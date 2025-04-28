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Представлен Samsung Premiere 5 — проектор с сенсорным взаимодействием

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.04.2025
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Представлен Samsung Premiere 5 - проектор с сенсорным взаимодействием

Компания Samsung представила в Южной Корее свой новый лазерный ультракороткофокусный 4K проектор Premiere 5. Этот проектор был впервые показан на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе. Теперь доступен для покупки на родине Samsung.

Главная особенность – сенсорное управление

Уникальная функция сенсорного взаимодействия делает Premiere 5 идеальным решением для бизнеса, образования и домашних развлечений. Теперь можно взаимодействовать с контентом прямо на проецируемой поверхности!

Что умеет Samsung Premiere 5?

Новый проектор The Premiere от Samsung использует систему проекции изображения с ультракоротким фокусом и тройной лазер с разрешением 4K. Это позволяет создавать изображение диагональю до 100 дюймов с расстояния всего 43 см. Благодаря своему уникальному дизайну, Premiere 5 может проецировать изображение на любую плоскую поверхность: пол, экран, стол или стену.

samsung Premiere 5 сенсорное взаимодействие

Встроенная инфракрасная камера и инфракрасный лазерный модуль отслеживают движения ваших рук и пальцев. Вы можете касаться поверхности, на которую проецируется изображение, и система будет реагировать так, как будто вы используете сенсорный дисплей. Вы сможете нажимать на объекты, использовать жесты масштабирования для увеличения или уменьшения изображения или веб-страницы.

Samsung Premiere 5 автоматически анализирует окружающую обстановку и настраивает яркость, цвета и контрастность для оптимального качества изображения. Вам не придется тратить время на ручную настройку!

samsung Premiere 5 на столе

Проектор работает на операционной системе Tizen OS 9.0 с интерфейсом One UI. Поэтому он предоставляет доступ ко всем популярным приложениям для потокового просмотра музыки и видео. Вы также можете управлять устройствами умного дома с помощью приложения SmartThings.

«Premiere 5 – это продукт, ориентированный на современный образ жизни. Он создан для того, чтобы дарить захватывающие впечатления в любое время и в любом месте. Благодаря функциям сенсорного взаимодействия, он устанавливает новый стандарт для экранных впечатлений в повседневной жизни, включая домашние развлечения». — Хеон Ли, исполнительный вице-президент подразделения Visual Display Business в Samsung Electronics.

Цена и доступность

Samsung Premiere 5 (2025) уже доступен для покупки в Южной Корее по цене 1,99 млн вон (около $1383). Жители страны могут приобрести его в офлайн- и онлайн-магазинах Samsung.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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