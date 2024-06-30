Стали известны кодовые названия iOS 19, macOS 16, watchOS 12 и visionOS 3

На недавно прошедшей Всемирной конференции разработчиков (WWDC 2024) Apple анонсировала выход новой версии операционной системы iOS 18, включающей в себя такие инновации, как функция Apple Intelligence. Теперь компания приступила к планированию следующего крупного обновления своих операционных систем: iOS 19, macOS 16, watchOS 12 и VisionOS 3, которые ожидаются в следующем году.

Известный аналитик Марк Гурман в своем информационном бюллетене Power On сообщил, что Apple уже занялась разработкой ключевых обновлений своих ОС, которые планируются к выпуску в 2025 году. По его данным, будущие версии операционных систем получили следующие кодовые имена:

iOS 19 — «Luck»;

macOS 16 — «Cheer»;

watchOS 12 — «Nepali»;

visionOS 3 — «Discovery».

Гурман отмечает, что говорить о деталях новых ОС ещё рано, учитывая, что текущие версии ПО до сих пор не были представлены широкой аудитории. Однако такая практика является стандартной для Apple: компания параллельно занимается разработкой новых устройств и соответствующего программного обеспечения, чтобы обеспечить возможность тестирования и оптимизации работы новинок.

Источник — bloomberg.com