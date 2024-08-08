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HONOR 300 Pro получит уникальный дизайн блока камер

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.08.2024
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HONOR 300 Pro получит уникальный дизайн блока камер

Несмотря на то что серия HONOR 200 продолжает оставаться актуальной, новое поколение смартфонов серии HONOR 300 уже привлекает внимание в новостных лентах. Согласно новой информации, HONOR 300 Pro будет обладать уникальным дизайном и передовыми техническими характеристиками.

Изображения, появившиеся в сети, позволяют предположить, что HONOR 300 Pro оснащён изогнутым экраном с центрально расположенным отверстием для фронтальной камеры, выполненным в форме «таблетки». Задняя панель смартфона представлена в светло-зелёном оттенке с элегантными линиями. Над зоной с линиями располагается логотип HONOR, а в верхней части находится уникальный каплевидный модуль камеры с тремя объективами.

Также этот смартфон может похвастаться следующими особенностями:

  • Современный дизайн с использованием технологии двойного соединения матового стекла и градиентной окраски;
  • Профессиональная 50-мегапиксельная портретная камера, перископический телеобъектив с возможностью 50-кратного увеличения;
  • Последнее поколение процессора Snapdragon 8 с 4-нм техпроцессом для поддержки 5G;
  • Защитный экран HONOR Oasis второго поколения, обеспечивающий сверхчастотное затемнение и равномерное мягкое освещение;
  • Мощный аккумулятор на 5300 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 100 Вт и быстрой беспроводной зарядки на 66 Вт;
  • Защита от пыли и воды по стандарту IP68, инфракрасный сенсор для дистанционного управления, NFC и стереодинамики;
  • Предполагается, что смартфон будет работать на обновлённой операционной системе MagicOS 9.0, вместо анонсированной ранее версии 8.2.

Следует отметить, что официальные подтверждения и более подробные спецификации о HONOR 300 Pro пока не представлены, поэтому любая информация о новой серии HONOR 300 остаётся предварительной.

Источник — phone.cnmo.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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