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Стали известны цены Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.08.2024
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Стали известны цены на линейку устройств Google Pixel 9 Pro

Компания Google известна тем, что информация о её предстоящих продуктах часто становится доступна общественности до официального анонса. Сейчас в сети появились данные о стоимости новых устройств из серии Pixel 9 Pro. По информации, опубликованной пользователем Reddit @5XDylanBISHF, предполагается, что цена Pixel 9 Pro начнётся с отметки в 999,99 долларов, в то время как модель Pixel 9 Pro XL с объёмом памяти 256 ГБ обойдётся в 1 199,99 долларов. Предполагается, что это стартовые цены устройств.

Для сравнения, предыдущая модель Pixel 8 была запущена на рынок США по цене от 699 долларов, а Pixel 8 Pro – от 999 долларов. Следовательно, стоимость Pixel 9 Pro ожидаемо выше всего на 0,99 доллара. Однако, судя по утечкам, Pixel 9 Pro XL является прямым наследником модели Pixel 8 Pro и может стоить на 200,99 долларов дороже.

Цены Pixel 9 Pro

Новые модели Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL будут оснащены новыми экранами с высокой частотой обновления и повышенной яркостью, улучшенными камерами и более мощными процессорами. Оба устройства получат 256 ГБ памяти в формате UFS 4.0 и поддержку Bluetooth 5.4.

Хотя ходят слухи, что новые модели Pixel изначально не будут работать на Android 15, обновление до последней версии ОС будет доступно вскоре после их выпуска. Вместе с обновлением пользователи смогут воспользоваться новыми функциями ИИ, такими как Add Me, Pixel Screenshots и другими.

Итак, ожидается, что серия Pixel 9 Pro принесёт с собой ряд значительных обновлений и улучшений. Теперь вопрос стоит в том, смогут ли новые характеристики и функции оправдать увеличение цены. Как было отмечено в комментарии на Reddit, некоторые пользователи предпочтут подождать снижения цен, которое может последовать во время будущих распродаж. Мы узнаем, как будет складываться ситуация на рынке после официального релиза новинок.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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