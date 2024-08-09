Стали известны новые подробности о смартфонах Mate 70 от Huawei

Генеральный директор Huawei, Ричард Юй, на недавней конференции для разработчиков объявил, что смартфоны серии Mate 70 будут представлены в последнем квартале 2024 года. Согласно последним данным, опубликованным инсайдером социальной сети Weibo под ником «Wisdom Pikachu» (Умный Пикачу), будущие модели серии Mate 70 получат эксклюзивные 1,5K дисплеи.

Информатор утверждает, что в линейке будут представлены устройства с экранами, имеющими одинаковую глубину цвета, а также модели с более компактными и плоскими дисплеями. В дополнение, Huawei, похоже, разрабатывает ультразвуковую технологию сканирования отпечатков пальцев, это может означать, что Mate 70 получит ультразвуковой дактилоскопический сканер вместо оптического, использованного в предыдущих моделях.

Существует также информация о том, что новые устройства будут оборудованы батареями увеличенной емкости с использованием новых материалов, обеспечивающих более высокую плотность энергии, что позволит сделать аккумуляторы большей емкости, не увеличивая при этом размеры устройства.

В рамках той же конференции стало известно, что Huawei планирует выпустить новый планшет одновременно с Mate 70 в ноябре. Предполагается, что задержка в выпуске новых устройств связана с разработкой обновленной операционной системы HarmonyOS Next, которая обещает значительные улучшения в плане пользовательского опыта.

Отдельные слухи предполагают, что чипсет новой серии, возможно Kirin 9100, будет произведен по 7-нм технологическому процессу, который может осуществляться на производственных мощностях SMIC и обеспечивать более высокую плотность транзисторов. Выбор 7-нм технологии обусловлен низким процентом годных изделий и высокой стоимостью производства на более продвинутых 5-нм литейных установках.

Источник — gizmochina.com