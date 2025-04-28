Главная » Разное SpaceX отмечает 250-й запуск спутника Starlink Разное SpaceX отмечает 250-й запуск спутника Starlink Анатолий Пшеницын 9 Просмотров

Компания SpaceX отметила важное событие: 250-й запуск спутника Starlink! В честь этого SpaceX поделилась потрясающей фотографией ракеты Falcon 9, отправляющейся в космос.

На снимке (главное изображение записи) с длинной выдержкой запечатлели полет ракеты в космос на фоне звездного неба и огней космического побережья Флориды. Это действительно впечатляющее зрелище!

Запуск состоялся в воскресенье, вскоре после 10 вечера по восточному времени, с мыса Канаверал во Флориде. Ракета Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту 23 спутника Starlink, 13 из которых поддерживают прямую связь с сотовой связью. Это важный шаг в развитии технологии Starlink!

История развития Starlink

Первый специализированный запуск Starlink состоялся в мае 2019 года. Тогда на орбиту была отправлена первая партия из 60 спутников для обеспечения работы интернет-сервиса Starlink. С тех пор SpaceX значительно увеличила частоту запусков, что позволило компании быстро расширить свою группировку спутников за последние шесть лет.

Все запуски спутников Starlink осуществляются с помощью ракеты Falcon 9, которая стала настоящей рабочей лошадкой SpaceX. Благодаря повторному использованию ускорителей первой ступени, стоимость миссий значительно снижена. Компания также успешно восстанавливает и повторно использует обтекатели ракеты, что дополнительно повышает эффективность и снижает расходы.

Starlink сегодня: глобальный интернет для миллионов

На сегодняшний день на орбите Земли находится более 8000 спутников Starlink, обеспечивающих высокоскоростной широкополосный интернет для более чем 5 миллионов клиентов по всему миру. Компания под руководством Илона Маска планирует развернуть около 12 000 спутников, и уже получила одобрение регулирующих органов США на возможное расширение до 34 400 спутников.

Даже с существующей группировкой Starlink обеспечивает глобальное покрытие. Дальнейшее расширение сети позволит увеличить пропускную способность, скорость и надежность, что значительно улучшит пользовательский опыт.

Многоразовое использование первой ступени Falcon 9

Воскресная миссия стала 20-м полетом первой ступени ракеты-носителя Falcon 9! Ранее она использовалась для вывода на орбиту спутников Crew-5, GPS III Space Vehicle 06, Inmarsat I6-F2, CRS-28, Intelsat G-37, NG-20, TD7 и 12 миссий Starlink. Это впечатляющий показатель надежности и эффективности технологий SpaceX.