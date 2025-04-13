Знаменитая фотография Windows XP: история создания и откровения автора

Все мы помним легендарные обои «Счастье» (Bliss) из Windows XP. Ярко-голубое небо, пушистые белые облака и сочная зеленая трава. Итак, этот снимок, ставший символом эпохи, считается одной из самых просматриваемых фотографий в истории. Автором этого шедевра является известный фотограф Чарльз О’Рир, ранее работавший в National Geographic.

Недавно появились сообщения, раскрывающие некоторые подробности из прошлого фотографа. О’Рир, безусловно, гордится своей работой, но, как оказалось, испытывает сожаление из-за того, что не получил роялти за использование фотографии в качестве обоев по умолчанию в Windows XP.

История создания «Счастья» Windows XP

Все началось в январе 1996 года. О’Рир путешествовал по округу Марин, штат Калифорния. Внимание фотографа привлекли живописные холмы округа Сонома, покрытые изумрудно-зеленой травой. Потрясенный красотой пейзажа, он немедленно достал свою камеру Mamiya RZ67 и, используя плёнку Fuji, запечатлел этот момент.

Позднее, через компанию Xiguang Pictures, фотография была приобретена Microsoft и получила название «Bliss» (Счастье). Вместе с тем, она стала стандартными обоями для операционной системы Windows XP и разошлась по всему миру, украсив экраны более миллиарда устройств. «Счастье» навсегда вошло в историю как один из самых узнаваемых и любимых образов, вызывающих приятные воспоминания у миллионов пользователей.

Чарльз О’Рир рассказал, что в свое время продал авторские права на фотографию за единовременную выплату в размере 100 000 долларов США (что кажется весьма неплохо за один снимок). Тогда он, вероятно, не мог представить, насколько популярной станет его работа. «Если бы я знал, что ее установят на сотни миллионов устройств, я бы попросил хотя бы несколько центов роялти за каждый показ», — признался О’Рир.

Несмотря на упущенную возможность получить значительную прибыль, О’Рир с гордостью говорит о своей фотографии. Кроме того, он подчеркивает, что «Счастье» не подвергалось никакой обработке. Секрет кроется в идеальном сочетании цветов плёнки Fuji и превосходных характеристиках объектива камеры, что позволило создать столь потрясающий и реалистичный образ. Это подтверждает его экспертность и опыт как профессионального фотографа.