои на основе стоек
- Шаблонные задания в открытом мире могут наскучить
- Побочные миссии часто однообразны и не добавляют глубины
Sucker Punch Productions делает шаг в прошлое и возвращает к жизни средневековую Японию. Ghost of Tsushima — это история Джина Сакая, благородного самурая, который вынужден стать кем-то другим, когда его народ подвергается нападению монголов. Самурай всегда сталкивается со своими врагами лицом к лицу, но для победы в этой войне понадобится партизанская война.
Ghost of Tsushima — одна из последних игр, выпущенных для PS4, и она потрясающая. Остров купается в ярких цветах, с полями красных цветов, колышущимися на ветру, белоснежными одеялами снега и сияющими золотыми закатами. Вы будете путешествовать по этому острову, заново переживая самурайскую фантазию. Есть даже режим Куросавы, если вы хотите насладиться всей игрой в черно-белом варианте.
Жанр: приключения, RPG, экшен
Локализация: русские субтитры и интерфейс
Возрастные ограничения: 18+
- Эпическая история с глубоким погружением в скандинавскую мифологию
- Бой такой же крутой, как и раньше
- Атрей как игровой персонаж — долгожданное дополнение
- Странные скачки сложности
Франшиза God of War — это ведущая серия приключенческих боевиков Sony, которая обеспечила невероятный экшен, свободную систему комбо и вдохновляющие фэнтезийные сеттинги для нескольких поколений консолей. Серия никогда не была особенно техничной в плане боя, но игры предлагали игрокам достаточно возможностей, чтобы они могли поразвлекаться, не будучи слишком подавляющими или требовательными.
Новая God of War перезапускает серию. Она упрощает боевые действия и управление, а также радикально расширяет масштаб игрового мира. God of War не изобретает заново жанр экшена, но ее отточенный игровой процесс заимствует элементы из популярных экшен-RPG, чтобы создать что-то уникальное, но приятно знакомое.
Жанр: MMO, гонки, экшн
Локализация: русские субтитры и интерфейс
Возрастные ограничения: 18+
- Графика 1080p
- Новый режим от первого лица
- Эксклюзивные награды для тех, кто делает двойные ставки
- Новые анимации и звуковые дорожки
- Кроссплатформенные и кросс-генерационные сохранения
- Релиз по полной цене
Действие Grand Theft Auto V происходит в современном Лос-Сантосе, вымышленном городе в вымышленном штате Сан-Андреас. Это история о гангстерах, которые занимаются гангстерскими делами в погоне за американской мечтой. Как и в предыдущих играх GTA, GTA V позволяет вам исследовать процветающий открытый мир, угоняя машины, срывая крышки, убегая от po po и вызывая всеобщий хаос. Вы также можете участвовать в неторопливых мероприятиях, таких как игра в гольф или теннис. Это просто одна из лучших игр, появившихся на этом поколении консолей.
Жанр: приключения, RPG, экшен, roguelite
Локализация: русские субтитры и интерфейс
Возрастные ограничения: 18+
- Каждый уровень и сложнее, и легче одновременно
- Хороший челлендж
- Приятно поболтать с богами
- Красочная графика
- Нишевость жанра
Хотите изометрическую, roguelike, action-RPG, до краев наполненную греческой мифологией? Да? Тогда ознакомьтесь с ультра-отполированной dungeon crawler от Supergiant Games. В Hades вы управляете Загреем, сыном Аида, который пытается сбежать из Подземного мира, чтобы достичь горы Олимп, с помощью даров, дарованных ему другими олимпийцами.
Если вы не слышали об этой получившей признание критиков roguelike, вы, должно быть, живете в самых глубоких, самых темных областях подземного мира. Динамичный игровой процесс Hades подчеркивается его звездным арт-дизайном, богатым повествованием и превосходным саундтреком. Короче говоря, Hades — отличная игра для PS4 и золотой стандарт своего жанра.
Жанр: приключения, RPG, экшен
Локализация: русские субтитры и интерфейс
Возрастные ограничения: 18+
- Подробный и верный мир Гарри Поттера
- Хорошая озвучка и презентация
- Захватывающий бой
- Удовлетворяющее и вознаграждающее исследование
- Интересные возможности настройки
- Проверено Steam Deck
- Крайне непостоянная частота кадров на ПК
- Излишне ограниченный инвентарь
- Неуклюжая замена заклинаний
- Спорная связь с Дж. К. Роулинг
Наслаждайтесь богатым миром, пропитанным преданиями о Гарри Поттере и наполненным удовлетворяющими заклинаниями, исследованиями и боями. Hogwarts Legacy — это экшен-RPG, который представляет собой итерацию открытого мира Школы Чародейства и Волшебства Хогвартс, а также знаковые достопримечательности рядом с академией. Если вы поклонник серии о Гарри Поттере, Hogwarts Legacy покажется вам персонализированным тематическим парком развлечений в знаковых местах из книг и фильмов.
Жанр: приключения, экшен
Локализация: русские субтитры и интерфейс
Возрастное ограничение: 16+
- Огромное количество машин для боя
- Новая система улучшений
- История принимает новое увлекательное направление
- Несколько надоедливых технических проблем
Horizon Forbidden West сохраняет ту же формулу открытого мира, охоты на роботов-монстров, что и его предшественник, но добавляет больше разнообразия, чтобы сохранить свежесть опыта даже после многих часов игрового времени. Улучшенное скалолазание, отдельные биомы и удовлетворяющие побочные квесты устраняют большую часть повторяемости первой игры. Это превосходный приключенческий боевик, и он является обязательной к покупке игрой для PS4.
Жанр: приключения, экшен
Локализация:русские субтитры и интерфейс
Возрастное ограничение: 16+
- Уникальный мир будущего с впечатляющими механическими существами
- Визуально красивая графика и детализированные локации
- Увлекательный сюжет с глубоким погружением в фантастическую вселенную.
- Боевая система временами кажется однообразной
- Линейные квесты не всегда используют потенциал открытого мира.
- Некоторые персонажи второго плана недостаточно проработаны
Action-RPG от Guerilla Games следует за Элой, охотницей в пронизанном машинами постапокалиптическом мире, которая отправляется узнать о своем прошлом. Horizon дает вам охотничьи и собирательские навыки Элой, пока вы уничтожаете механических монстров, бродящих по диким местам.
Исследуя огромный и динамичный игровой мир, вы встречаете множество NPC, с которыми можно взаимодействовать и которым можно помогать, а также сложные руины для исследования. Horizon также имеет расширение The Frozen Wilds, которое добавляет новые способности, машины и игровые регионы.
Жанр: Zombie-shooting
Локализация: русские субтитры и интерфейс
Возрастное ограничение: 16+
- Глубокий эмоциональный сюжет с мощными драматическими моментами
- Превосходная графика и атмосфера, погружающая в постапокалиптический мир
- Отличная актёрская игра и проработка персонажей
- Сюжет может вызывать противоречивые чувства из-за мрачных поворотов
- Меньше внимания уделено исследованию мира по сравнению с первой частью
- Некоторые игроки могут быть недовольны изменением фокуса на новую героиню
В The Last of Us Part II вы будете играть в Зомби Шутинг , но останетесь ради захватывающих персонажей и трогательного повествования. Мутантный грибок опустошил человечество, превратив его в каннибалистические спороносные сосуды. Инфекция расколола страну, заставив выживших жить в изолированных карантинных штатах и враждебных кочевых бандах, которые выживают так, как могут, наплевав на мораль.
Продолжение игры разворачивается спустя годы после первой игры, и Элли становится новым главным героем. Она проложила себе путь в этом зараженном мире, но события складываются так, что она снова оказывается втянута в насилие, сражаясь с мутировавшими монстрами и людьми. Как далеко вы готовы зайти ради мести, и закончится ли когда-нибудь этот цикл? The Last of Us Part II — это ответ на этот вопрос.
Жанр: Экшен/RPG с элементами soulslike
Локализация: русские субтитры и интерфейс
Возрастное ограничение: 16+
- Уникальный стимпанк-сказочный сеттинг с мрачной атмосферо
- Глубокий и сложный геймплей, вдохновленный Dark Souls , с интересными механиками боя
- Проработанный мир и интригующая история с неожиданными поворотами
- Высокая сложность может отпугнуть новичков или тех, кто предпочитает более простые игры.
- Технические проблемы на некоторых платформах (фризы, баги)
- Повторяюиеся элементы врагов и локаций могут снижать разнообразие
Эта игра в жанре темного фэнтези от корейских разработчиков Neowiz Games и Round8 Studio представляет собой мрачную версию классической истории о Пиноккио. Исследуйте зараженный город Крат и защищайтесь от механических чудовищ, разгадывая тайны, окружающие восстание марионеток и сверхъестественную болезнь, пожирающую королевство. Защита, сосредоточенная на парировании, и быстрое уклонение в игре напоминают
Sekiro и Bloodborne от FromSoftware . Если вы поклонник этих игр, обязательно попробуйте эту.
Жанр: Экшен/RPG
Локализация: русские субтитры и интерфейс
Возрастное ограничение: 16+
- Уникальный, увлекательный бой
- Классический юмор сериала
- Множество мини-игр и дополнительного контента
- Система Deep Job
- Разрозненное повествование
- Новая игра Plus — это DLC
- Медленный геймплей
Like a Dragon: Infinite Wealth — это обширная японская RPG, полная абсурдного юмора, криминальной драмы и бесчисленных мини-игр. Infinite Wealth также представляет новую систему Job, которая обогащает пошаговые бои новыми динамичными навыками. Если вам не понравился переход серии к пошаговым боям, Infinite Wealth не изменит вашего мнения. С другой стороны, если механика RPG — ваша чашка чая, то Infinite Wealth — это увлекательная, дурацкая и мастерски созданная игра, которая порадует как обычных, так и хардкорных поклонников RPG.
Жанр: приключения, экшен
Возрастное ограничение: 16+
Режимы игры: одиночный
Локализация: полностью на русском языке
- Идеально откалиброванный геймплей
- Живой открытый мир Нью-Йорка
- Глубокий сюжет и персонажи
- Шаблонные побочные задания
- Ограниченная инновация
Питер Паркер, с момента своего дебюта в 1960-х годах, стал одним из самых любимых персонажей в истории поп-культуры. В конце концов, кто не может соотнести себя с неудачливым парнем, который поднимается над обстоятельствами, чтобы стать героем?
Marvel’s Spider-Man, эксклюзивная игра для PlayStation 4, передает суть героя, метающего паутину. Она может похвастаться захватывающей историей, новыми поворотами в знакомых персонажах и забавной боевой системой, в которой Пит бьет, переворачивается и плетет паутину в открытом мире Нью-Йорка.
Жанр: приключения, экшен
Локализация: полностью на русском языке
Возрастное ограничение: 18+
- Майлз Моралес — отличный главный герой с историей
- Значимое расширение оригинальной формулы игрового процесса
- Манхэттен выглядит просто великолепно
- Кампания немного коротка
- Довольно заурядный подход к жанру
Insomniac Games возвращается к своей вселенной Spider-Man. Все, что вам нравилось в Marvel’s Spider-Man, возвращается в сиквеле: великолепное махание паутиной, акробатические бои и новый взгляд на Питера Паркера, который вам понравится. Даже удивительно воссозданный Манхэттен все еще здесь.
Изменилось то, что теперь упор делается на протеже Питера Майлза Моралеса , молодого героя, который изо всех сил пытается соответствовать мантии Человека-паука. В сочетании с еще одной фантастической историей эта игра подкреплена уникальными электрическими способностями Венома Майлза. Это более короткий опыт, чем предыдущая игра, но Marvel’s Spider-Man: Miles Morales по-прежнему остается одной из лучших игр на PS4.
Жанр: шутер
Локализация: русские субтитры
Возрастное ограничение: 18+
- Глубокий тактический геймплей с акцентом на свободу подхода к миссиям
- Впечатляющая графика и детализированный открытый мир, наполненный возможностями
- Эмоционально мощный сюжет с запоминающимися персонажами и моментами
- Не завершенный нарратив — финал игры оставляет чувство недосказанности
- Рутинные элементы управления базой Mother Base могут показаться однообразными
- Технические проблемы, включая баги и нестабильный фреймрейт
Что именно является источником фантомной боли, пронизывающей многослойное, но неполное повествование этой игры? Потерянное предплечье Снейка? Разрушение Материнской базы? Отделение создателя Хидео Кодзимы от франшизы, которую он превратил в AAA-образец превосходного игрового дизайна и изобретательности?
Независимо от того, как вы относитесь к открытому миру Metal Gear Solid V: The Phantom Pain , скрытности, созданию армий и захватывающим тайнам, все это в совокупности создает захватывающий опыт, о котором будут говорить еще долгие годы.
Жанр: экшен-RPG
Локализация: русские субтитры
Возрастное ограничение: 18+
- Глубокая и продуманная система охоты с уникальными монстрами и стратегиями
- Визуально красивый мир с детализированными локациями и эффектами
- Кооперативный геймплей, идеально подходящий для совместных приключений с друзьями
- Высокий порог вхождения — сложная механика может отпугнуть новичков
- Одиночное прохождение иногда кажется утомительным без помощи команды
Если вам нравится азарт охоты, то Monster Hunter: World — это то, что вам нужно . Эта определяющая жанр игра в жанре экшен-RPG от Capcom предлагает вам охотиться на монстров, создавать их части для лучшего снаряжения и охотиться на еще более крупных монстров.
Monster Hunter: World — самая доступная игра в известной своей сложностью серии, но при этом обладающая тем же очарованием и увлекательным игровым процессом, что и ее предшественники.
Жанр: экшен-RPG
Локализация: русские субтитры
Возрастное ограничение: 18+
- Проработанная боевая система с высокой вариативностью оружия и навыков
- Богатый исторический и мифологический контекст Японии периода Сэнгоку
- Высокий уровень графики и технического исполнения на PS4
- Экстремальная сложность может оттолкнуть менее опытных игроков
- Однообразие побочных заданий снижает разнообразие геймплея
- Требовательность к времени — игра заставляет тратить много часов на прокачку и фарм
Nioh — это экшен-RPG, действие которого происходит в конце периода Сэнгоку в Японии. История описывает борьбу разных военачальников, пытающихся завоевать и объединить Японию, но со сверхъестественным поворотом, который пронизывает каждый аспект игрового процесса.
Nioh 2 улучшает оригинальную игру практически во всех отношениях. Она расширяет и упорядочивает рост навыков, вводит новое оружие и дает вернувшимся новые движения, значительно расширяет возможности настройки оружия и брони и добавляет многочисленных японских монстров к уже обширному списку врагов. Результатом является сложная, захватывающая экшн-игра, которая содержит различные элементы RPG.
Жанр: JRPG
Локализация: русские субтитры
Возрастное ограничение: 18+
- Расширенный контент, включая новое подземелье, персонажей и финал, улучшает оригинальную игру
- Визуально потрясающий арт-дизайн и уникальная эстетика, сочетающаяся с динамичной боевой системой
- Глубокий сюжет с запоминающимися персонажами и зрелыми темами, которые затягивают игрока
- Высокий порог вхождения из-за сложной механики и большого количества систем
- Медленное начало игры может отпугнуть некоторых игроков
- Стильное, но ограниченное Steelbook-издание не добавляет значительной ценности для коллекционеров
Persona 5 Royal — это обновление оригинальной Persona 5, в котором Джокер — подросток-правонарушитель, который переводится в новую школу из-за испытательного срока. Он и несколько других учеников пробуждают в себе особые способности и формируют Фантомных воров — группу, которая проникает в умы взрослых, чтобы избавить их от злобы.
Все, от пошаговых боев до повседневной школьной работы, источает стиль и индивидуальность, а уникальная атмосфера японской школы отлично отвлекает от стандартного сюжета о спасении мира. Это издание Royal включает более длинную кампанию, а также новых персонажей, мини-игры и подземелья.
Жанр: RPG, приключения, экшн
Локализация: английский язык
Возрастное ограничение: 18+
- Визуально потрясающая ручная рисовка
- Глубокий и эмоциональный сюжет
- Улучшенная боевая система
- Высокая сложность для новичков
- Ограниченный открытый мир
- Рутинные элементы
Графическая точность прошла долгий путь, особенно если взглянуть на некоторые визуальные мощнейшие игры в этом списке. Но иногда приятно расслабиться и насладиться некоторыми из более художественных игр, которые может предложить PS4, и великолепная Odin Sphere Leifthrasir определенно является одной из таких игр.
Leifthrasir — это ремейк Odin Sphere, апокалиптической экшен-RPG, которая обрела культ на PlayStation 2. Она содержит множество новых функций, включая этапы, навыки нападения, методы уклонения и вражеский ИИ. Тем не менее, новая игра несет в себе замечательную, похожую на живопись графику предшественницы.
Разработчик: Rockstar Games
Жанр: приключения, экшн, открытый мир
Возрастное ограничение: 18+
Локализация: русские субтитры
- Прекрасно прописанные персонажи
- Увлекательный сюжет
- Поразительное внимание к деталям
- Превосходные визуальные эффекты
- Фантастический звуковой дизайн
- Динамичный и разнообразный игровой мир
- Некоторые утомительные аспекты моделирования
- Жесткий контроль
В прошлом поколении Rockstar Games нашла ковбойское золото с Red Dead Redemption, экшеном в открытом мире на Диком Западе. Поэтому было неизбежно, что разработчик выпустит сиквел, и какой же это сиквел!
Red Dead Redemption 2 расширяет многие игровые механики своего предшественника, включая перестрелки, рукопашный бой и систему чести. Новые функции позволяют вам использовать два пистолета, охотиться за пропитанием и переплывать водоемы. Если вы когда-либо хотели жить жизнью ковбоя, Red Dead Redemption 2 — это лучшее, что может быть.
Жанр: экшен, приключения
Возрастное ограничение: 18+
Год выхода: 2017
Режимы игры: одиночный
Локализация: русские субтитры
- Поддержка VR
- Отличная игра
- Легендарная серия
- Нет полной локализации
Захватывающая Resident Evil 7: Biohazard вызывает душераздирающие страхи и методичный геймплей первой игры в долгоиграющей франшизе, а не более ориентированные на экшен сиквелы серии. Результатом является игра survival-horror, которая одновременно свежа и ностальгична.
Resident Evil 7 могла бы использовать большее разнообразие врагов и оружия, а отсутствие дополнительных игровых режимов разочаровывает. Но в целом Resident Evil 7 — это игра ужасов на выживание, которая сбавляет обороты в обмен на острые ощущения, и от этого она только лучше.
Жанр: экшен, хоррор, выживание
Локализация: полностью на русском языке
Возрастное ограничение: 18+
- Жуткая обстановка, которая источает атмосферу
- Увлекательная новая механика выживания
- Режим «Наемники» — приятное дополнение для фанатов
- Не так страшно, как Resident Evil 7
- Кампания немного короче
Resident Evil Village — это прямое продолжение Resident Evil 7, которое продолжает историю Итана Уинтерса, помещая его в новую локацию. Это похоже на ремикс Resident Evil 4, с геймплеем, который ближе к RE2 или Code Veronica, и несет вид от первого лица RE7. Capcom создала игру, которая смотрит вперед, но чтит прошлое франшизы.
Сразитесь с Лордами деревни, четырьмя лидерами этого странного культа, спрятанного в небольшом безымянном восточноевропейском городке. Вы сразитесь с порочными ликанами, жуткими куклами и зловещими вампирами во время своего квеста по возвращению дочери Итана. Если вы сможете пережить этот опыт, вы найдете игру, которая улучшает свою предшественницу.
Жанр: файтинг
Локализация: английский язык
Возрастное ограничение: 16+
- Уникальная механика боя, фокусирующаяся на мощных атаках и стратегическом риске
- Великолепная визуальная эстетика с яркими персонажами и детализированными анимациями
- Ностальгия для фанатов классической серии, при этом ощущаясь свежо для новичков
- Ограниченный контент для одиночной игры, что делает мультиплеер основным режимом
- Высокий порог вхождения для новичков из-за сложности механик
- Меньшее количество персонажей по сравнению с другими современными файтингами
SNK возродила свою культовую классическую серию файтингов для консолей текущего поколения, придав новой игре стилизованный графический облик, сохранив при этом брутальную и беспощадную простоту серии.
Воины Samurai Shodown наносят сильные удары, а бои в основном сосредоточены на одиночных, метких ударах оружием, а не на многоударных комбинациях, как в играх вроде Dragonball FighterZ или Street Fighter V. Но правда в том, что здесь вам не нужны длинные цепочки комбо, поскольку один мощный удар может съесть 30 процентов здоровья вашего противника, а суператаки могут отнять до 70 процентов.
Возрастное ограничение: 18+
Год выхода: 2017
Режимы игры: одиночный
Локализация: английский язык
- Привлекательные персонажи
- Интересная история
- Увлекательные и динамичные бои
- Пустой и ненужный открытый мир
- Графика иногда подбаговывает
Nier: Automata — это ошеломительный успех, который сочетает в себе эксцентричную трагедию повествования Йоко Таро с превосходными экшен-фишками Platinum Games. Следуйте за культовым андроидом 2B в ее путешествии, чтобы спасти человечество от угрозы роботов, которая охватила мир. Вас ждут превосходные визуальные эффекты, фантастическая музыка, захватывающий экшен и отрезвляюще мрачная история.
Жанр: приключения, экшн
Возрастное ограничение: 18+
Локализация: английский язык
- Глубокая и сложная боевая система с уникальным подходом к парированию и босс-сражениям
- Визуально потрясающий мир, вдохновленный японской культурой и историей периода Сэнгоку
- Эмоционально насыщенный сюжет с запоминающимся главным героем и атмосферой
- Высочайший уровень сложности может отпугнуть новичков и игроков, не готовых к испытаниям
- Отсутствие возможности выбора классов или прокачки персонажа ограничивает свободу геймплея
- Одиночная кампания без кооперативного или мультиплеерного режима может показаться ограниченной
Sekiro: Shadows Die Twice от Software — уникальная игра в жанре экшен, которая унаследовала часть ДНК от своих предшественников Dark Souls и Bloodborne, но при этом выделяется благодаря сильному акценту на экшене. Sekiro предлагает фантастические возможности мобильности, умные элементы скрытности и уникальную фехтовальную игру с тяжелым парированием. Если у вас хватит терпения освоить ее сложные бои, вас ждет превосходное фэнтезийное приключение в японском стиле.
Жанр: открытый мир, приключения, экшн
Возрастное ограничение: 12+
Локализация: английский язык
- Уникальный геймплей, сосредоточенный на масштабных сражениях с колоссами, создающих неповторимое ощущение величия
- Визуально потрясающий мир с атмосферной музыкой, которая усиливает эмоциональное воздействие игры
- Глубокая философская история, оставляющая простор для размышлений и интерпретаций
- Минимальное разнообразие в механиках — игра строится вокруг одного типа активности
- Ограниченное взаимодействие с окружающим миром вне битв, что может показаться пустым
Простая, завораживающая и прекрасная Shadow of the Colossus — классика Sony. Игра была переделана с нуля для PS4, обеспечивая впечатляющие визуальные эффекты высокой четкости, сохраняя при этом простую механику движения, восхождения и боя оригинала для PS2.
Вы играете за безымянного воина, который проникает в заброшенные земли в поисках запечатанной силы. Чтобы получить ее, вам поручено уничтожить шестнадцать каменных колоссов, которые бродят по землям. Имея только меч, лук и своего верного коня, вы отправляетесь исследовать эти обширные пространства и побеждать бегемотов.
Бои относительно просты, но действие все равно требует усилий, заставляя вас осваивать системы скалолазания и перемещения по платформам, чтобы покорять гигантов и одерживать победы.
Жанр: файтинг
Возрастное ограничение: 12+
Локализация: английский язык
- Отточенная боевая система с высоким потенциалом для профессиональных игроков
- Яркие и узнаваемые персонажи, каждый с уникальным стилем и приемами
- Постоянные обновления и поддержка сообщества сделали игру более насыщенной со временем
- Слабый одиночный контент и отсутствие захватывающей сюжетной кампании
- Технические проблемы на момент релиза, включая нестабильные серверы и ограниченную функциональность
Street Fighter V появился на PlayStation 4 со множеством недостатков, которые портили великолепный игровой процесс, включая ужасную нестабильность сервера, отсутствие настоящего однопользовательского режима и удивительно ограниченный многопользовательский Battle Lounge. Однако за последние несколько лет разработчик Capcom выпустил несколько обновлений, которые исправили (большую часть) этих проблем, а также добавили новые уровни и игровых персонажей.
Street Fighter V с ее новыми и возвращающимися персонажами, новыми боевыми системами (например, крутыми механиками V-Skills и V-Triggers), интерактивными уровнями, кинематографическим сюжетным режимом и кроссплатформенной игрой с владельцами ПК наконец-то делает файтинг один на один игрой, достойной внимания даже тех геймеров, которые не мечтают об Evo .
Жанр: файтинг
Возрастное ограничение: 12+
Локализация: русские субтитры и интерфейс
- Глубокая и доступная боевая система
- Визуальная революция
- Обширный контент
- Требовательность к освоении
- Зависимость от онлайн-режимов
С Street Fighter 6 Capcom создала файтинг, который понравится как казуальным, так и хардкорным фанатам жанра. Новый Drive Gauge представляет блестящие защитные и наступательные возможности для ветеранов, чтобы освоить их. В то же время, насыщенный сюжетом World Tour позволяет казуальным фанатам познакомиться и освоить персонажей игры, одновременно пробуя новую механику в юмористических уличных драках против ИИ.
Жанр: файтинг
Возрастное ограничение: 16+
Локализация: русские субтитры и интерфейс
- Глубокая механика боя
- Кинематографичный сюжет
- Обширный ростер персонажей
- Ограниченный одиночный контент
Tekken 7 — невероятно напряженная игра с джебами, финтами, реверсами и уклонениями, в которой бойцы наносят знаменитые мясистые удары и захватывающие комбо-жонглирования. Однако эта часть серии выделяется на фоне своих предшественников, предлагая несколько действительно захватывающих кроссоверных DLC, которые могут привлечь людей, которые обычно не являются поклонниками Tekken.
Где еще можно столкнуть Хейхачи с Акумой из Street Fighter? Или Ноктиса из Final Fantasy с Ниганом из The Walking Dead? А Гуси Говард из Fatal Fury никогда не был так хорош, как здесь. Проще говоря, Tekken 7 стареет, как хорошее вино.
Жанр: тетрис
Возрастное ограничение: 3+
Локализация: английский язык
- Уникальное сочетание классического геймплея тетриса с захватывающими музыкальными и визуальными эффектами
- Множество режимов, включая кооперативные и многопользовательские, что расширяет возможности игры
- Идеально подходит для расслабления или медитации благодаря атмосферной подаче
- Для некоторых классический геймплей тетриса может показаться слишком простым или однообразным
- Визуальные эффекты иногда отвлекают, особенно в сложных ситуациях на высокой скорости
Tetris Effect от Enhance Inc. сочетает в себе прекрасную простоту головоломки Tetris с эстетическим видением легендарного игрового продюсера Тетсуи Мидзугучи, создавая самую завораживающую, вызывающую подсознательное удовлетворение и вызывающую привыкание игру за последнее время.
Tetris Effect представляет собой знакомый геймплей с выбрасыванием блоков, но усиливает его танцующими ландшафтами, фейерверками и геометрическими фигурами, а также музыкой, которая соответствует атмосфере каждого уровня. Короче говоря, Tetris Effect — это шедевр, пример игры, которая является произведением искусства по ощущениям, а не по сюжету.
Жанр: приключения, экшн
Возрастное ограничение: 18+
Локализация: английский язык
- Увлекательный сюжет с запоминающимися персонажами и драматическими поворотами событий
- Богатый открытый мир с множеством побочных активностей, мини-игр и деталей, создающих ощущение живой Японии 80-х
- Глубокая боевая система с разнообразными стилями боя и возможность улучшать способности главных героев
- Высокий порог вхождения из-за обилия текста и длительных диалогов, что может отпугнуть некоторых игроков
- Повторяющиеся элементы в побочных заданиях иногда могут казаться однообразными
Yakuza 0 — приквел, показывающий, как главный герой серии Казума Кирю поднялся по служебной лестнице, чтобы стать крупным боссом японского преступного синдиката — это больше, чем просто кулаки, оружие, незаконный рэкет и вендетты. В основе гангстеризма лежат сочувствие и честь, будь то между братом и братом, сиротой и его приемным отцом или хорошо одетыми хулиганами и отчаявшимися незнакомцами, которых они встречают.
Но Yakuza 0 — это также полноценная игра в жанре beat-’em up, в которой вы уничтожаете головорезов и боссов в небольшом открытом мире. По мере прохождения уровней вы выбираете новые движения и оружие для двух игровых персонажей, чтобы настроить насилие по своему усмотрению.
Часто задаваемые вопросы
Доступны ли игры для PS5 на PS4? Некоторые игры выпущены как для PS4, так и для PS5, хотя некоторые недавние, такие как The Last of Us Part 1, были выпущены исключительно для PS5.
Могу ли я воспроизводить диски PS5 на PS4? Нет, вы не можете использовать диски PS5 на PS4.
Могу ли я воспроизводить диски PS4 на PS5? Да, вы можете использовать диски PS4 на PS5 благодаря обратной совместимости.