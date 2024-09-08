Создан самый большой iPhone в мире, с двух метровым экраном

Пока мы находимся в ожидании сентябрьской презентации Apple, YouTube-блогеры Мэттью Перкинс (DIY Perks) и Арун Майни (MrWhoseTheBoss) создали уникальный гигантский iPhone 15 Pro Max, который не только стал самым большим в мире, но и функциональным. Этот необычный проект принёс им мировую известность и рекорд Гиннесса.
Гигантский iPhone 15 Pro Max: Особенности и размеры
Их творение имеет внушительные размеры: диагональ экрана составляет около 2 метров, а вес достигает приблизительно 200 кг. Создание такого устройства стало настоящим вызовом в области инженерии и прототипирования.
Тестирование функциональности
Не смотря на размер, гигантский iPhone полностью функционален. Арун Майни вместе с друзьями вынес устройство на улицу для тестирования, где оно успешно справилось с задачами, такими как онлайн покупки, отправка электронных писем и видеозвонки.
Необычные материалы и компоненты
Телефон не является продуктом компании Apple, а скорее результатом креативного сочетания серийной электроники, 3D-печатных компонентов и инновационных методов сборки. В качестве дисплея использован 88-дюймовый OLED-телевизор LG Signature с наклеенной на него сенсорной фольгой. Рама устройства выполнена из алюминия с дополнительными укрепляющими элементами.
Камера и операционная система
Камера гигантского iPhone состоит из объективов Canon EOS R5 и Sony RX10 Mark 4, что обеспечивает качество съёмки, сопоставимое с реальными моделями iPhone. Вместо операционной системы iOS, характерной для продуктов Apple, использовалась адаптированная версия Bliss OS с темой, имитирующей iOS.
Возможности и уникальность
Устройство оснащено специальной подставкой, позволяющей легко изменять его ориентацию и демонстрировать возможности. Единственным аспектом, который остался вне досягаемости создателей, стала операционная система iOS. Интересно, поддерживает ли гигантский аппарат функцию MagSafe, характерную для настоящих iPhone.
Источник — androidheadlines.com