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Skullcandy Method 360 ANC: наушники с настройкой от Bose

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.04.2025
4 Просмотра 0
Skullcandy Method 360 ANC наушники с настройкой от Bose

Компания Skullcandy представила свою новейшую модель полностью беспроводных наушников (TWS) — Skullcandy Method 360 ANC. Главная особенность новинки – это аудио-настройка, разработанная совместно с компанией Bose, одним из лидеров в индустрии звука.

Что предлагают Skullcandy Method 360 ANC?

Наушники Skullcandy Method 360 ANC являются частью платформы «Sound by Bose». Эта платформа позволяет другим компаниям использовать опыт Bose для улучшения качества звука своих продуктов. Подобное сотрудничество уже реализовано в наушниках Noise Master Buds, и теперь Skullcandy Method 360 ANC стали следующим шагом.

Skullcandy Method 360 ANC

Основные характеристики

  • Активное шумоподавление (ANC). Обеспечивает погружение в музыку, блокируя отвлекающие внешние шумы.
  • Впечатляющее время работы. До 40 часов автономной работы – 10 часов от самих наушников и 30 часов от зарядного кейса. При использовании активного шумоподавления время работы может немного сократиться.
  • Быстрая зарядка. Всего 10 минут зарядки обеспечивают 2 часа воспроизведения.
  • Уникальный дизайн: Зарядный кейс отличается оригинальным дизайном и оснащен O-образным кольцом для удобного крепления к сумке, рюкзаку или другому снаряжению.
  • Разнообразие цветов. Наушники доступны в нескольких стильных цветовых решениях, включая Leopard, Primer, Plasma, Bone и True Black.
  • Многоточечное сопряжение. Возможность одновременного подключения к двум устройствам.
  • Защита от влаги и пота (IPX4). Наушники не боятся пота и брызг, что делает их идеальными для тренировок.
  • Google Fast Pair. Быстрое и удобное подключение к Android-устройствам.
  • Bluetooth 5.3. Стабильное и надежное беспроводное соединение.
  • 12-мм драйверы. Обеспечивают мощный и детализированный звук.
  • Комфортная посадка и улучшенная шумоизоляция. Skullcandy обещает надежную и удобную посадку, а также эффективную пассивную шумоизоляцию.
Skullcandy Method 360 ANC

Цена и доступность

Наушники Skullcandy Method 360 ANC уже доступны для покупки по акционной цене 100 долларов. Однако, рекомендованная розничная цена составляет 130 долларов.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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