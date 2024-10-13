Главная » Разное Робот Optimus от Tesla вызвал жаркие споры в кругу инженеров Разное Робот Optimus от Tesla вызвал жаркие споры в кругу инженеров Анатолий Пшеницын 0 Просмотров

11 октября Tesla представила новую версию своего робота-гуманоида Optimus. Ожидаемо, робот притягивал к себе взгляды и находился в центре внимания. Во время презентации Optimus показал свои навыки в работе барменом. Он не просто умел подавать напитки, но и великолепно взаимодействовал с публикой, играл в угадайки и вел беседы с невероятной гладкостью.

После презентации, в инженерных кругах разгорелись бурные дебаты о том, будет ли робот функционировать самостоятельно или его действия будут контролироваться удаленно. Несмотря на то, что робот оборудован исключительно камерой для визуального восприятия, он демонстрировал удивительную точность в наливе напитков, даже когда стакан уже наполнен льдом, и это вызывает удивление и легкие сомнения. Однако, если бы это стало реальностью, то было бы поистине восхитительно.

Все же вопросы о практическом применении и безопасности новой технологии остаются открытыми. Несмотря на это, генеральный директор Tesla Илон Маск с оптимизмом смотрит в будущее Optimus и обещает выпуск еще большего количества подобных инновационных продуктов.

Источник — passionategeekz.com