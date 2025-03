ТОП-32 Лучшие игры для PS4 в 2025 году

PlayStation 5 — более мощная система, но PlayStation 4 все еще стоит иметь и играть в нее в 2025 году. Изучите библиотеку игр Sony последнего поколения с этими лучшими выборами в разных жанрах.

Наша коPlayStation 5 предлагает несколько отличных игр, таких как Ratchet & Clank: Rift Apart и Returnal , но сама система чрезвычайно сложна в приобретении по многим причинам. К счастью, PlayStation 4 гораздо проще найти, и у нее есть библиотека высшего уровня, которую все еще стоит изучить.

В 2013 году PlayStation 4 разгромила новое поколение консолей и стала самой популярной игровой машиной на рынке. Системе уже почти девять лет, но для нее все еще выходит много игр. А если у вас есть PlayStation 4 Pro , вы можете насладиться графикой 4K , HDR и улучшенной частотой кадров (в зависимости от игры). PS4 ни в коем случае не устарела.

Посмотрите на рог изобилия доступных богатств. Есть готический хоррор Bloodborne, последняя работа Хидео Кодзимы от Konami в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и две великолепные игры о Человеке-пауке от Insomniac Games. God of War Ragnarok 2022 года также выйдет на консоли.

Отсутствие обратной совместимости у PS4 было проблемой, когда консоль была запущена, поэтому Sony создала PlayStation Now . Стриминговый сервис позволяет вам играть в сотни игр для PS2, PS3 и PS4. Он также доступен на ПК. Естественно, как только вы перестанете платить за доступ к этим играм, вы больше не сможете в них играть. PlayStation Plus за $9,99 в месяц добавляет многопользовательский режим онлайн и две бесплатные игры в месяц.

Короче говоря, в PlayStation 4 есть много того, что может понравиться. Ознакомьтесь со списком ниже, чтобы ознакомиться с полным обзором наших любимых игр для PS4, и расскажите нам о своих любимых играх в комментариях ниже.

1 Bloodborne Сложная и ориентированная на геймплей ролевая игра

Локализация: полностью на русском языке

Возрастное ограничение: 18+ Плюсы Умный дизайн уровней

Последовательная, удовлетворяющая механика

Плотная, угрюмая атмосфера Минусы Непонятный стиль может раздражать

Bloodborne, преемник игр Demon’s Souls и Dark Souls от FromSoftware, отходит от меча и колдовства, которые определяли эти экшен-RPG. Вместо этого Bloodborne погружается в мрачное, инопланетное и гротескное, с эстетическими и сюжетными параллелями с произведениями Г. Ф. Лавкрафта и Роберта Э. Говарда.

Управление в Bloodborne похоже на игры Souls, за исключением того, что в них есть улучшенное уклонение, система восстановления здоровья и обилие предметов для лечения; игра сильно отличается от своих предшественников. Плюс, вдохновение Bloodborne в стиле готики и ужасов создает фантастический мир.

Итог

Bloodborne радикально меняет формулу «Souls» с более быстрыми и агрессивными боями. Лавкрафтовский ужас и викторианская обстановка только добавляют очарования. Один из лучших релизов для PS4 на сегодняшний день.

2 Doom Eternal Это самый экстремальный шутер от первого лица

Локализация: полностью на русском языке

Возрастное ограничение: 18+ Плюсы Интенсивные и жестокие столкновения с врагами

Продуманные сегменты платформера

Большие, наполненные секретами карты

Огромный выбор оружия и модов. Минусы Со временем сражения становятся однообразными

Думгай и его ненасытная жажда беспорядочного насилия против демонов возвращаются в Doom Eternal , где он сражается с богом, еще более могущественным богом, и легионами небес и ада, чтобы спасти человечество.

Doom Eternal — это стремительная фэнтезийная игра, которая предлагает все захватывающие действия Doom (2016) , но с еще большим блеском, блеском и великолепным кровавым геймплеем. Это не только одна из лучших игр для PS4, но и знаковый шутер от первого лица, который стоит особняком на вершине жанра.

3 Final Fantasy 7 Remake Идеальная точка входа в серию

Локализация: нет

Возрастное ограничение: 16+ Плюсы Подправили сюжет

Удачная боевая система

Улучшена графика Минусы Бои бывают слишком сложными

Кое-где может замыливаться фон

Разработчик Square Enix принял вызов и переосмыслил икону. Final Fantasy VII Remake возвращает игроков в депрессивный и эксцентричный город Мидгар, где группа экотеррористов ведет войну против безжалостной энергетической компании, одержимой идеей уничтожения планеты ради прибыли.

Вы следуете за бывшим Солдатом Клаудом и его союзниками-неудачниками по псевдофутуристическому городскому пейзажу, сражаясь с пехотинцами службы безопасности, роботами и чудовищными мутантами, используя совершенно новую гибридную пошаговую/боевую систему. Конечно, многофункциональная система навыков Materia из RPG вернулась, предоставляя десятки вариантов способностей на выбор для огромного разнообразия развития персонажа.

Final Fantasy VII Remake также может похвастаться выдающейся презентацией, с визуальными эффектами и музыкой, которые не имеют себе равных. Это может быть только первый эпизод гораздо более обширной истории, но, несмотря на это, он предоставляет чертовски крутой пакет.

4 Ghost of Tsushima Визуальный шедевр с захватывающей историей самурая

Локализация: полностью на русском языке Плюсы Визуально потрясающая графика и атмосфера острова Цусима

Увлекательный сюжет с глубокими персонажами и моральными дилеммами

Стратегические и разнообразные бои на основе стоек Минусы Шаблонные задания в открытом мире могут наскучить

Побочные миссии часто однообразны и не добавляют глубины

Sucker Punch Productions делает шаг в прошлое и возвращает к жизни средневековую Японию. Ghost of Tsushima — это история Джина Сакая, благородного самурая, который вынужден стать кем-то другим, когда его народ подвергается нападению монголов. Самурай всегда сталкивается со своими врагами лицом к лицу, но для победы в этой войне понадобится партизанская война.

Ghost of Tsushima — одна из последних игр, выпущенных для PS4, и она потрясающая. Остров купается в ярких цветах, с полями красных цветов, колышущимися на ветру, белоснежными одеялами снега и сияющими золотыми закатами. Вы будете путешествовать по этому острову, заново переживая самурайскую фантазию. Есть даже режим Куросавы, если вы хотите насладиться всей игрой в черно-белом варианте.

5 God of War Ragnarok Лучшая приключенческая сюжетная игра

Локализация: русские субтитры и интерфейс

Возрастные ограничения: 18+ Плюсы Эпическая история с глубоким погружением в скандинавскую мифологию

Бой такой же крутой, как и раньше

Атрей как игровой персонаж — долгожданное дополнение Минусы Странные скачки сложности

Франшиза God of War — это ведущая серия приключенческих боевиков Sony, которая обеспечила невероятный экшен, свободную систему комбо и вдохновляющие фэнтезийные сеттинги для нескольких поколений консолей. Серия никогда не была особенно техничной в плане боя, но игры предлагали игрокам достаточно возможностей, чтобы они могли поразвлекаться, не будучи слишком подавляющими или требовательными.

Новая God of War перезапускает серию. Она упрощает боевые действия и управление, а также радикально расширяет масштаб игрового мира. God of War не изобретает заново жанр экшена, но ее отточенный игровой процесс заимствует элементы из популярных экшен-RPG, чтобы создать что-то уникальное, но приятно знакомое.

6 Grand Theft Auto V (для PlayStation 4) GTA V на PS4 — грандиозный мир преступлений, безумия и свободы с улучшенной графикой

Локализация: русские субтитры и интерфейс

Возрастные ограничения: 18+ Плюсы Графика 1080p

Новый режим от первого лица

Эксклюзивные награды для тех, кто делает двойные ставки

Новые анимации и звуковые дорожки

Кроссплатформенные и кросс-генерационные сохранения Минусы Релиз по полной цене

Действие Grand Theft Auto V происходит в современном Лос-Сантосе, вымышленном городе в вымышленном штате Сан-Андреас. Это история о гангстерах, которые занимаются гангстерскими делами в погоне за американской мечтой. Как и в предыдущих играх GTA, GTA V позволяет вам исследовать процветающий открытый мир, угоняя машины, срывая крышки, убегая от po po и вызывая всеобщий хаос. Вы также можете участвовать в неторопливых мероприятиях, таких как игра в гольф или теннис. Это просто одна из лучших игр, появившихся на этом поколении консолей.

7 Hades Лучший рогалик на PS4

Локализация: русские субтитры и интерфейс

Возрастные ограничения: 18+ Плюсы Каждый уровень и сложнее, и легче одновременно

Хороший челлендж

Приятно поболтать с богами

Красочная графика Минусы Нишевость жанра

Хотите изометрическую, roguelike, action-RPG, до краев наполненную греческой мифологией? Да? Тогда ознакомьтесь с ультра-отполированной dungeon crawler от Supergiant Games. В Hades вы управляете Загреем, сыном Аида, который пытается сбежать из Подземного мира, чтобы достичь горы Олимп, с помощью даров, дарованных ему другими олимпийцами.

Если вы не слышали об этой получившей признание критиков roguelike, вы, должно быть, живете в самых глубоких, самых темных областях подземного мира. Динамичный игровой процесс Hades подчеркивается его звездным арт-дизайном, богатым повествованием и превосходным саундтреком. Короче говоря, Hades — отличная игра для PS4 и золотой стандарт своего жанра.

8 Hogwarts Legacy Поклонникам Гарри Поттера

Локализация: русские субтитры и интерфейс

Возрастные ограничения: 18+ Плюсы Подробный и верный мир Гарри Поттера

Хорошая озвучка и презентация

Захватывающий бой

Удовлетворяющее и вознаграждающее исследование

Интересные возможности настройки

Проверено Steam Deck Минусы Крайне непостоянная частота кадров на ПК

Излишне ограниченный инвентарь

Неуклюжая замена заклинаний

Спорная связь с Дж. К. Роулинг

Наслаждайтесь богатым миром, пропитанным преданиями о Гарри Поттере и наполненным удовлетворяющими заклинаниями, исследованиями и боями. Hogwarts Legacy — это экшен-RPG, который представляет собой итерацию открытого мира Школы Чародейства и Волшебства Хогвартс, а также знаковые достопримечательности рядом с академией. Если вы поклонник серии о Гарри Поттере, Hogwarts Legacy покажется вам персонализированным тематическим парком развлечений в знаковых местах из книг и фильмов.

9 Horizon – Запретный Запад Фантастически динамичная игра с открытым миром

Локализация: русские субтитры и интерфейс

Возрастное ограничение: 16+ Плюсы Огромное количество машин для боя

Новая система улучшений

История принимает новое увлекательное направление Минусы Несколько надоедливых технических проблем

Horizon Forbidden West сохраняет ту же формулу открытого мира, охоты на роботов-монстров, что и его предшественник, но добавляет больше разнообразия, чтобы сохранить свежесть опыта даже после многих часов игрового времени. Улучшенное скалолазание, отдельные биомы и удовлетворяющие побочные квесты устраняют большую часть повторяемости первой игры. Это превосходный приключенческий боевик, и он является обязательной к покупке игрой для PS4.

10 Horizon Zero Dawn

Локализация:русские субтитры и интерфейс

Возрастное ограничение: 16+ Плюсы Уникальный мир будущего с впечатляющими механическими существами

Визуально красивая графика и детализированные локации

Увлекательный сюжет с глубоким погружением в фантастическую вселенную. Минусы Боевая система временами кажется однообразной

Линейные квесты не всегда используют потенциал открытого мира.

Некоторые персонажи второго плана недостаточно проработаны

Action-RPG от Guerilla Games следует за Элой, охотницей в пронизанном машинами постапокалиптическом мире, которая отправляется узнать о своем прошлом. Horizon дает вам охотничьи и собирательские навыки Элой, пока вы уничтожаете механических монстров, бродящих по диким местам.

Исследуя огромный и динамичный игровой мир, вы встречаете множество NPC, с которыми можно взаимодействовать и которым можно помогать, а также сложные руины для исследования. Horizon также имеет расширение The Frozen Wilds, которое добавляет новые способности, машины и игровые регионы.

11 The Last of Us Part II for PS4 (Одни из нас) Эмоционально разрушительная история с захватывающей игрой и визуальным великолепием

Локализация: русские субтитры и интерфейс

Возрастное ограничение: 16+ Плюсы Глубокий эмоциональный сюжет с мощными драматическими моментами

Превосходная графика и атмосфера, погружающая в постапокалиптический мир

Отличная актёрская игра и проработка персонажей Минусы Сюжет может вызывать противоречивые чувства из-за мрачных поворотов

Меньше внимания уделено исследованию мира по сравнению с первой частью

Некоторые игроки могут быть недовольны изменением фокуса на новую героиню

В The Last of Us Part II вы будете играть в Зомби Шутинг , но останетесь ради захватывающих персонажей и трогательного повествования. Мутантный грибок опустошил человечество, превратив его в каннибалистические спороносные сосуды. Инфекция расколола страну, заставив выживших жить в изолированных карантинных штатах и ​​враждебных кочевых бандах, которые выживают так, как могут, наплевав на мораль.

Продолжение игры разворачивается спустя годы после первой игры, и Элли становится новым главным героем. Она проложила себе путь в этом зараженном мире, но события складываются так, что она снова оказывается втянута в насилие, сражаясь с мутировавшими монстрами и людьми. Как далеко вы готовы зайти ради мести, и закончится ли когда-нибудь этот цикл? The Last of Us Part II — это ответ на этот вопрос.

12 Lies of P Мрачная сказка с душой Souls и уникальным стимпанк-стилем

Локализация: русские субтитры и интерфейс

Возрастное ограничение: 16+ Плюсы Уникальный стимпанк-сказочный сеттинг с мрачной атмосферо

Глубокий и сложный геймплей, вдохновленный Dark Souls , с интересными механиками боя

Проработанный мир и интригующая история с неожиданными поворотами Минусы Высокая сложность может отпугнуть новичков или тех, кто предпочитает более простые игры.

Технические проблемы на некоторых платформах (фризы, баги)

Повторяюиеся элементы врагов и локаций могут снижать разнообразие

Эта игра в жанре темного фэнтези от корейских разработчиков Neowiz Games и Round8 Studio представляет собой мрачную версию классической истории о Пиноккио. Исследуйте зараженный город Крат и защищайтесь от механических чудовищ, разгадывая тайны, окружающие восстание марионеток и сверхъестественную болезнь, пожирающую королевство. Защита, сосредоточенная на парировании, и быстрое уклонение в игре напоминают

Sekiro и Bloodborne от FromSoftware . Если вы поклонник этих игр, обязательно попробуйте эту.

13 Like a Dragon: Infinite Wealth Знакомый юмор Якудза с продуманной системой заданий

Локализация: русские субтитры и интерфейс

Возрастное ограничение: 16+ Плюсы Уникальный, увлекательный бой

Классический юмор сериала

Множество мини-игр и дополнительного контента

Система Deep Job Минусы Разрозненное повествование

Новая игра Plus — это DLC

Медленный геймплей

Like a Dragon: Infinite Wealth — это обширная японская RPG, полная абсурдного юмора, криминальной драмы и бесчисленных мини-игр. Infinite Wealth также представляет новую систему Job, которая обогащает пошаговые бои новыми динамичными навыками. Если вам не понравился переход серии к пошаговым боям, Infinite Wealth не изменит вашего мнения. С другой стороны, если механика RPG — ваша чашка чая, то Infinite Wealth — это увлекательная, дурацкая и мастерски созданная игра, которая порадует как обычных, так и хардкорных поклонников RPG.

14 Marvel’s Spider-Man — PlayStation 4 Эталонный экшен с безупречным геймплеем и живым открытым миром

Возрастное ограничение: 16+

Режимы игры: одиночный

Локализация: полностью на русском языке Плюсы Идеально откалиброванный геймплей

Живой открытый мир Нью-Йорка

Глубокий сюжет и персонажи Минусы Шаблонные побочные задания

Ограниченная инновация

Питер Паркер, с момента своего дебюта в 1960-х годах, стал одним из самых любимых персонажей в истории поп-культуры. В конце концов, кто не может соотнести себя с неудачливым парнем, который поднимается над обстоятельствами, чтобы стать героем?

Marvel’s Spider-Man, эксклюзивная игра для PlayStation 4, передает суть героя, метающего паутину. Она может похвастаться захватывающей историей, новыми поворотами в знакомых персонажах и забавной боевой системой, в которой Пит бьет, переворачивается и плетет паутину в открытом мире Нью-Йорка.

15 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Короткое, но милое приключение Человека-паука

Локализация: полностью на русском языке

Возрастное ограничение: 18+ Плюсы Майлз Моралес — отличный главный герой с историей

Значимое расширение оригинальной формулы игрового процесса

Манхэттен выглядит просто великолепно Минусы Кампания немного коротка

Довольно заурядный подход к жанру

Insomniac Games возвращается к своей вселенной Spider-Man. Все, что вам нравилось в Marvel’s Spider-Man, возвращается в сиквеле: великолепное махание паутиной, акробатические бои и новый взгляд на Питера Паркера, который вам понравится. Даже удивительно воссозданный Манхэттен все еще здесь.

Изменилось то, что теперь упор делается на протеже Питера Майлза Моралеса , молодого героя, который изо всех сил пытается соответствовать мантии Человека-паука. В сочетании с еще одной фантастической историей эта игра подкреплена уникальными электрическими способностями Венома Майлза. Это более короткий опыт, чем предыдущая игра, но Marvel’s Spider-Man: Miles Morales по-прежнему остается одной из лучших игр на PS4.

16 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS4) Тактический шедевр с захватывающим геймплеем, но с неоконченной историей

Локализация: русские субтитры

Возрастное ограничение: 18+ Плюсы Глубокий тактический геймплей с акцентом на свободу подхода к миссиям

Впечатляющая графика и детализированный открытый мир, наполненный возможностями

Эмоционально мощный сюжет с запоминающимися персонажами и моментами Минусы Не завершенный нарратив — финал игры оставляет чувство недосказанности

Рутинные элементы управления базой Mother Base могут показаться однообразными

Технические проблемы, включая баги и нестабильный фреймрейт

Что именно является источником фантомной боли, пронизывающей многослойное, но неполное повествование этой игры? Потерянное предплечье Снейка? Разрушение Материнской базы? Отделение создателя Хидео Кодзимы от франшизы, которую он превратил в AAA-образец превосходного игрового дизайна и изобретательности?

Независимо от того, как вы относитесь к открытому миру Metal Gear Solid V: The Phantom Pain , скрытности, созданию армий и захватывающим тайнам, все это в совокупности создает захватывающий опыт, о котором будут говорить еще долгие годы.

17 Monster Hunter: World (для PlayStation 4) Грандиозная охота с глубокими механиками, впечатляющим миром и бесконечным повторяемым контентом

Локализация: русские субтитры

Возрастное ограничение: 18+ Плюсы Глубокая и продуманная система охоты с уникальными монстрами и стратегиями

Визуально красивый мир с детализированными локациями и эффектами

Кооперативный геймплей, идеально подходящий для совместных приключений с друзьями Минусы Высокий порог вхождения — сложная механика может отпугнуть новичков

Одиночное прохождение иногда кажется утомительным без помощи команды

Если вам нравится азарт охоты, то Monster Hunter: World — это то, что вам нужно . Эта определяющая жанр игра в жанре экшен-RPG от Capcom предлагает вам охотиться на монстров, создавать их части для лучшего снаряжения и охотиться на еще более крупных монстров.

Monster Hunter: World — самая доступная игра в известной своей сложностью серии, но при этом обладающая тем же очарованием и увлекательным игровым процессом, что и ее предшественники.

18 Nioh 2 (для PlayStation 4) Безжалостно сложный экшен с глубокими механиками боя и богатым японским сеттингом, но требует терпения и мастерства

Локализация: русские субтитры

Возрастное ограничение: 18+ Плюсы Проработанная боевая система с высокой вариативностью оружия и навыков

Богатый исторический и мифологический контекст Японии периода Сэнгоку

Высокий уровень графики и технического исполнения на PS4 Минусы Экстремальная сложность может оттолкнуть менее опытных игроков

Однообразие побочных заданий снижает разнообразие геймплея

Требовательность к времени — игра заставляет тратить много часов на прокачку и фарм

Nioh — это экшен-RPG, действие которого происходит в конце периода Сэнгоку в Японии. История описывает борьбу разных военачальников, пытающихся завоевать и объединить Японию, но со сверхъестественным поворотом, который пронизывает каждый аспект игрового процесса.

Nioh 2 улучшает оригинальную игру практически во всех отношениях. Она расширяет и упорядочивает рост навыков, вводит новое оружие и дает вернувшимся новые движения, значительно расширяет возможности настройки оружия и брони и добавляет многочисленных японских монстров к уже обширному списку врагов. Результатом является сложная, захватывающая экшн-игра, которая содержит различные элементы RPG.

19 Persona 5 Royal: Steelbook Launch Edition — PlayStation 4 Cтильный JRPG с улучшенным контентом, глубоким геймплеем и незабываемой атмосферой

Локализация: русские субтитры

Возрастное ограничение: 18+ Плюсы Расширенный контент, включая новое подземелье, персонажей и финал, улучшает оригинальную игру

Визуально потрясающий арт-дизайн и уникальная эстетика, сочетающаяся с динамичной боевой системой

Глубокий сюжет с запоминающимися персонажами и зрелыми темами, которые затягивают игрока Минусы Высокий порог вхождения из-за сложной механики и большого количества систем

Медленное начало игры может отпугнуть некоторых игроков

Стильное, но ограниченное Steelbook-издание не добавляет значительной ценности для коллекционеров

Persona 5 Royal — это обновление оригинальной Persona 5, в котором Джокер — подросток-правонарушитель, который переводится в новую школу из-за испытательного срока. Он и несколько других учеников пробуждают в себе особые способности и формируют Фантомных воров — группу, которая проникает в умы взрослых, чтобы избавить их от злобы.

Все, от пошаговых боев до повседневной школьной работы, источает стиль и индивидуальность, а уникальная атмосфера японской школы отлично отвлекает от стандартного сюжета о спасении мира. Это издание Royal включает более длинную кампанию, а также новых персонажей, мини-игры и подземелья.

20 Odin Sphere Leifthrasir — PlayStation 4 Идеальный выбор для ценителей классических 2D-игр с современным подходом и атмосферой сказки

Локализация: английский язык

Возрастное ограничение: 18+ Плюсы Визуально потрясающая ручная рисовка

Глубокий и эмоциональный сюжет

Улучшенная боевая система Минусы Высокая сложность для новичков

Ограниченный открытый мир

Рутинные элементы

Графическая точность прошла долгий путь, особенно если взглянуть на некоторые визуальные мощнейшие игры в этом списке. Но иногда приятно расслабиться и насладиться некоторыми из более художественных игр, которые может предложить PS4, и великолепная Odin Sphere Leifthrasir определенно является одной из таких игр.

Leifthrasir — это ремейк Odin Sphere, апокалиптической экшен-RPG, которая обрела культ на PlayStation 2. Она содержит множество новых функций, включая этапы, навыки нападения, методы уклонения и вражеский ИИ. Тем не менее, новая игра несет в себе замечательную, похожую на живопись графику предшественницы.

21 Red Dead Redemption 2 Погрузитесь в эпоху Дикого Запада

Жанр: приключения, экшн, открытый мир

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: русские субтитры Плюсы Прекрасно прописанные персонажи

Увлекательный сюжет

Поразительное внимание к деталям

Превосходные визуальные эффекты

Фантастический звуковой дизайн

Динамичный и разнообразный игровой мир Минусы Некоторые утомительные аспекты моделирования

Жесткий контроль

В прошлом поколении Rockstar Games нашла ковбойское золото с Red Dead Redemption, экшеном в открытом мире на Диком Западе. Поэтому было неизбежно, что разработчик выпустит сиквел, и какой же это сиквел!

Red Dead Redemption 2 расширяет многие игровые механики своего предшественника, включая перестрелки, рукопашный бой и систему чести. Новые функции позволяют вам использовать два пистолета, охотиться за пропитанием и переплывать водоемы. Если вы когда-либо хотели жить жизнью ковбоя, Red Dead Redemption 2 — это лучшее, что может быть.

22 Resident Evil 7: Biohazard Ужас выживания приходит к Бейкерам

Возрастное ограничение: 18+

Год выхода: 2017

Режимы игры: одиночный

Локализация: русские субтитры

Плюсы Поддержка VR

Отличная игра

Легендарная серия Минусы Нет полной локализации

Захватывающая Resident Evil 7: Biohazard вызывает душераздирающие страхи и методичный геймплей первой игры в долгоиграющей франшизе, а не более ориентированные на экшен сиквелы серии. Результатом является игра survival-horror, которая одновременно свежа и ностальгична.

Resident Evil 7 могла бы использовать большее разнообразие врагов и оружия, а отсутствие дополнительных игровых режимов разочаровывает. Но в целом Resident Evil 7 — это игра ужасов на выживание, которая сбавляет обороты в обмен на острые ощущения, и от этого она только лучше.

23 Resident Evil Village Очень жуткая и пугающая игра ужасов

Локализация: полностью на русском языке

Возрастное ограничение: 18+ Плюсы Жуткая обстановка, которая источает атмосферу

Увлекательная новая механика выживания

Режим «Наемники» — приятное дополнение для фанатов Минусы Не так страшно, как Resident Evil 7

Кампания немного короче

Resident Evil Village — это прямое продолжение Resident Evil 7, которое продолжает историю Итана Уинтерса, помещая его в новую локацию. Это похоже на ремикс Resident Evil 4, с геймплеем, который ближе к RE2 или Code Veronica, и несет вид от первого лица RE7. Capcom создала игру, которая смотрит вперед, но чтит прошлое франшизы.

Сразитесь с Лордами деревни, четырьмя лидерами этого странного культа, спрятанного в небольшом безымянном восточноевропейском городке. Вы сразитесь с порочными ликанами, жуткими куклами и зловещими вампирами во время своего квеста по возвращению дочери Итана. Если вы сможете пережить этот опыт, вы найдете игру, которая улучшает свою предшественницу.

24 Samurai Shodown Жестокий и стильный файтинг, где каждый удар может стать последним

Локализация: английский язык

Возрастное ограничение: 16+ Плюсы Уникальная механика боя, фокусирующаяся на мощных атаках и стратегическом риске

Великолепная визуальная эстетика с яркими персонажами и детализированными анимациями

Ностальгия для фанатов классической серии, при этом ощущаясь свежо для новичков Минусы Ограниченный контент для одиночной игры, что делает мультиплеер основным режимом

Высокий порог вхождения для новичков из-за сложности механик

Меньшее количество персонажей по сравнению с другими современными файтингами

SNK возродила свою культовую классическую серию файтингов для консолей текущего поколения, придав новой игре стилизованный графический облик, сохранив при этом брутальную и беспощадную простоту серии.

Воины Samurai Shodown наносят сильные удары, а бои в основном сосредоточены на одиночных, метких ударах оружием, а не на многоударных комбинациях, как в играх вроде Dragonball FighterZ или Street Fighter V. Но правда в том, что здесь вам не нужны длинные цепочки комбо, поскольку один мощный удар может съесть 30 процентов здоровья вашего противника, а суператаки могут отнять до 70 процентов.

25 Nier: Automata Аниме игра с глубоким смыслом

Год выхода: 2017

Режимы игры: одиночный

Локализация: английский язык

Плюсы Привлекательные персонажи

Интересная история

Увлекательные и динамичные бои Минусы Пустой и ненужный открытый мир

Графика иногда подбаговывает

Nier: Automata — это ошеломительный успех, который сочетает в себе эксцентричную трагедию повествования Йоко Таро с превосходными экшен-фишками Platinum Games. Следуйте за культовым андроидом 2B в ее путешествии, чтобы спасти человечество от угрозы роботов, которая охватила мир. Вас ждут превосходные визуальные эффекты, фантастическая музыка, захватывающий экшен и отрезвляюще мрачная история.

26 Sekiro: Shadows Die Twice Безжалостный вызов мастерству, где каждая смерть учит и приближает к победе

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: английский язык Плюсы Глубокая и сложная боевая система с уникальным подходом к парированию и босс-сражениям

Визуально потрясающий мир, вдохновленный японской культурой и историей периода Сэнгоку

Эмоционально насыщенный сюжет с запоминающимся главным героем и атмосферой Минусы Высочайший уровень сложности может отпугнуть новичков и игроков, не готовых к испытаниям

Отсутствие возможности выбора классов или прокачки персонажа ограничивает свободу геймплея

Одиночная кампания без кооперативного или мультиплеерного режима может показаться ограниченной

Sekiro: Shadows Die Twice от Software — уникальная игра в жанре экшен, которая унаследовала часть ДНК от своих предшественников Dark Souls и Bloodborne, но при этом выделяется благодаря сильному акценту на экшене. Sekiro предлагает фантастические возможности мобильности, умные элементы скрытности и уникальную фехтовальную игру с тяжелым парированием. Если у вас хватит терпения освоить ее сложные бои, вас ждет превосходное фэнтезийное приключение в японском стиле.

27 Shadow of the Colossus Для тех, кто ценит атмосферу, эстетику и глубокий подтекст, а не динамичный геймплей

Возрастное ограничение: 12+

Локализация: английский язык Плюсы Уникальный геймплей, сосредоточенный на масштабных сражениях с колоссами, создающих неповторимое ощущение величия

Визуально потрясающий мир с атмосферной музыкой, которая усиливает эмоциональное воздействие игры

Глубокая философская история, оставляющая простор для размышлений и интерпретаций Минусы Минимальное разнообразие в механиках — игра строится вокруг одного типа активности

Ограниченное взаимодействие с окружающим миром вне битв, что может показаться пустым

Простая, завораживающая и прекрасная Shadow of the Colossus — классика Sony. Игра была переделана с нуля для PS4, обеспечивая впечатляющие визуальные эффекты высокой четкости, сохраняя при этом простую механику движения, восхождения и боя оригинала для PS2.

Вы играете за безымянного воина, который проникает в заброшенные земли в поисках запечатанной силы. Чтобы получить ее, вам поручено уничтожить шестнадцать каменных колоссов, которые бродят по землям. Имея только меч, лук и своего верного коня, вы отправляетесь исследовать эти обширные пространства и побеждать бегемотов.

Бои относительно просты, но действие все равно требует усилий, заставляя вас осваивать системы скалолазания и перемещения по платформам, чтобы покорять гигантов и одерживать победы.

28 Street Fighter V (для PlayStation 4) Фанатам серии и любителям онлайн-файтингов, но новичкам может показаться неполноценной

Возрастное ограничение: 12+

Локализация: английский язык Плюсы Отточенная боевая система с высоким потенциалом для профессиональных игроков

Яркие и узнаваемые персонажи, каждый с уникальным стилем и приемами

Постоянные обновления и поддержка сообщества сделали игру более насыщенной со временем Минусы Слабый одиночный контент и отсутствие захватывающей сюжетной кампании

Технические проблемы на момент релиза, включая нестабильные серверы и ограниченную функциональность

Street Fighter V появился на PlayStation 4 со множеством недостатков, которые портили великолепный игровой процесс, включая ужасную нестабильность сервера, отсутствие настоящего однопользовательского режима и удивительно ограниченный многопользовательский Battle Lounge. Однако за последние несколько лет разработчик Capcom выпустил несколько обновлений, которые исправили (большую часть) этих проблем, а также добавили новые уровни и игровых персонажей.

Street Fighter V с ее новыми и возвращающимися персонажами, новыми боевыми системами (например, крутыми механиками V-Skills и V-Triggers), интерактивными уровнями, кинематографическим сюжетным режимом и кроссплатформенной игрой с владельцами ПК наконец-то делает файтинг один на один игрой, достойной внимания даже тех геймеров, которые не мечтают об Evo .

29 Street Fighter 6 Новая эра файтингов, где классика встречается с инновациями, но не без оговорок

Возрастное ограничение: 12+

Локализация: русские субтитры и интерфейс Плюсы Глубокая и доступная боевая система

Визуальная революция

Обширный контент Минусы Требовательность к освоении

Зависимость от онлайн-режимов

С Street Fighter 6 Capcom создала файтинг, который понравится как казуальным, так и хардкорным фанатам жанра. Новый Drive Gauge представляет блестящие защитные и наступательные возможности для ветеранов, чтобы освоить их. В то же время, насыщенный сюжетом World Tour позволяет казуальным фанатам познакомиться и освоить персонажей игры, одновременно пробуя новую механику в юмористических уличных драках против ИИ.

30 Tekken 7 Зрелищный файтинг с захватывающими боями и драматичной историей,

Возрастное ограничение: 16+

Локализация: русские субтитры и интерфейс Плюсы Глубокая механика боя

Кинематографичный сюжет

Обширный ростер персонажей Минусы Ограниченный одиночный контент

Tekken 7 — невероятно напряженная игра с джебами, финтами, реверсами и уклонениями, в которой бойцы наносят знаменитые мясистые удары и захватывающие комбо-жонглирования. Однако эта часть серии выделяется на фоне своих предшественников, предлагая несколько действительно захватывающих кроссоверных DLC, которые могут привлечь людей, которые обычно не являются поклонниками Tekken.

Где еще можно столкнуть Хейхачи с Акумой из Street Fighter? Или Ноктиса из Final Fantasy с Ниганом из The Walking Dead? А Гуси Говард из Fatal Fury никогда не был так хорош, как здесь. Проще говоря, Tekken 7 стареет, как хорошее вино.

31 Tetris Effect: Connected Больше, чем просто тетрис

Возрастное ограничение: 3+

Локализация: английский язык Плюсы Уникальное сочетание классического геймплея тетриса с захватывающими музыкальными и визуальными эффектами

Множество режимов, включая кооперативные и многопользовательские, что расширяет возможности игры

Идеально подходит для расслабления или медитации благодаря атмосферной подаче Минусы Для некоторых классический геймплей тетриса может показаться слишком простым или однообразным

Визуальные эффекты иногда отвлекают, особенно в сложных ситуациях на высокой скорости

Tetris Effect от Enhance Inc. сочетает в себе прекрасную простоту головоломки Tetris с эстетическим видением легендарного игрового продюсера Тетсуи Мидзугучи, создавая самую завораживающую, вызывающую подсознательное удовлетворение и вызывающую привыкание игру за последнее время.

Tetris Effect представляет собой знакомый геймплей с выбрасыванием блоков, но усиливает его танцующими ландшафтами, фейерверками и геометрическими фигурами, а также музыкой, которая соответствует атмосфере каждого уровня. Короче говоря, Tetris Effect — это шедевр, пример игры, которая является произведением искусства по ощущениям, а не по сюжету.

32 Yakuza 0 Захватывающее погружение в криминальный мир Японии с эмоциональной историей, глубоким геймплеем и уникальной атмосферой

Возрастное ограничение: 18+

Локализация: английский язык Плюсы Увлекательный сюжет с запоминающимися персонажами и драматическими поворотами событий

Богатый открытый мир с множеством побочных активностей, мини-игр и деталей, создающих ощущение живой Японии 80-х

Глубокая боевая система с разнообразными стилями боя и возможность улучшать способности главных героев Минусы Высокий порог вхождения из-за обилия текста и длительных диалогов, что может отпугнуть некоторых игроков

Повторяющиеся элементы в побочных заданиях иногда могут казаться однообразными

Yakuza 0 — приквел, показывающий, как главный герой серии Казума Кирю поднялся по служебной лестнице, чтобы стать крупным боссом японского преступного синдиката — это больше, чем просто кулаки, оружие, незаконный рэкет и вендетты. В основе гангстеризма лежат сочувствие и честь, будь то между братом и братом, сиротой и его приемным отцом или хорошо одетыми хулиганами и отчаявшимися незнакомцами, которых они встречают.

Но Yakuza 0 — это также полноценная игра в жанре beat-’em up, в которой вы уничтожаете головорезов и боссов в небольшом открытом мире. По мере прохождения уровней вы выбираете новые движения и оружие для двух игровых персонажей, чтобы настроить насилие по своему усмотрению.

Часто задаваемые вопросы

Доступны ли игры для PS5 на PS4? Некоторые игры выпущены как для PS4, так и для PS5, хотя некоторые недавние, такие как The Last of Us Part 1, были выпущены исключительно для PS5.

Могу ли я воспроизводить диски PS5 на PS4? Нет, вы не можете использовать диски PS5 на PS4.

Могу ли я воспроизводить диски PS4 на PS5? Да, вы можете использовать диски PS4 на PS5 благодаря обратной совместимости.