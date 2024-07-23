Стала известна дата выхода Oppo Find N4 и OnePlus Open 2

Компания Oppo активно работает над четвертым поколением складного смартфона Oppo Find N4, предназначенным для китайского рынка. Напомним, что предшественник модели, Find N3, был представлен в прошлом году исключительно для Китая, в то время как для международного рынка был выпущен аналогичный аппарат под брендом OnePlus Open.

Это даёт основания предположить, что Oppo Find N4 может появиться на глобальном рынке под именем OnePlus Open 2. Инсайдер Digital Chat Station раскрыл на платформе Weibo предполагаемые сроки выхода этих моделей.

В своём сообщении Digital Chat Station также затронул разработку Huawei над инновационным смартфоном с тройным складыванием и процессором Kirin из 9-й серии. Телефон будет оснащён двойным шарниром и внедрит ряд новых технологий. Тем не менее, точные даты выхода этого устройства пока не уточнены.

Инсайдер также намекнул на скорый выход новых поколений складных телефонов от Oppo и Vivo. Предполагается, что они получат названия Find N4 и Vivo X Fold 4 / Pro соответственно и поступят в продажу в первом квартале 2025 года. Исходя из этого, можно ожидать, что OnePlus Open 2 также будет представлен на мировом рынке в аналогичные сроки.

Digital Chat Station сообщил, что новые устройства будут работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 4. Несмотря на внушительную ёмкость аккумулятора около 6000 мАч, смартфоны сохранят тонкий профиль. Дополнительные детали о данных аппаратах пока не разглашаются.

Связанные новости указывают на то, что Huawei в настоящее время занимается разработкой серии смартфонов Nova 13 и складного телефона Nova Flip, презентация которых может состояться в августе текущего года в Китае. Также известно о работе Oppo над моделями Find X8 и X8 Pro, которые могут быть представлены с новым чипом Dimensity 9400 к концу года. Ожидается, что смартфоны Vivo X200 и X200 Pro, будут оснащены чипом Dimensity 9400, появятся на китайском рынке в октябре этого года.

Источник — gizmochina.com