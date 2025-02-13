Garmin Tactix 8 — новые часы с функциями для стрельбы

Garmin только что представила свои новые умные часы Tactix 8, которые могут стать самым впечатляющим устройством марки за всю историю.

Модель Tactix 8 продолжает традиции «тактической» линии Garmin и предлагает множество функций, вдохновленных военной тематикой. Вместе с тем часы объединяют в себе все стандартные функции смарт-часов Garmin, к которым мы привыкли. Они обладают устойчивостью к внешним воздействиям с характерными тактическими особенностями. Самая интересная функция — Applied Ballistics. Она предназначена для использования в стрельбе.

Если вам не известно, что такое Applied Ballistics, возможно, Tactix 8 будет не самым подходящим вариантом для вас: это специальная функция, предназначенная для анализа стрельбы из винтовок. Она предоставляет информацию для точной стрельбы на дальние расстояния, принимая во внимание характеристики вашей винтовки, метки прицеливания и различные погодные условия, как отмечается на официальном сайте Garmin. Можно сказать, что это похоже на гольф-часы, но для тех, кто увлекается стрелковым спортом.

Что еще есть в Tactix 8

Garmin Tactix 8 — это часы военного класса, которые обладают продвинутым GPS, 1,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, титановой рамкой и сапфировым стеклом. Они соответствуют военным стандартам США по прочности и защите от влаги, а также имеют несколько важных тактических функций. Сюда входят режим Jumpmaster, возможность проекции путевой точки, двойная GPS-координатная система, режим скрытности, совместимость с ночным видением и поддержка других новых функций.

Tactix 8, похоже, станет идеальным выбором для военных, охотников и просто тех, кто ищет надежные и мощные часы от Garmin. С другой стороны, это не совсем те часы, которые вы наденете для прогулки в парке.

Еще в Tactix 8 встроены технологии Garmin Satiq, 3-осевой компас и фонарик для использования в походах. Кроме того, они предлагают доступ к 43 000 полей для гольфа, что может стать приятным дополнением между активными действиями. И все это в сочетании с ведущими в отрасли функциями мониторинга здоровья и фитнеса.

Цена Garmin Tactix 8 составляет 1,299.99 долларов США за 47-миллиметровую модель с AMOLED-дисплеем и 1,399.99 долларов за 51-миллиметровую версию. Солнечная версия с размером 51 мм имеет ту же цену. Для тех, кто ищет что-то более продвинутое, имеется солнечная версия с продвинутой функцией Applied Ballistics за 1,599 долларов.