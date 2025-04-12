Samsung Galaxy Z Fold 7 прошел тест Geekbench

На фронте Samsung, которая продолжает свою работу на рынке складных телефонов, начался обратный отсчет для моделей Galaxy Z Fold 7 и Flip 7. Судя по утечкам, новые модели обещают быть настоящими флагманами, предлагая пользователям передовые технологии и впечатляющую производительность. И вот, Galaxy Z Fold 7 засветился в тестах производительности Geekbench, намекая на его мощные возможности.

Galaxy Z Fold 7 протестирован в Geekbench: что известно?

В базе данных Geekbench появилась информация о Samsung Galaxy Z Fold 7 под номером модели SM-F966U. Смартфон показал отличный результат в тесте OpenCL, набрав 18143 балла. Этот результат, а также другие данные, позволяют сделать некоторые выводы о характеристиках устройства:

Процессор . Похоже, что в Galaxy Z Fold 7 будет установлен процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Этот чип обещает высокую производительность и энергоэффективность, что важно для складного смартфона.

. Похоже, что в Galaxy Z Fold 7 будет установлен процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Этот чип обещает высокую производительность и энергоэффективность, что важно для складного смартфона. Оперативная память . Устройство получит 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечит плавную работу даже с самыми требовательными приложениями и играми.

. Устройство получит 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечит плавную работу даже с самыми требовательными приложениями и играми. Операционная система. Galaxy Z Fold 7 будет работать под управлением One UI 8 на базе Android 16 прямо из коробки. Это значит, что пользователи получат новейшие функции и улучшения от Samsung и Google.

Что еще известно о Galaxy Z Fold 7

Ранее в сети появлялись слухи о других характеристиках Galaxy Z Fold 7. Вот некоторые из них:

Аккумулятор . Емкость аккумулятора составит 4400 мАч.

. Емкость аккумулятора составит 4400 мАч. Экраны . Ожидается, что смартфон получит увеличенные экраны по сравнению с предшественником: 6,5-дюймовый внешний и 8,2-дюймовый внутренний. Это позволит пользователям наслаждаться контентом в полной мере.

. Ожидается, что смартфон получит увеличенные экраны по сравнению с предшественником: 6,5-дюймовый внешний и 8,2-дюймовый внутренний. Это позволит пользователям наслаждаться контентом в полной мере. Камера. Одним из самых интересных слухов является информация о том, что Galaxy Z Fold 7 получит основную камеру на 200 Мп. Это огромный скачок по сравнению с 50-мегапиксельным сенсором в Galaxy Z Fold 6. Предполагается, что остальные камеры (12 Мп сверхширокоугольная и 10 Мп телефото) останутся такими же, как в предыдущей модели.

Для сравнения: характеристики Galaxy Z Fold 6

Чтобы лучше понимать, чего ждать от Galaxy Z Fold 7, полезно вспомнить характеристики Galaxy Z Fold 6:

Экраны: Внешний: 6,5 дюйма Dynamic AMOLED, HD+ (2376 x 968 пикселей) Внутренний: 7,6 дюйма, 2160 x 1856 пикселей, 1-120 Гц

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 нм)

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 нм) Оперативная память: 12 ГБ

12 ГБ Встроенная память: 512 ГБ / 1 ТБ

512 ГБ / 1 ТБ Камеры: Основная: 50 МП f/1.8 (оптическая стабилизация) Сверхширокоугольная: 12 МП f/2.2 (123 градуса) Внешняя: 10 МП f/2.2 Внутренняя (под экраном): 4 МП

Аккумулятор: 4400 мАч

4400 мАч Зарядка: 25 Вт проводная, 15 Вт беспроводная

25 Вт проводная, 15 Вт беспроводная Вес: 239 грамм

239 грамм Толщина (в разложенном виде): 5.6 мм

Samsung Galaxy Z Fold 7 обещает стать настоящим прорывом в мире складных смартфонов. Улучшенный процессор, больше оперативной памяти, новейшая операционная система и, возможно, революционная камера на 200 Мп – все это делает новинку очень привлекательной для поклонников технологий. Остается дождаться официальной презентации, чтобы узнать все подробности о Galaxy Z Fold 7.