Стартап Canoo подал заявление о банкротстве

Canoo вчера объявила, что прекращает свою деятельность «немедленно» и подала заявление о банкротстве по Главе 7 в Делавэре. Стартап по производству электромобилей сообщает в своем заявлении , что его активы стоят 126 миллионов долларов, и что он должен своим кредиторам более 164 миллионов долларов, отметил вчера TechCrunch .

Теперь США назначат «управляющего по банкротству для надзора за ликвидацией активов компании и распределением средств среди кредиторов», пишет Canoo. Компания заявляет, что решила подать заявление после того, как не смогла получить поддержку ни от Управления программ кредитования Министерства энергетики США, ни от иностранных инвесторов.

Canoo дала понять о своей тяжелой ситуации в прошлом месяце, когда остановила свою деятельность в Оклахоме и отправила своих сотрудников на «обязательный неоплачиваемый отпуск». До этого она потеряла постоянный поток руководителей, включая всех своих основателей .

«Мы действительно разочарованы тем, что все обернулось так, как обернулось», — заявил председатель и генеральный директор Canoo Тони Акила в своем заявлении, прежде чем поблагодарить различные правительственные и коммерческие организации, с которыми Canoo имела дело. Эти сделки включали производство шаттлов для экипажа NASA Artemis и соглашение о строительстве 4500 электрических фургонов для доставки для Walmart.