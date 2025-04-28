Представлен Samsung Premiere 5 — проектор с сенсорным взаимодействием

Компания Samsung представила в Южной Корее свой новый лазерный ультракороткофокусный 4K проектор Premiere 5. Этот проектор был впервые показан на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе. Теперь доступен для покупки на родине Samsung.

Главная особенность – сенсорное управление

Уникальная функция сенсорного взаимодействия делает Premiere 5 идеальным решением для бизнеса, образования и домашних развлечений. Теперь можно взаимодействовать с контентом прямо на проецируемой поверхности!

Что умеет Samsung Premiere 5?

Новый проектор The Premiere от Samsung использует систему проекции изображения с ультракоротким фокусом и тройной лазер с разрешением 4K. Это позволяет создавать изображение диагональю до 100 дюймов с расстояния всего 43 см. Благодаря своему уникальному дизайну, Premiere 5 может проецировать изображение на любую плоскую поверхность: пол, экран, стол или стену.

Встроенная инфракрасная камера и инфракрасный лазерный модуль отслеживают движения ваших рук и пальцев. Вы можете касаться поверхности, на которую проецируется изображение, и система будет реагировать так, как будто вы используете сенсорный дисплей. Вы сможете нажимать на объекты, использовать жесты масштабирования для увеличения или уменьшения изображения или веб-страницы.

Samsung Premiere 5 автоматически анализирует окружающую обстановку и настраивает яркость, цвета и контрастность для оптимального качества изображения. Вам не придется тратить время на ручную настройку!

Проектор работает на операционной системе Tizen OS 9.0 с интерфейсом One UI. Поэтому он предоставляет доступ ко всем популярным приложениям для потокового просмотра музыки и видео. Вы также можете управлять устройствами умного дома с помощью приложения SmartThings.

«Premiere 5 – это продукт, ориентированный на современный образ жизни. Он создан для того, чтобы дарить захватывающие впечатления в любое время и в любом месте. Благодаря функциям сенсорного взаимодействия, он устанавливает новый стандарт для экранных впечатлений в повседневной жизни, включая домашние развлечения». — Хеон Ли, исполнительный вице-президент подразделения Visual Display Business в Samsung Electronics.

Цена и доступность

Samsung Premiere 5 (2025) уже доступен для покупки в Южной Корее по цене 1,99 млн вон (около $1383). Жители страны могут приобрести его в офлайн- и онлайн-магазинах Samsung.