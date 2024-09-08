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Создан самый большой iPhone в мире, с двух метровым экраном

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.09.2024
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Создан самый большой iPhone в мире, с экраном 2 метра

Пока мы находимся в ожидании сентябрьской презентации Apple, YouTube-блогеры Мэттью Перкинс (DIY Perks) и Арун Майни (MrWhoseTheBoss) создали уникальный гигантский iPhone 15 Pro Max, который не только стал самым большим в мире, но и функциональным. Этот необычный проект принёс им мировую известность и рекорд Гиннесса.

Гигантский iPhone 15 Pro Max: Особенности и размеры

Их творение имеет внушительные размеры: диагональ экрана составляет около 2 метров, а вес достигает приблизительно 200 кг. Создание такого устройства стало настоящим вызовом в области инженерии и прототипирования.

Тестирование функциональности

Не смотря на размер, гигантский iPhone полностью функционален. Арун Майни вместе с друзьями вынес устройство на улицу для тестирования, где оно успешно справилось с задачами, такими как онлайн покупки, отправка электронных писем и видеозвонки.

Необычные материалы и компоненты

Телефон не является продуктом компании Apple, а скорее результатом креативного сочетания серийной электроники, 3D-печатных компонентов и инновационных методов сборки. В качестве дисплея использован 88-дюймовый OLED-телевизор LG Signature с наклеенной на него сенсорной фольгой. Рама устройства выполнена из алюминия с дополнительными укрепляющими элементами.

Камера и операционная система

Камера гигантского iPhone состоит из объективов Canon EOS R5 и Sony RX10 Mark 4, что обеспечивает качество съёмки, сопоставимое с реальными моделями iPhone. Вместо операционной системы iOS, характерной для продуктов Apple, использовалась адаптированная версия Bliss OS с темой, имитирующей iOS.

Возможности и уникальность

Устройство оснащено специальной подставкой, позволяющей легко изменять его ориентацию и демонстрировать возможности. Единственным аспектом, который остался вне досягаемости создателей, стала операционная система iOS. Интересно, поддерживает ли гигантский аппарат функцию MagSafe, характерную для настоящих iPhone.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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