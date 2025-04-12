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Samsung Galaxy Z Fold 7 прошел тест Geekbench

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.04.2025
7 Просмотров 0
Samsung Galaxy Z Fold 7 прошел тест Geekbench

На фронте Samsung, которая продолжает свою работу на рынке складных телефонов, начался обратный отсчет для моделей Galaxy Z Fold 7 и Flip 7. Судя по утечкам, новые модели обещают быть настоящими флагманами, предлагая пользователям передовые технологии и впечатляющую производительность. И вот, Galaxy Z Fold 7 засветился в тестах производительности Geekbench, намекая на его мощные возможности.

Galaxy Z Fold 7 протестирован в Geekbench: что известно?

В базе данных Geekbench появилась информация о Samsung Galaxy Z Fold 7 под номером модели SM-F966U. Смартфон показал отличный результат в тесте OpenCL, набрав 18143 балла. Этот результат, а также другие данные, позволяют сделать некоторые выводы о характеристиках устройства:

  • Процессор. Похоже, что в Galaxy Z Fold 7 будет установлен процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Этот чип обещает высокую производительность и энергоэффективность, что важно для складного смартфона.
  • Оперативная память. Устройство получит 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечит плавную работу даже с самыми требовательными приложениями и играми.
  • Операционная система. Galaxy Z Fold 7 будет работать под управлением One UI 8 на базе Android 16 прямо из коробки. Это значит, что пользователи получат новейшие функции и улучшения от Samsung и Google.
Galaxy Z Fold 7 замечен на Geekbench

Что еще известно о Galaxy Z Fold 7

Ранее в сети появлялись слухи о других характеристиках Galaxy Z Fold 7. Вот некоторые из них:

  • Аккумулятор. Емкость аккумулятора составит 4400 мАч.
  • Экраны. Ожидается, что смартфон получит увеличенные экраны по сравнению с предшественником: 6,5-дюймовый внешний и 8,2-дюймовый внутренний. Это позволит пользователям наслаждаться контентом в полной мере.
  • Камера. Одним из самых интересных слухов является информация о том, что Galaxy Z Fold 7 получит основную камеру на 200 Мп. Это огромный скачок по сравнению с 50-мегапиксельным сенсором в Galaxy Z Fold 6. Предполагается, что остальные камеры (12 Мп сверхширокоугольная и 10 Мп телефото) останутся такими же, как в предыдущей модели.

Для сравнения: характеристики Galaxy Z Fold 6

Чтобы лучше понимать, чего ждать от Galaxy Z Fold 7, полезно вспомнить характеристики Galaxy Z Fold 6:

  • Экраны:
    • Внешний: 6,5 дюйма Dynamic AMOLED, HD+ (2376 x 968 пикселей)
    • Внутренний: 7,6 дюйма, 2160 x 1856 пикселей, 1-120 Гц
  • Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 нм)
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Встроенная память: 512 ГБ / 1 ТБ
  • Камеры:
    • Основная: 50 МП f/1.8 (оптическая стабилизация)
    • Сверхширокоугольная: 12 МП f/2.2 (123 градуса)
    • Внешняя: 10 МП f/2.2
    • Внутренняя (под экраном): 4 МП
  • Аккумулятор: 4400 мАч
  • Зарядка: 25 Вт проводная, 15 Вт беспроводная
  • Вес: 239 грамм
  • Толщина (в разложенном виде): 5.6 мм

Samsung Galaxy Z Fold 7 обещает стать настоящим прорывом в мире складных смартфонов. Улучшенный процессор, больше оперативной памяти, новейшая операционная система и, возможно, революционная камера на 200 Мп – все это делает новинку очень привлекательной для поклонников технологий. Остается дождаться официальной презентации, чтобы узнать все подробности о Galaxy Z Fold 7.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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