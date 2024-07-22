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Xiaomi 15 Pro получит аккумулятор на 6000 мАч и зарядку 90 Вт

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.07.2024
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Xiaomi 15 Pro получит аккумулятор на 6000 мАч и зарядку 90 Вт

В октябре текущего года ожидается выход новых флагманов от Xiaomi – моделей Xiaomi 15 и 15 Pro. По предварительной информации, эти устройства станут первыми на рынке, работающими на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 4. Инсайдер Digital Chat Station постепенно раскрывает детали о предстоящей серии 15, и в своём недавнем сообщении в Weibo он поделился данными о ёмкости аккумулятора и возможностях быстрой зарядки в версии Pro.

Digital Chat Station Xiaomi 15 и 15 Pro

По последним данным, Xiaomi тестирует 15 Pro с внушительным аккумулятором на 6000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 90 Вт. Эта информация противоречит ранее появившейся утечке, согласно которой 15 Pro оснащается большим аккумулятором на 5400 мАч с кремниевой технологией, поддерживающим быструю зарядку на 120 Вт и беспроводную зарядку.

Также сообщается, что основная камера Xiaomi 15 Pro будет включать в себя три 50-мегапиксельных модуля. Ожидается, что основной сенсор будет OmniVision OV50K с переменной диафрагмой f/1.4-f/2.5. Перископическая телефотокамера серии Sony IMX8 предположительно обеспечит до 5-кратного оптического зума.

Дополнительные сведения указывают на то, что Xiaomi 15 Pro получит 6,73-дюймовый OLED-дисплей с микроизгибами с четырех сторон, разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц. Экран может быть оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Ожидается также наличие защиты от пыли и воды по стандарту IP69.

Что касается Xiaomi 15, этот компактный флагман предполагается оснастить плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Также устройство может похвастаться задней камерой с тремя 50-мегапиксельными датчиками, до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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