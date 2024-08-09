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Виртуальная реальность

Число приложений для Apple Vision Pro превысило 2500

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.08.2024
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Число приложений для Apple Vision Pro превысило 2500

Apple объявила о значимом достижении в развитии своей экосистемы Vision Pro, отметив, что число эксклюзивных приложений в магазине VisionOS преодолело порог в 2500. Это существенный рост по сравнению с июнем, когда было зафиксировано 2000 приложений, что свидетельствует об увеличении количества приложений на 500 всего за два месяца.

Важно подчеркнуть, что Vision Pro также обладает совместимостью с более чем 1,5 миллиона приложений, разработанных для iPhone и iPad.

VisionOS отличается от прочих операционных систем своими новыми методами управления: пользователи могут управлять устройством с помощью движения глаз, голосовых команд и жестов. Так, для выполнения команд достаточно выполнить простые действия: касание пальцем для выбора объекта, сведение пальцев для масштабирования, мах рукой для прокрутки интерфейса или резкое движение для активации инерционной прокрутки.

В последней версии VisionOS 2, Apple внедрила функционал, позволяющий пользователям настраивать расположение иконок на главном экране с легкостью, аналогично привычной системе iOS. Достаточно нажать и удерживать иконку, дождаться ее «встряхивания», а затем перетащить на желаемое место и отпустить для закрепления положения.

Источник — mydrivers.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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