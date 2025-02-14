Линейка Vivo X300 может состоять из четырех моделей

В первой половине 2025 года компания Vivo планирует выпустить на китайский рынок смартфоны X200 Ultra и X200S. Также, по слухам, они работают над складным телефоном X Fold 4. Он может появиться в середине 2025 года. В последнем квартале ожидается запуск серии Vivo X300. Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что в серию X300 может войти целых четыре модели.

По предварительным данным, серия X300 будет включать две модели попроще и две топовые. В нее войдут: Vivo X300, X300 Pro Mini, X300 Pro и X300 Ultra. Модели X300 и X300 Pro Mini, скорее всего, получат плоские экраны. Более дорогие X300 Pro и X300 Ultra могут оснастить изогнутыми экранами большего размера.

По словам инсайдера, такое разделение на модели с плоскими и изогнутыми экранами связано с ограничениями по «железу» и компоновкой внутренних деталей. Кроме того, 200-мегапиксельная перископная камера с большим сенсором может не поместиться в компактные устройства. Поэтому ею, вероятно, снабдят только топовые модели.

Стоит отметить, что эта информация немного противоречит предыдущим утечкам Digital Chat Station. Ранее говорилось о трех моделях в серии X300: X300, X300 Pro и X300 Ultra. По тем данным, X300 должен был получить экран 6,31 дюйма. Такой же как у X200 Pro Mini, а не 6,7-дюймовый, как у X200.

Названия моделей серии X следующего поколения пока неофициальные, поэтому ко всей информации стоит относиться с осторожностью.

Ожидается, что серию Vivo X300 представят в октябре. Все модели, кроме Ultra, скорее всего, получат процессор Dimensity 9500. Модель Ultra может выйти в первой половине 2026 года с чипом Snapdragon 8 Elite 2.

Также, Vivo планирует выпустить смартфоны X200S и X200 Ultra, анонс которых ожидается во втором квартале 2025 года. X200S будет доступен в черном и серебристом цветах. Для X200 Ultra предложат черный цвет и еще один новый оттенок. Вместе с этими смартфонами может быть представлена модель Vivo Watch 4 с круглым циферблатом.

По слухам, Vivo X300 может получить компактный дизайн, как у Pro Mini, с экраном 6,31 дюйма. Ожидается, что X300 будет оснащен улучшенными камерами и беспроводной зарядкой.