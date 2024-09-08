Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Насколько водонепроницаемым является iPhone, решит суд
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Насколько водонепроницаемым является iPhone, решит суд

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
08.09.2024
4 Просмотра 0
Насколько водонепроницаемым является iPhone, решит суд

Компания Apple долгое время утверждала, что их флагманские устройства iPhone обладают защитой от воды и способны выдерживать погружение на определённую глубину. Однако в случаях, когда смартфоны получали повреждения от воды, Apple отказывала в гарантийном ремонте. В Квебеке, Канада, адвокат Джои Зукран подал иск против Apple, обвинив компанию в введении потребителей в заблуждение относительно водонепроницаемости iPhone и невыполнении гарантийных обязательств при ущербе от воды.

Иск был инициирован после того, как 19-летняя студентка не смогла воспользоваться гарантийным сервисом, когда её iPhone вышел из строя после случайного падения в бассейн во время отпуска в Мексике. Несмотря на заявления Apple о водонепроницаемости, телефон стал неработоспособным, и в сервисном центре отказали в бесплатном ремонте из-за водных повреждений.

Зукран стремится получить статус коллективного иска для представления интересов всех пострадавших потребителей. Он настаивает на том, что Apple должна изменить условия гарантии, соответствующие рекламным обещаниям, и компенсировать расходы на ремонт или замену телефонов, повреждённых водой. Также он требует выплаты дополнительной компенсации в размере 500 долларов каждому участнику иска.

Это не первый иск Зукрана против Apple; в 2018 году он уже добивался изменения гарантийных условий на аккумуляторы iPhone. Проблемы с водонепроницаемостью iPhone вызвали вопросы и в других странах, включая США и Италию. В 2020 году итальянские власти оштрафовали Apple на 12 миллионов евро за вводящие в заблуждение заявления о водонепроницаемости и невнятные разъяснения об условиях тестирования этой функции.

Судебный исход дела может иметь далеко идущие последствия для всей индустрии мобильных телефонов, заставив производителей более ответственно подходить к гарантийным обязательствам и защите прав потребителей от водных повреждений.

Источник — ithome.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.