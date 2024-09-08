Насколько водонепроницаемым является iPhone, решит суд

Компания Apple долгое время утверждала, что их флагманские устройства iPhone обладают защитой от воды и способны выдерживать погружение на определённую глубину. Однако в случаях, когда смартфоны получали повреждения от воды, Apple отказывала в гарантийном ремонте. В Квебеке, Канада, адвокат Джои Зукран подал иск против Apple, обвинив компанию в введении потребителей в заблуждение относительно водонепроницаемости iPhone и невыполнении гарантийных обязательств при ущербе от воды.

Иск был инициирован после того, как 19-летняя студентка не смогла воспользоваться гарантийным сервисом, когда её iPhone вышел из строя после случайного падения в бассейн во время отпуска в Мексике. Несмотря на заявления Apple о водонепроницаемости, телефон стал неработоспособным, и в сервисном центре отказали в бесплатном ремонте из-за водных повреждений.

Зукран стремится получить статус коллективного иска для представления интересов всех пострадавших потребителей. Он настаивает на том, что Apple должна изменить условия гарантии, соответствующие рекламным обещаниям, и компенсировать расходы на ремонт или замену телефонов, повреждённых водой. Также он требует выплаты дополнительной компенсации в размере 500 долларов каждому участнику иска.

Это не первый иск Зукрана против Apple; в 2018 году он уже добивался изменения гарантийных условий на аккумуляторы iPhone. Проблемы с водонепроницаемостью iPhone вызвали вопросы и в других странах, включая США и Италию. В 2020 году итальянские власти оштрафовали Apple на 12 миллионов евро за вводящие в заблуждение заявления о водонепроницаемости и невнятные разъяснения об условиях тестирования этой функции.

Судебный исход дела может иметь далеко идущие последствия для всей индустрии мобильных телефонов, заставив производителей более ответственно подходить к гарантийным обязательствам и защите прав потребителей от водных повреждений.

Источник — ithome.com