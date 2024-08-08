HONOR 300 Pro получит уникальный дизайн блока камер

Несмотря на то что серия HONOR 200 продолжает оставаться актуальной, новое поколение смартфонов серии HONOR 300 уже привлекает внимание в новостных лентах. Согласно новой информации, HONOR 300 Pro будет обладать уникальным дизайном и передовыми техническими характеристиками.

Изображения, появившиеся в сети, позволяют предположить, что HONOR 300 Pro оснащён изогнутым экраном с центрально расположенным отверстием для фронтальной камеры, выполненным в форме «таблетки». Задняя панель смартфона представлена в светло-зелёном оттенке с элегантными линиями. Над зоной с линиями располагается логотип HONOR, а в верхней части находится уникальный каплевидный модуль камеры с тремя объективами.

Также этот смартфон может похвастаться следующими особенностями:

Современный дизайн с использованием технологии двойного соединения матового стекла и градиентной окраски;

Профессиональная 50-мегапиксельная портретная камера, перископический телеобъектив с возможностью 50-кратного увеличения;

Последнее поколение процессора Snapdragon 8 с 4-нм техпроцессом для поддержки 5G;

Защитный экран HONOR Oasis второго поколения, обеспечивающий сверхчастотное затемнение и равномерное мягкое освещение;

Мощный аккумулятор на 5300 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 100 Вт и быстрой беспроводной зарядки на 66 Вт;

Защита от пыли и воды по стандарту IP68, инфракрасный сенсор для дистанционного управления, NFC и стереодинамики;

Предполагается, что смартфон будет работать на обновлённой операционной системе MagicOS 9.0, вместо анонсированной ранее версии 8.2.

Следует отметить, что официальные подтверждения и более подробные спецификации о HONOR 300 Pro пока не представлены, поэтому любая информация о новой серии HONOR 300 остаётся предварительной.

Источник — phone.cnmo.com