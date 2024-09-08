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MSI Claw 8 AI Plus: дата выпуска, характеристики и цена

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.09.2024
4 Просмотра 0
MSI Claw 8 AI Plus дата выпуска, характеристики и цена

MSI готовится к выпуску новой версии игровой портативной консоли на базе Windows — MSI Claw 8 AI Plus. Эта консоль будет оснащена новейшим процессором Lunar Lake в обновлённом корпусе, что может сделать ее потенциальным лидером среди конкурентов.

Дата выпуска

MSI Claw 8 AI Plus была анонсирована на выставке IFA Berlin 2024. Ожидается, что продажи начнутся в начале 2025 года, вероятно, в марте, как и у оригинальной модели.

Цена

Точная цена MSI Claw 8 AI Plus пока неизвестна, но ожидается, что она не превысит 799 долларов. Для сравнения, оригинальный MSI Claw стоил:

  • 699 долларов за модель с Intel Ultra 5 135H и 512 ГБ памяти.
  • 749 долларов за модель с Intel Ultra 7 155H и 512 ГБ памяти.
  • 799 долларов за модель с Intel Ultra 7 155H и 1 ТБ памяти.

Характеристики

  • Процессор: Intel Lunar Lake с интегрированной графикой Battlemage (Xe2).
  • Оперативная память: до 32 ГБ LPDDR5X-8,553.
  • Дисплей: 8-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
  • Хранилище: варианты с SSD-накопителями на 512 ГБ и 1 ТБ (M.2 2280).
  • Порты: два Thunderbolt 4, слот для microSD и аудиоразъем.
  • Батарея: 80 Вт·ч.

Дизайн

Новая консоль будет немного больше оригинала благодаря 8-дюймовому дисплею с соотношением сторон 16:10. Дизайн устройства включает серебристый корпус с черной окантовкой и акустическими вырезами в нижней части. Оригинальная модель весила Оригинальная модель весила 671 грамм и имела размеры 295 x 117 x 22 мм.

Производительность

MSI Claw 8 AI Plus обещает значительное улучшение производительности благодаря графическому процессору Xe2, который обеспечивает на 31% более быструю графику по сравнению с Intel Core Ultra 7 155H. На выставке IFA Berlin 2024 Intel продемонстрировала, что новые чипы могут достигать стабильных 70 кадров в секунду с максимальными пиками до 90 кадров в секунду.

Автономность

Консоль будет оснащена батареей 80 Вт·ч, что значительно больше по сравнению с 53 Вт·ч у оригинальной модели. Intel заявляет, что ноутбук на базе Intel Core Ultra 7 268V может работать до 20,1 часа, что превосходит многие современные устройства на базе Qualcomm.

Источник — laptopmag.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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