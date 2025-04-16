Создатель «Андора» Тони Гилрой готов уйти из «Звездных войн»

В понедельник вечером в Лос-Анджелесе состоялась премьера второго и финального сезона сериала «Андор». Актер Диего Луна, исполнитель главной роли Кассиана Андора, и создатель сериала, сценарист Тони Гилрой, поделились своими мыслями о завершении этой важной главы во вселенной «Звездных войн».

Кассиан Андор впервые появился на экранах в фильме 2016 года «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», к которому Гилрой написал сценарий. В 2022 году зрители увидели приквел, сериал «Андор», который завершится в 2025 году со вторым сезоном.

Диего Луна выразил свои чувства на красной дорожке, говоря о том, что работа в этой вселенной и участие в проекте, который так много значит для поклонников, – это «нечто особенное». Он подчеркнул, что этот опыт уникален в его жизни и что он благодарен за возможность работать над проектом, который так важен для людей, на протяжении десяти лет.

Сколько сезонов должно было быть у «Андора»

Изначально планировалось снять пять сезонов сериала, но позже было решено ограничиться двумя. Финальный сезон состоит из 12 эпизодов, которые разделены на четыре сюжетные арки, каждая из которых включает три эпизода. Луна объяснил, что создание каждого сезона занимало около двух с половиной лет, и было бы сложно сохранить тот уровень внимания к деталям и строгость, который отличает этот сериал, на протяжении пяти сезонов.

Актер считает, что решение ограничиться двумя сезонами было лучшим, поскольку это позволило закончить историю на пике, когда все участники проекта по-настоящему любят то, что делают. Он признал, что прощаться тяжело, но лучше сделать это сейчас, чем продолжать, когда уже нет возможности поддерживать высокий уровень качества.

Тони Гилрой, со своей стороны, заявил, что «Андор» – это самая важная работа в его карьере, значительная часть его жизни. Он сравнил процесс создания сериала со съемками восьми фильмов за пять лет, подчеркнув масштабность проекта.

Учитывая успех «Андора» и признание его одной из лучших историй «Звездных войн» от Disney (первый сезон был номинирован на восемь премий «Эмми», включая номинацию на лучший драматический сериал), многие поклонники призывали Гилроя продолжать работу во вселенной. Однако, после десяти лет работы над проектами «Звездных войн», Гилрой заявил, что, на данный момент, он сделал достаточно и хотел бы переключиться на другие проекты. Он не исключил возможности вернуться к «Звездным войнам» в будущем, но сейчас хочет попробовать себя в чем-то новом, возможно, снять фильм.

Премьера второго сезона сериала «Андор» состоится 22 апреля на платформе Disney+. Поклонников «Звездных войн» ждет захватывающее завершение истории Кассиана Андора.

Источник — hollywoodreporter