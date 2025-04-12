Samsung Galaxy Z Fold 7 прошел тест Geekbench

На фронте Samsung, которая продолжает свою работу на рынке складных телефонов, начался обратный отсчет для моделей Galaxy Z Fold 7 и Flip 7. Судя по утечкам, новые модели обещают быть настоящими флагманами, предлагая пользователям передовые технологии и впечатляющую производительность. И вот, Galaxy Z Fold 7 засветился в тестах производительности Geekbench, намекая на его мощные возможности.
Galaxy Z Fold 7 протестирован в Geekbench: что известно?
В базе данных Geekbench появилась информация о Samsung Galaxy Z Fold 7 под номером модели SM-F966U. Смартфон показал отличный результат в тесте OpenCL, набрав 18143 балла. Этот результат, а также другие данные, позволяют сделать некоторые выводы о характеристиках устройства:
- Процессор. Похоже, что в Galaxy Z Fold 7 будет установлен процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Этот чип обещает высокую производительность и энергоэффективность, что важно для складного смартфона.
- Оперативная память. Устройство получит 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечит плавную работу даже с самыми требовательными приложениями и играми.
- Операционная система. Galaxy Z Fold 7 будет работать под управлением One UI 8 на базе Android 16 прямо из коробки. Это значит, что пользователи получат новейшие функции и улучшения от Samsung и Google.
Что еще известно о Galaxy Z Fold 7
Ранее в сети появлялись слухи о других характеристиках Galaxy Z Fold 7. Вот некоторые из них:
- Аккумулятор. Емкость аккумулятора составит 4400 мАч.
- Экраны. Ожидается, что смартфон получит увеличенные экраны по сравнению с предшественником: 6,5-дюймовый внешний и 8,2-дюймовый внутренний. Это позволит пользователям наслаждаться контентом в полной мере.
- Камера. Одним из самых интересных слухов является информация о том, что Galaxy Z Fold 7 получит основную камеру на 200 Мп. Это огромный скачок по сравнению с 50-мегапиксельным сенсором в Galaxy Z Fold 6. Предполагается, что остальные камеры (12 Мп сверхширокоугольная и 10 Мп телефото) останутся такими же, как в предыдущей модели.
Для сравнения: характеристики Galaxy Z Fold 6
Чтобы лучше понимать, чего ждать от Galaxy Z Fold 7, полезно вспомнить характеристики Galaxy Z Fold 6:
- Экраны:
- Внешний: 6,5 дюйма Dynamic AMOLED, HD+ (2376 x 968 пикселей)
- Внутренний: 7,6 дюйма, 2160 x 1856 пикселей, 1-120 Гц
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 нм)
- Оперативная память: 12 ГБ
- Встроенная память: 512 ГБ / 1 ТБ
- Камеры:
- Основная: 50 МП f/1.8 (оптическая стабилизация)
- Сверхширокоугольная: 12 МП f/2.2 (123 градуса)
- Внешняя: 10 МП f/2.2
- Внутренняя (под экраном): 4 МП
- Аккумулятор: 4400 мАч
- Зарядка: 25 Вт проводная, 15 Вт беспроводная
- Вес: 239 грамм
- Толщина (в разложенном виде): 5.6 мм
Samsung Galaxy Z Fold 7 обещает стать настоящим прорывом в мире складных смартфонов. Улучшенный процессор, больше оперативной памяти, новейшая операционная система и, возможно, революционная камера на 200 Мп – все это делает новинку очень привлекательной для поклонников технологий. Остается дождаться официальной презентации, чтобы узнать все подробности о Galaxy Z Fold 7.