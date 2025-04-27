Meta* готовится выпустить умные очки с экраном на один глаз

Meta* планирует выпустить в октябре 2025 года новое поколение умных очков, созданных в сотрудничестве с Ray-Ban, которые будут оснащены дисплеем. Это станет значительным шагом вперед по сравнению с существующей моделью, которая фокусируется на возможностях камеры и интеграции с социальными сетями. Похоже, что Meta* готова бросить вызов Apple на рынке носимых устройств, особенно учитывая, что разработка умных очков от Apple, по слухам, отстает от графика.

Умные очки Meta* с дисплеем: что известно?

Согласно отчетам Bloomberg, Meta* планирует выпустить высококачественные умные очки с дисплеем по цене более 1000 долларов. Компания ставит перед собой задачу запустить их в октябре 2025 года, что может совпасть с ежегодным мероприятием Meta* Connect, запланированным на 17-18 сентября 2025 года. Кроме того, это может создать конкуренцию с Apple, которая обычно представляет новые модели iPhone в том же месяце.

В отличие от других умных очков с дисплеями, представленных на рынке, таких как Viture, TCL, RayNeo и Xreal, умные очки Meta* будут использовать один дисплей вместо отдельных OLED-панелей для каждого глаза. Дисплей установят в нижнем правом углу линзы, что обеспечит визуальное взаимодействие через правый глаз.

Функциональность и возможности

Благодаря дисплею, пользователи смогут визуально взаимодействовать с контентом, отображаемым на экране, вместо того, чтобы полагаться исключительно на голосовые или аудио команды. Умные очки позволят использовать экранные приложения, просматривать фотографии, сделанные встроенной камерой, и многое другое.

Навигация будет осуществляться с помощью жестов на боковых дужках. Функции дисплея будут включать навигацию по картам, просмотр уведомлений от приложений, а также просмотр изображений и видео, снятых с помощью встроенных камер.

Технические характеристики

Вместе с тем, ожидается, что новые умные очки Meta* будут работать на базе модифицированной версии Android и оснащены носимым процессором Qualcomm. Этот проект, разрабатываемый под кодовым названием Hypernova, может стоить от 1000 до 1400 долларов. Для сравнения, цена на умные очки XR с дисплеем в настоящее время составляет около 500 долларов.

Meta* также работает над умными очками Orion со встроенной голографической системой отображения, которые уже были продемонстрированы компанией, но пока находятся в стадии разработки. Кроме того, Meta* продолжает разработку очков дополненной реальности на платформе Aria, ориентированных на научные и промышленные приложения.

*Meta — признана экстремистской организацией на территории РФ