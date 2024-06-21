В России начались продажи HONOR MagicBook Pro 16

Ведущие магазины электроники России объявили о старте продаж нового ноутбука HONOR MagicBook Pro 16. Этот девайс представляет собой гармоничное сочетание высокой производительности, типичной для рабочих станций, с элегантностью, присущей устройствам бизнес-класса. Особенностью модели является внедрение процессора Intel Ultra 5, интегрированное использование технологий ИИ, объем оперативной памяти 24 ГБ со встроенным накопителем на 1 ТБ, а также экран с разрешением 3К и обновлением в 165 Гц, дополненный системой из шести динамиков для создания объемного звукового пространства. Первый месяц покупателям предлагается эксклюзивное предложение: скидка в размере 25 тысяч рублей при покупке HONOR MagicBook 16 Pro и беспроводная колонка в качестве подарка.

HONOR MagicBook Pro 16 идеально подойдет для специалистов в области творческих профессий, предоставляя им исключительное качество просмотра контента на 16-дюймовом экране HONOR FullView. Разрешение в 3K (3072 x 1920 пикселей) гарантирует непревзойденную четкость и детальность изображения. Ультратонкие боковые рамки шириной всего 2,36 мм увеличивают полезную площадь экрана до 93%. Ноутбук также поддерживает цветовые гаммы на 100% DCI-P3 и 100% sRGB, что в сочетании с точной калибровкой цветов делает изображение на экране поистине живым.

HONOR MagicBook Pro 16 представляет собой инновационный ноутбук, оснащенный передовым процессором Intel Core Ultra 5 125H, который включает в себя четыре мощных, восемь эффективных и два энергосберегающих ядра. Дополнительно интегрированный NPU-сопроцессор способствует ускорению обработки алгоритмов искусственного интеллекта. Новый дискретный графический процессор Intel Arc, поддерживающий трассировку лучей, значительно улучшает производительность, что позволяет комфортно работать с требовательными к ресурсам играми и приложениями, например, с графическими редакторами и программами для видеомонтажа.

Для различных задач предусмотрено два режима работы ноутбука: «Производительный режим» с TDP 65 Вт для игр и интенсивных задач и «Сбалансированный режим» с TDP 50 Вт, что обеспечивает большую автономность и бесшумную работу системы охлаждения. Три композитные тепловые трубки диаметром 12 мм и мощный кулер гарантируют эффективное охлаждение ключевых компонентов, а также интеллектуальное управление тепловыми режимами и точные датчики температуры помогают поддерживать оптимальную температуру даже при длительных нагрузках.

Объем оперативной памяти 24 ГБ и внутреннего хранилища на 1 ТБ способствуют высокой производительности за счет скоростной оперативной памяти LPDDR5X с частотой 6400 МГц и предоставляют возможность хранения большого количества данных. Дополнительный слот для SSD позволяет увеличить объем памяти до 1 ТБ. Ноутбук также оснащен аккумулятором на 75 Вт·ч, который обеспечивает до 12 часов работы с офисными приложениями, а компактный адаптер мощностью 135 Вт поддерживает функцию быстрой зарядки и совместим с другими устройствами HONOR.

HONOR MagicBook Pro 16 стал первым в мире ноутбуком на базе Windows, который поддерживает пространственное аудио. Шестидинамиковая аудиосистема с технологиями HONOR Spatial Audio обеспечивает новый уровень звукового воспроизведения, громкость, качество звука и точное позиционирование аудиоэффектов.

Несмотря на мощную производительность и аккумулятор большой емкости, инженерам HONOR удалось сохранить компактные размеры и легкий вес устройства. Толщина ноутбука составляет 19,9 мм, а вес — всего 1,79 кг.