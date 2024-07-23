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Galaxy Ring может работать не только с устройствами Samsung

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.07.2024
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Galaxy Ring может работать не только с устройствами Samsung

Недавно в сети появилось видео, подтверждающее, что новое умное кольцо Samsung Galaxy Ring способно синхронизироваться не только с устройствами марки Samsung, но и с любыми смартфонами на базе Android, начиная с версии 11 и выше.

Пользователи, предпочитающие смартфоны других производителей, могут с легкостью загрузить приложение Galaxy Wearable из официальных источников приложений, включая Google Play, и выполнить настройку синхронизации с Galaxy Ring. Это станет приятным сюрпризом для тех, кто рассматривает возможность приобретения умного кольца, однако не является обладателем устройства Samsung.

Тем не менее, стоит отметить, что при использовании Galaxy Ring с устройствами, выпущенными другими компаниями, могут быть недоступны некоторые функции: опция «Найти моё кольцо», мониторинг энергетического баланса, рекомендации по поддержанию здоровья, а также возможности Galaxy AI.

В официальном блоге Samsung ранее утверждалось, что для полноценной работы Galaxy Ring требуется синхронизация с смартфоном линейки Samsung Galaxy. Однако после публикации видео компания обновила информацию на своём сайте, указав, что устройство совместимо с любыми телефонами на операционной системе Android версии 11 и выше, при условии наличия не менее 1,5 ГБ оперативной памяти.

Источник — bilibili.com

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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