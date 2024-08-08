Google признали виновной в монополии на рынке поисковиков

Корпорация Google уступила в ключевом судебном споре с Министерством юстиции США по антимонопольному делу. Судья федерального суда США постановил, что интернет-гигант нарушил закон, выплачивая миллиардные суммы компаниям вроде Apple и Samsung за эксклюзивное право на использование своего поисковика. Такие соглашения позволяли Google поддерживать свою доминирующую позицию на рынке интернет-поиска и рекламы.

Судебное решение обозначает, что Google, заключая эксклюзивные контракты с известными производителями смартфонов, противоречила антимонопольным нормам. В результате таких сделок Google обеспечила себе статус поисковой системы по умолчанию на миллионах устройств, что существенно укрепило ее позиции на рынке.

В ходе разбирательства стало известно о существенных выплатах Google в пользу Apple — около 26 миллиардов долларов в 2021 году, чтобы обеспечить присутствие своего поисковика в браузере Safari, и эта сумма предполагалась к увеличению к 2024 году. По решению судьи, Google больше не имеет права заключать подобные сделки, предоставляя производителям свободу выбора поисковых систем без финансовых стимулов от Google.

Какие именно меры предпримет поисковый гигант в связи с этим вердиктом, пока неясно. От Министерства юстиции США не поступало требований о штрафах в отношении компании. Однако Google может потребоваться кардинально пересмотреть свою бизнес-модель и, возможно, разделиться на отдельные подразделения, например, по поиску и рекламе.

Также не исключено, что компанию ожидают финансовые санкции, размер которых может достигать миллионов или даже миллиардов долларов. Google не согласилась с решением суда и объявила о своём намерении обжаловать его, что приведёт к дальнейшим судебным разбирательствам.

Источник — sammobile.com