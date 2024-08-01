Tensor G4 для Google Pixel 9 не станет революционным

Если вы за последние дни после всех утечек о Pixel 9 задавались вопросом, чего ожидать от чипсета Tensor G4 от Google, который будет установлен в этих смартфонах, то теперь у нас есть конкретная информация — и она не очень обнадёживающая.

Согласно новому отчёту, ссылающемуся на «источник внутри Google», Tensor G4 станет наименее значительным обновлением в линейке Tensor. Процессор G4 будет оснащён восемью ядрами: одно Cortex-X4, три Cortex-A720 и четыре Cortex-A520. Это на одно ядро меньше, чем у G3, который имел одно ядро Cortex-X3, четыре ядра Cortex-A715 и четыре ядра Cortex-A510. Хотя новый Cortex-X4 обеспечит лучшую одноядерную производительность (примерно на 11%), многоядерный результат увеличится всего на 3% по сравнению с G3 из-за удаления одного ядра.

Этот шаг был предпринят для контроля температуры и энергопотребления. Основной энергопотребляющей частью G3 был модем Exynos 5300. К счастью, Tensor G4 будет комплектоваться модемом Exynos 5400, который должен быть на 50% эффективнее и поддерживать спутниковую связь.

Интересно, что по слухам, Google планирует выпустить устройство с Tensor G4, но с модемом Exynos 5300. Предполагается, что это будет Pixel 9a. Tensor G4 имеет такой же графический процессор Mali-G715, как и G3, но с более высокой частотой — 940 МГц против 890 МГц.

Сообщается, что все остальные компоненты G4 идентичны G3, включая специальные IP-блоки для искусственного интеллекта, задач камеры, кодирования и декодирования видео, чип безопасности Titan M2 и другие.

Слухи утверждают, что это незначительное обновление связано с тем, что G4 является временным решением. Google планировала создать совершенно новый чип для семейства Pixel 9, но он не был готов. Чтобы не задерживать запуск устройств, компания решила использовать минимальное обновление.

Источник — androidauthority.com