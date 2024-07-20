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Автомобили и мототехника

Глава Xiaomi не понимает, почему Apple не смогла сделать автомобиль

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.07.2024
336 Просмотров 0
Глава Xiaomi не понимает, почему Apple не смогла сделать автомобиль

В ходе недавней пресс-конференции, организованной компанией Xiaomi, ее основатель Лэй Цзюнь выразил недоумение относительно того, что компании Apple не удалось разработать собственный автомобиль в течение десятилетия. Лэй Цзюнь поделился тем, что столкнулся с волнами сомнений, критики и недоброжелательных высказываний в процессе создания автомобильной линейки. Часто он слышал утверждения, сомневающиеся в возможности Xiaomi выпустить автомобиль в течение трех лет, когда даже Apple не справилась с этой задачей за десять.

Лэй Цзюнь заявил, что он не обладает информацией о причинах, по которым Apple не воплотила в жизнь свой автомобильный проект, и добавил, что автомобильная индустрия на данный момент достаточно развита. Он уверен, что трехлетний срок разработки является вполне реальным, и ему трудно понять, почему Apple не удалось реализовать свой проект за десять лет.

Лэй Цзюнь также отметил, что многие скептически относятся к потенциальным продажам их автомобиля, полагая, что поклонники Tesla, которые предпочитают Model 3, вряд ли выберут их продукт даже в случае модернизации конкурентов, таких как BMW 3, Audi A4 и Mercedes-Benz C. Он подчеркнул, что многие скептики считают, что успехом будет считаться продажа 3000 электромобилей в месяц.

Лэй Цзюнь поделился информацией о том, что цель по заказам на Xiaomi SU7 на начало года была установлена на уровне 76 000 единиц, что являлось амбициозной задачей, и одной из критических проблем было ценообразование. На собрании, предшествующем пресс-конференции, где решался вопрос о цене, проходили жаркие дебаты. В конце концов, Лэй Цзюнь остановил свой выбор на цене в 215 900 юаней, что на 30 000 юаней дешевле, чем у Tesla Model 3.

Источник — mydrivers.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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