Apple разрабатывает единое приложение для игр

Apple активно развивает игровое направление на своих устройствах. Последние сведения указывают на создание компанией отдельного приложения для игр, подобного App Store. Согласно информации 9to5Mac, полученной из достоверных источников, это приложение объединит функционал App Store и Game Center, потенциально заменив последний.

Скорее всего, приложение будет включать несколько вкладок. В их число войдут: «Играть сейчас», «Обзоры» и «Рекомендации». Также появятся разделы, отображающие прогресс пользователя, его друзей и другие игровые данные. В нём будут представлены игры как из App Store, так и из Apple Arcade, а также анонсы игровых событий и важных обновлений.

Рассматривается возможность интеграции с FaceTime и iMessage для упрощения общения между игроками, а также использование App Clips для демонстрации мини-игр. Таким образом, приложение будет функционировать как единый центр для управления играми, поиска новых тайтлов и взаимодействия с друзьями.

Цель Apple – повышение привлекательности своих устройств для геймеров. В настоящее время компания предлагает Apple Arcade. Это платная служба с широкой библиотекой игр для различных платформ. Кроме того, Apple предоставила разработчикам инструменты для переноса игр с macOS на iOS в рамках iOS 18 и macOS 15. Пока неясно, когда именно выйдет новое игровое приложение. Вполне возможно, это произойдет вместе с будущим обновлением iOS 18 или как часть iOS 19.