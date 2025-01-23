ТОП-7 Лучшие массажные пистолеты 2025 года

Лучшие перкуссионные массажные пистолеты, которые вы можете купить для использования самостоятельно в домашних условиях.

Вы, наверное, заметили рекламу перкуссионного массажа или массажного пистолета в одной из ваших социальных сетей и задались вопросом: будет ли оно работать? Если вы когда-либо были на физиотерапии, или когда массажистка или спортивный тренер работали над вашими мышцами, возможно, вы проходили этот вид массажа в клинических условиях. Теперь вы можете наслаждаться преимуществами массажных пистолетов для восстановления мышц, не выходя из дома, в любое время, когда захотите, поскольку все больше компаний делают их доступными для повседневного использования.

23.01.2025 Обновление Рейтинг лучших массажных пистолетов полностью обновлён

Массажный пистолет немного похож на аккумуляторную дрель с прикрепленным к концу шариком из пенопласта. Эти портативные массажеры используются для уменьшения боли в мышцах и мышечного напряжения за счет быстрых импульсов давления, которые способствуют кровотоку.

Моторизованная перкуссия проникает в глубокие мышечные ткани, поэтому они расслабляются примерно через 30 секунд использования — часто без большого давления на кожу. Поскольку многие из этих лучших массажных пистолетов ручные с несколькими насадками, вы можете делать себе массаж в труднодоступных местах, не посещая массажный салон и не прося партнера сделать это.

В конце статьи мы добавили несколько полезных советов, касающихся выбора лучшего массажного пистолета и его использования.

1 GrossFit Recovery R-8 PRO Лучший массажный пистолет в целом

9.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ PPM: 3200 уд/мин

3200 уд/мин Уровень шума: 25-50 Дб

25-50 Дб Время работы батареи: до 10 часов

до 10 часов Вес: 0.98 кг

0.98 кг Количество режимов: 7

7 Тип питания: от аккумулятора

от аккумулятора Особенности: беспроводной, таймер, автоотключение

беспроводной, таймер, автоотключение Количество насадок: 8 шт.

8 шт. Минимальная скорость вращения: 1200 об/мин

1200 об/мин Мощность: 125 Вт Плюсы Эргономичный дизайн

Долго держит заряд

Много насадок

Компактный кейс

Сенсорный дисплей Минусы Тяжеловат

GrossFit Recovery R-8 Pro – это крутой беспроводной массажный пистолет для всего тела. Его удобно брать с собой в спортзал, использовать дома или в массажном салоне. Он имеет 7 скоростей и 8 разных насадок, чтобы проработать все мышцы.

Аккумулятор на 4800 мАч держит заряд до 10 часов, а заряжается всего за 3 часа. Мотор мощный, но работает тихо (25-50 Дб) и развивает скорость до 3200 об/мин. Для безопасности и увеличения срока службы батареи есть автоматическое выключение через 10 минут непрерывной работы. После короткой паузы можно продолжить массаж.

Отзывы пользователей подтверждают его эффективность и высокое качество. Этот массажер отлично расслабляет мышцы и фасции, являясь отличной альтернативой роликам и мячам для самомассажа. В целом, это надёжный и эффективный массажный пистолет по привлекательной цене.

2 Xiaomi Mijia Mini Fascia Gun 2C Компактный массажный пистолет с отличным временем автономной работы

9.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Уровень шума: 40 Дб

40 Дб Время работы батареи: до 12 часов

до 12 часов Вес: 0.35 кг

0.35 кг Количество режимов: 2

2 Тип питания: от аккумулятора

от аккумулятора Особенности: индикация заряда, противоскользящее покрытие, регулировка интенсивности массажа, регулировка скорости, съемные насадки

индикация заряда, противоскользящее покрытие, регулировка интенсивности массажа, регулировка скорости, съемные насадки Количество насадок: 3 шт.

3 шт. Скорость вращения: 2500 об/мин

2500 об/мин Мощность: 58 Вт Плюсы Тихий мотор

Подходит для спортсменов

Хорошее время автономной работы

Легкий Минусы Мало режимов

Массажный пистолет Xiaomi Mijia Mini 2C – это компактный и мощный прибор для глубокого расслабления мышц. Его сила давления достигает 12 кг, что позволяет эффективно воздействовать на ткани, улучшая общее самочувствие и способствуя восстановлению после тренировок. Пистолет оснащен высокоэффективным двигателем мощностью 58 Вт, вращающимся со скоростью до 2500 оборотов в минуту, обеспечивая интенсивный и глубокий массаж.

Благодаря уникальной функции разогрева, глубина проникновения тепла достигает 6 мм, что идеально подходит для подготовки мышц перед тренировкой и снятия напряжения после нее. Управление мощностью осуществляется с помощью удобного светового кольца на задней панели, позволяя точно регулировать силу и глубину массажа в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

Пистолет предлагает два режима работы: фиксированный для глубокого массажа и настраиваемый для индивидуального подбора интенсивности. При этом уровень шума составляет всего 40 дБ, обеспечивая комфортный и тихий сеанс массажа. В комплект входят 3 насадки, что позволяет проводить массаж различных зон тела. Время работы от аккумулятора емкостью 1900 мАч – до 30 дней, а вес всего 350 грамм, что делает его удобным для использования в любом месте и в любое время. Xiaomi Mijia Mini 2C – это надежный и эффективный массажер, идеально подходящий для тех, кто ценит качество и удобство.

3 O’Yeet NEX PRO Massage Gun 2 Также лучший массажный пистолет

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Уровень шума: 45 Дб

45 Дб Время работы батареи: до 6 часов

до 6 часов Вес: 0.4 кг

0.4 кг Количество режимов: 5

5 Тип питания: от аккумулятора

от аккумулятора Особенности: беспроводной, индикация заряда, подсветка, регулировка интенсивности массажа, регулировка скорости, съемные насадки

беспроводной, индикация заряда, подсветка, регулировка интенсивности массажа, регулировка скорости, съемные насадки Количество насадок: 8 шт.

8 шт. Минимальная скорость вращения: 1800 об/мин

1800 об/мин Скорость вращения: 3500 об/мин

3500 об/мин Мощность: 98.8 Вт Плюсы 8 насадок

Эргономичная ручка

Тихий

Мощный Минусы Дорого

O’Yeet NEX Pro 2: революция в мире перкуссионных массажеров! Это не просто новинка 2025 года, а долгожданное продолжение успешной линейки, разработанное в Калифорнии (США) и произведённое на профессиональном заводе в Гонконге. По сравнению с первой версией, массажер стал ещё тише, легче и компактнее, благодаря чему его удобно брать с собой куда угодно. Время автономной работы увеличено до 6 часов (при низкой нагрузке), а зарядка стала ещё удобнее благодаря порту USB-C.

O’Yeet NEX Pro 2 — это профессиональный уровень перкуссионного массажа, превосходящий по техническим характеристикам, качеству сборки и комплектации многие известные и дорогие аналоги. Вы почувствуете невероятную разницу, взяв его в руки! Его эргономичный дизайн и мощность позволяют эффективно воздействовать на мышцы, обеспечивая максимальный комфорт.

Технические характеристики O’Yeet NEX Pro 2 впечатляют: идеально направленные перкуссии глубиной 10 мм, полностью регулируемая интенсивность (1800–3500 об/мин), низкий уровень шума (всего 45 дБ), мощный бесщеточный двигатель (98,8 Вт), и невероятная сила удара — 27 кг! Массажер невероятно лёгкий (всего 0,4 кг) и компактный (15,4 х 8,5 х 4,8 см). Быстрая зарядка позволяет полностью зарядить устройство всего за час.

В комплекте вы найдёте всё необходимое: сам массажер с индикаторами заряда и скорости, 8 различных насадок для разных групп мышц, удобный защитный кейс с ремнём, кабель и адаптер для зарядки, док-станцию, инструкцию на русском языке, гарантийный талон и сертификат на бесплатное обучение перкуссионному массажу у профессионального тренера (онлайн или очно в Москве)!

Как работает O’Yeet NEX Pro 2? Прибор посылает глубокие импульсы в мышечные ткани, увеличивая кровоток и ускоряя процессы восстановления. Это помогает снять боль, улучшить амплитуду движений, стимулировать рост мышц и предотвратить травмы. Благодаря различным насадкам, вы сможете точно воздействовать на разные группы мышц, получая максимальный терапевтический эффект. Забудьте о боли после тренировки — с O’Yeet NEX Pro 2 вы всегда будете в отличной форме!

4 YUNMAI YMFG-M418 Лучший массажный пистолет цена/качество

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Уровень шума: 45 Дб

45 Дб Время работы батареи: до 7 часов

до 7 часов Вес: 0.78 кг

0.78 кг Количество режимов: 5

5 Тип питания: от аккумулятора

от аккумулятора Количество насадок: 4 шт.

4 шт. Мощность: 45 Вт Плюсы Тихий

Есть кейс для хранения

Удобный Минусы Тяжелый

Отличный выбор для релаксации и заботы о здоровье! Перкуссионный массажёр Yunmai YMFG-M418 — это стильное и эффективное устройство, которое поможет снять напряжение после трудного дня и улучшить ваше самочувствие.

Представьте: элегантный серый дизайн, идеально подходящий для любого интерьера. Прочный корпус из пластика и металла гарантирует долгий срок службы. В комплекте вы найдёте четыре удобные насадки: цилиндрическую, сферическую, плоскую и U-образную — для массажа шеи, спины, ног, плеч, рук и даже ягодиц. Выбирайте нужную зону и наслаждайтесь!

Работает массажёр от аккумулятора, что делает его невероятно мобильным и удобным в использовании. В коробке вы найдёте всё необходимое: удобную зарядную док-станцию, адаптер питания и стильный кейс для хранения. Пять режимов работы позволят подобрать оптимальный вариант именно для вас.

Массажёр Yunmai YMFG-M418 — это не просто полезное устройство, это ещё и стильный аксессуар, который станет прекрасным подарком для ваших близких. Побалуйте себя или своих любимых! Он сочетает в себе высокое качество, функциональность и удобство.

5 YAMAGUCHI Therapy Massage Gun Лучший портативный массажный пистолет для путешествий

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы батареи: до 3 часов

до 3 часов Вес: 0.68 кг

0.68 кг Количество режимов: 5

5 Тип питания: от аккумулятора

от аккумулятора Особенности: беспроводной, индикация заряда, регулировка интенсивности массажа, регулировка скорости, съемные насадки, съемный чехол

беспроводной, индикация заряда, регулировка интенсивности массажа, регулировка скорости, съемные насадки, съемный чехол Количество насадок: 5 шт.

5 шт. Минимальная скорость вращения: 2000 об/мин

2000 об/мин Скорость вращения: 3200 об/мин

3200 об/мин Мощность: 25 Вт Плюсы Компактный

Есть кейс для хранения

Легкий

Стильный дизайн Минусы Дорогой

Перкуссионный массажер Yamaguchi Therapy Massage Gun — ваш персональный помощник в восстановлении после тренировок и травм. Это современное беспроводное устройство, позволяющее проводить глубокий перкуссионный и миофасциальный массаж всего тела. Его мощные вибрации стимулируют кровообращение, ускоряя восстановление мышц и снимая болевые ощущения.

Массажер помогает увеличить гибкость и амплитуду движений, эффективно борется с мышечными спазмами и миофасциальным синдромом, прорабатывая даже самые труднодоступные триггерные точки. Благодаря Yamaguchi Therapy Massage Gun вы сможете самостоятельно, в домашних условиях, снять мышечную боль и скованность, улучшить общее состояние мягких тканей и восстановить мышцы после интенсивных тренировок.

Регулярное использование массажера снижает риск получения травм, таких как растяжения связок и сухожилий. В комплект входят 5 уникальных насадок для вибротерапии, а вес устройства всего 680 грамм, что делает его удобным и портативным. Этот массажер — отличный выбор для тех, кто стремится к быстрому и эффективному восстановлению после физических нагрузок.

6 Theragun PRO Plus Лучший массажный пистолет для профессиональных спортсменов

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы батареи: 150 мин.

150 мин. Вес: 1,1 кг

1,1 кг Количество режимов: 5

5 Тип питания: от аккумулятора

от аккумулятора Особенности: беспроводной, дисплей, индикация заряда, подогрев, подсветка, противоскользящее покрытие, регулировка интенсивности массажа, регулировка скорости, складная конструкция

беспроводной, дисплей, индикация заряда, подогрев, подсветка, противоскользящее покрытие, регулировка интенсивности массажа, регулировка скорости, складная конструкция Скорость: 1750-2400 ударов в минуту

1750-2400 ударов в минуту Количество насадок: 7 шт. Плюсы Подходит для серьезных спортсменов

Дисплей

Сильное давление

Глубокое воздействие

Инфракрасный свет Минусы Дорого

Время работы

Theragun PRO Plus – это невероятно мощный массажный пистолет, разработанный, чтобы помочь вам раскрыть весь ваш потенциал. Он не просто массирует глубоко расположенные мышцы с максимальной эффективностью, но и предлагает пять дополнительных инновационных методов терапии: ближний инфракрасный свет для лечения суставов и тканей, вибрацию для улучшения кровообращения, тепловую терапию для снятия боли и быстрой подготовки к тренировкам, а также специальные дыхательные упражнения для повышения концентрации и релаксации.

Благодаря такому комплексному подходу, Theragun PRO Plus помогает снять болевые ощущения, ускорить восстановление после физических нагрузок и значительно улучшить подвижность. Это профессиональный инструмент, который одинаково подходит как опытным спортсменам, так и любителям фитнеса, помогающий достичь гармонии тела и разума. Он сочетает в себе передовые технологии и новейшие методики восстановления, обеспечивая максимальный эффект. В комплекте с устройством поставляется несколько насадок для различных зон и типов массажа, а также удобный кейс для хранения и переноски.

7 VIRG Mini Massage Gun Лучший бюджетный массажный пистолет

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы батареи: 120 мин.

120 мин. Вес: 0.46 кг

0.46 кг Количество режимов: 6

6 Тип питания: от аккумулятора

от аккумулятора Особенности: регулировка интенсивности массажа, регулировка скорости

регулировка интенсивности массажа, регулировка скорости Количество насадок: 4 шт. Плюсы Легкий

Цена

Компактный Минусы Быстро разряжается

Электрический перкуссионный массажер VIRG Mini Massage Gun — ваш персональный помощник для заботы о здоровье и хорошем самочувствии. Он невероятно компактен и легок (всего 450 грамм!), поэтому идеально подходит для домашнего использования. Четыре сменные насадки позволят вам эффективно прорабатывать различные зоны тела, воздействуя на фасции методом вибрационной терапии.

Шесть скоростных режимов — это возможность подобрать оптимальную интенсивность как для начинающих, так и для спортсменов, нуждающихся в восстановлении после интенсивных тренировок. Массажер стимулирует кровообращение, улучшает питание тканей и предотвращает кислородное голодание . Для комфорта и безопасности предусмотрено противоскользящее покрытие корпуса, а автоматическое выключение через каждые 15 минут защитит от перегрузки.

В комплектацию входят четыре насадки для работы с разными группами мышц. Эргономичный дизайн в форме пистолета делает массажер удобным в использовании и легким в переноске. Встроенный аккумулятор обеспечит мобильность — вы сможете пользоваться массажером в любое время и в любом месте. VIRG Mini Massage Gun — это отличное сочетание эффективности, удобства и доступной цены.

Как выбрать лучший массажный пистолет Некоторые факторы, о которых вы должны подумать при покупке лучшего массажного пистолета, включают в себя то, для чего вы хотите его использовать: спортивный массаж, который проникает глубоко в напряженные мышцы, или для облегчения обычных болей и болей от того, что вы весь день работаете сидя. Вес Вы должны принять во внимание, насколько тяжелым является устройство. Хотя большинство устройств весят менее 2 кг, разница между более легким массажным пистолетом и более тяжелым может означать, что ваша рука быстрее устает, особенно если вы держите устройство в труднодоступном месте, например, на шее, плечах или спине. Время автономной работы Лучшие массажные пистолеты должны иметь время автономной работы более часа, обычно до двух часов. Вы не будете использовать вибрационную терапию на теле в течение часа, но отсутствие необходимости заряжать устройство каждый раз облегчит жизнь. Когда вы думаете о покупке массажного пистолета, посмотрите, есть ли резервные батареи в комплекте или есть ли они в наличии. Если вы путешествуете, возможно, стоит иметь две заряженные батареи, чтобы вам не приходилось иметь дело с одной обработанной ногой и другой — без массажа. Амплитуда Покупатели массажного пистолета должны обратить внимание на амплитуду устройства. Это расстояние, на которое будет проходить головка, и насколько глубоко пистолет попадает в мышцу. Массажный пистолет с большей амплитудой может ощущаться более интенсивно даже на более низкой скорости, чем массажный пистолет вибрационного типа. Массажные пистолеты с большей амплитудой должны быть в состоянии нацеливаться на определенную область глубоко в мышцу, чтобы помочь уменьшить мышечную боль и улучшить кровообращение. Частота и скорость Частота или скорость массажного пистолета обычно измеряется в ударах в минуту (PPM) и ​​обычно находится в диапазоне от 1200 до 3200-PPM. Чем выше частота, тем интенсивнее массаж. Если вам нужен массажный пистолет, который обеспечивает массаж только на уровне поверхности, а не глубокий массаж в спортивном стиле, вы должны использовать настройку меньшей мощности на устройстве. Насадки и головки Когда некоторые потребители ищут лучшие массажные пистолеты, им будет важно иметь различные насадки или головки. Большинство устройств в среднем имеют около пяти вариантов насадки, обычно это мягкая головка, закругленная, вилочная и плоская версии, а также некоторые насадки конической формы (пули), нацеленные на определенную область.

Как пользоваться массажным пистолетом

Для пользователей Theragun массажный пистолет совместим с приложением Therabody, в котором есть ряд различных рекомендуемых процедур, направленных на проблемные области, на которых вы, возможно, захотите сосредоточиться, например, на поясницу, или в зависимости от вашего вида спорта, например, езды на велосипеде или бега. Его можно использовать бесплатно, и стоит загрузить, чтобы убедиться, что вы не слишком долго сосредотачиваетесь на одной области.

Если вы еще не выбрали Theragun, есть несколько общих правил, которые применяются при использовании всех массажных пистолетов в домашних условиях. Во-первых, эксперты сходятся во мнении, что одной-двух минут на большую группу мышц более чем достаточно, и вы, вероятно, захотите использовать более низкую частоту, если только вы не нарастили много мышц (тяжелоатлеты, мы смотрим на вас).

Во-вторых, каким бы захватывающим ни был ваш новый массажный пистолет, вам не следует использовать его каждый день. Спортивные физиотерапевты рекомендуют использовать перкуссионную терапию вместе с другими инструментами восстановления, такими как валики с пеной или ванны с солью. Раз в несколько дней достаточно, если вы хотите, чтобы массажный пистолет оставался эффективным.

Наконец, будьте осторожны при использовании массажного пистолета на растянутых или травмированных мышцах, так как это может усугубить ситуацию. Если вы пробежали полумарафон и не уверены, подтянуты ли ваши икры или просто туго натянуты, рекомендуется подождать 48 часов и ударить по ней техникой RICE (отдых, лед, сжатие, подъем), прежде чем взять массажный пистолет. Вам также следует избегать использования массажного пистолета при растяжениях или воспалительных травмах, таких как тендинит и фасцит, и, само собой разумеется, никогда не используйте массажный пистолет для сломанных костей. Массажные пистолеты — мощные инструменты, поэтому, если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с экспертом, прежде чем использовать его.