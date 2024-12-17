Илон Маск заявил, что будущее Tesla это роботы Optimus, а не автомобили

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Появились слухи о встрече Илона Маска и председателя совета директоров TSMC CC Вэя. На ней, вероятно, обсуждалось производство чипов Dojo AI для Tesla. Сообщается, что Маск подчеркнул важность достаточных производственных мощностей TSMC для обеспечения необходимого количества чипов Dojo. Они производятся по 5-нм техпроцессу TSMC с использованием усовершенствованной упаковки InFO-SoW.

Более того, Маск якобы заявил, что будущее Tesla будет в значительной степени ориентировано на робота Optimus, а не на автомобили. В ответ Вэй заверил Маска в готовности TSMC предоставить необходимое количество чипов. Если Tesla будет готова за них платить.

Однако, другие источники опровергают информацию о том, что чип Dojo будет использоваться в электромобилях Tesla и роботе Optimus. Джефф Лутц уточняет, что чип Dojo предназначен для обучения нейронных сетей в дата-центрах Tesla. Он не используется для интеграции в автомобили или роботов. В автомобилях и прототипах Optimus используется чип AI4, а в будущем планируется использование чипа AI5, производство которого, вероятно, будет разделено между Samsung и TSMC.

Аналитики Bank of America прогнозируют, что к концу 2025 года Tesla разместит на своих заводах около 1000 роботов Optimus. Робот Optimus использует нейронную сеть с искусственным интеллектом для взаимодействия с окружающей средой, выполнения физической работы и навигации. Deutsche Bank прогнозирует, что к 2035 году продажи Optimus принесут компании 10 миллиардов долларов годового дохода.

Источник — wccftech