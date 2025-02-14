Стало известно когда Apple может представить iPhone SE 4

В последнее время было много слухов, касающихся iPhone SE 4. Ранее предполагалось, что устройство будет выпущено в марте или апреле 2025 года. Однако последняя информация говорит, что выход может произойти в этом месяце. Также поговаривают, что iPhone SE 4 могут переименовать в iPhone 16e.

Генеральный директор Apple Тим Кук объявил на платформе X, что «новейший член семьи» Apple выйдет 19 февраля 2025 года. Хотя официальное название устройства не разглашается, ожидается, что компания выпустит iPhone SE 4 или iPhone 16e в указанную дату. Генеральный директор не упомянул о мероприятии по запуску, поэтому предполагается, что компания может выпустить устройство через YouTube или пресс-релиз.

Вместе с тем, ожидаемые характеристики SE 4 / 16e включают 6,1-дюймовый дисплей с частотой 60 Гц, алюминиевый дизайн, процессор A18, 8 ГБ оперативной памяти, Apple Intelligence, 48-мегапиксельную камеру, Face ID, чип Apple 5G, аккумулятор емкостью 3279 мАч и зарядку через USB-C. Кроме того, цена, вероятно, будет колебаться от 499 до 549 долларов США. Недавно в сеть просочился прозрачный чехол для iPhone SE 4. Ожидается, что устройство будет доступно в белом и черном цветах.

Помимо этого предстоящего смартфона, Apple, как говорят, также работает над новым MacBook Air, моделями iPad и новым AirTag, и эти устройства также ожидаются в этом году.