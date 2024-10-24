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Стоит ли ожидать OLED-экран в iPad mini 8

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.10.2024
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Стоит ли ожидать OLED-экран в iPad mini 8

Apple не так давно анонсировала новые iPad Pro с OLED-дисплеями, 11 и 13 дюймов. Этот переход обусловлен улучшенными характеристиками, более тонким дизайном и, естественно, более высокой ценой.

Впервые в iPad Pro используется тандемная OLED технология, увеличивающая яркость и улучшающая долговечность экрана. Пиковая яркость HDR достигает 1600 нит, обеспечивая более глубокий черный цвет и яркие остальные цвета. Apple планирует выпустить 8,5 миллионов моделей iPad Pro с OLED-дисплеями в этом году, при этом Samsung Display и LG Display выступают поставщиками панелей для разных размеров устройств.

Учитывая более высокую стоимость OLED-панелей, особенно тандемных, начальная цена новых iPad Pro значительно выше, чем у предшественников. Хотя первоначальные прогнозы указывали на значительное повышение цен, поздние сообщения говорят об умеренном росте.

Возникает вопрос о будущем OLED-технологии в других моделях iPad, в частности, в iPad mini 8. Аналитик Росс Янг предполагает, что следующий iPad mini получит обновлённый дисплей, но неясно, будет ли это тот же тандемный OLED, что и в iPad Pro. Как уже упоминалось, производство тандемных OLED-панелей достаточно дорогостоящее. С другой стороны, если iPad mini 8 выйдет через три года после iPad mini 7 (как было между iPad mini 6 и 7), то к этому времени стоимость производства может снизиться. В результате Apple сможет использовать эту технологию в более доступной модели.

Однако, учитывая характеристики iPad mini 7 (чип A17 Pro, 8 ГБ ОЗУ, поддержка Apple Intelligence и др.), вопрос о необходимости столь же радикального обновления в iPad mini 8 остается открытым. В целом, переход Apple на OLED-дисплеи — это значительное событие, и будущее использование этой технологии в других моделях iPad будет зависеть от баланса между ценой, технологическими возможностями и рыночным спросом.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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