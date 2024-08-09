Главная » Виртуальная реальность Число приложений для Apple Vision Pro превысило 2500 Виртуальная реальность Число приложений для Apple Vision Pro превысило 2500 Анатолий Пшеницын 2 Просмотра

Apple объявила о значимом достижении в развитии своей экосистемы Vision Pro, отметив, что число эксклюзивных приложений в магазине VisionOS преодолело порог в 2500. Это существенный рост по сравнению с июнем, когда было зафиксировано 2000 приложений, что свидетельствует об увеличении количества приложений на 500 всего за два месяца.

Важно подчеркнуть, что Vision Pro также обладает совместимостью с более чем 1,5 миллиона приложений, разработанных для iPhone и iPad.

VisionOS отличается от прочих операционных систем своими новыми методами управления: пользователи могут управлять устройством с помощью движения глаз, голосовых команд и жестов. Так, для выполнения команд достаточно выполнить простые действия: касание пальцем для выбора объекта, сведение пальцев для масштабирования, мах рукой для прокрутки интерфейса или резкое движение для активации инерционной прокрутки.

В последней версии VisionOS 2, Apple внедрила функционал, позволяющий пользователям настраивать расположение иконок на главном экране с легкостью, аналогично привычной системе iOS. Достаточно нажать и удерживать иконку, дождаться ее «встряхивания», а затем перетащить на желаемое место и отпустить для закрепления положения.

Источник — mydrivers.com