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Apple, возможно, выпустит новую модель в линейке iPhone 17

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.07.2024
378 Просмотров 0
Apple, возможно, выпустит новую модель в линейке iPhone 17

В то время как мир ожидает выхода смартфонов линейки iPhone 16, появляются интересные слухи о iPhone 17. Интерес к этой серии усиливается информацией о возможном добавлении четвертой модели к стандартной тройке, которая включает iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Согласно предположениям, Apple может представить новинку, которая будет носить название iPhone 17 Ultra, Slim или Air, отходя от привычной Plus.

Появились противоречивые сведения о характеристиках и ценообразовании этой четвертой модели. По информации от известного инсайдера Ice Universe на платформе Weibo, новый iPhone 17 может получить приставку Slim и отличаться высокой стоимостью, обусловленной уникальным и дорогостоящим дизайном.

Ice Universe об iPhone 17 Slim

Возможные характеристики iPhone 17 Slim:

  • Процессор: Четвертая модель серии iPhone 17 может быть оснащена системой на чипе (SoC) Apple A19, в то время как Pro-версии получат улучшенный вариант A19 Pro.
  • Оперативная память: Возможно, базовая версия будет иметь 8 ГБ ОЗУ, в то время как Pro-модели могут похвастаться 12 ГБ ОЗУ.
  • Камеры: Двойная камера может быть установлена на задней панели iPhone 17 Slim, в отличие от тройной камеры на Pro-моделях.
  • Материалы корпуса: Предполагается использование алюминия для более лёгкого корпуса по сравнению с титановым в Pro-версиях. Однако точные параметры толщины устройства остаются под вопросом.
  • Цена: Слухи указывают на стоимость около 1299 долларов, в то время как iPhone 17 Pro Max может обойтись в 1199 долларов.

Таким образом, учитывая предполагаемые характеристики и стоимость, iPhone следующего года может быть представлен как iPhone 17 Slim или 17 Air. Однако уникальность дизайна и высокая цена могут позволить использовать название Ultra, что соответствует другим продуктам Apple с приставкой Ultra, включая Apple Watch и чипы серии M. Будем следить за развитием событий.

Источник — weibo.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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