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Стали известны кодовые названия iOS 19, macOS 16, watchOS 12 и visionOS 3

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.06.2024
182 Просмотра 0
Стали известны кодовые названия iOS 19, macOS 16, watchOS 12 и visionOS 3

На недавно прошедшей Всемирной конференции разработчиков (WWDC 2024) Apple анонсировала выход новой версии операционной системы iOS 18, включающей в себя такие инновации, как функция Apple Intelligence. Теперь компания приступила к планированию следующего крупного обновления своих операционных систем: iOS 19, macOS 16, watchOS 12 и VisionOS 3, которые ожидаются в следующем году.

Известный аналитик Марк Гурман в своем информационном бюллетене Power On сообщил, что Apple уже занялась разработкой ключевых обновлений своих ОС, которые планируются к выпуску в 2025 году. По его данным, будущие версии операционных систем получили следующие кодовые имена:

  • iOS 19 — «Luck»;
  • macOS 16 — «Cheer»;
  • watchOS 12 — «Nepali»;
  • visionOS 3 — «Discovery».

Гурман отмечает, что говорить о деталях новых ОС ещё рано, учитывая, что текущие версии ПО до сих пор не были представлены широкой аудитории. Однако такая практика является стандартной для Apple: компания параллельно занимается разработкой новых устройств и соответствующего программного обеспечения, чтобы обеспечить возможность тестирования и оптимизации работы новинок.

Источник — bloomberg.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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