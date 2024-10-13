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Разное

Робот Optimus от Tesla вызвал жаркие споры в кругу инженеров

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.10.2024
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Робот Optimus от Tesla вызвал жаркие споры в кругу инженеров

11 октября Tesla представила новую версию своего робота-гуманоида Optimus. Ожидаемо, робот притягивал к себе взгляды и находился в центре внимания. Во время презентации Optimus показал свои навыки в работе барменом. Он не просто умел подавать напитки, но и великолепно взаимодействовал с публикой, играл в угадайки и вел беседы с невероятной гладкостью.

После презентации, в инженерных кругах разгорелись бурные дебаты о том, будет ли робот функционировать самостоятельно или его действия будут контролироваться удаленно. Несмотря на то, что робот оборудован исключительно камерой для визуального восприятия, он демонстрировал удивительную точность в наливе напитков, даже когда стакан уже наполнен льдом, и это вызывает удивление и легкие сомнения. Однако, если бы это стало реальностью, то было бы поистине восхитительно.

Все же вопросы о практическом применении и безопасности новой технологии остаются открытыми. Несмотря на это, генеральный директор Tesla Илон Маск с оптимизмом смотрит в будущее Optimus и обещает выпуск еще большего количества подобных инновационных продуктов.

Источник — passionategeekz.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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