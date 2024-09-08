Втрое скалывающийся смартфон Huawei Mate XT заказали 2 млн покупателей

Менее чем за сутки после старта предварительных заказов на официальном сайте, новый складной смартфон Huawei Mate XT заказали почти 2 миллиона потенциальных покупателей, и это количество продолжает увеличиваться.

Период предварительных заказов на данный телефон начался в 12:08 7 сентября и завершится в 23:59 19 сентября, а в продажу аппарат поступит 20 сентября в 10:08.

В дополнение к онлайн-продажам, заметный интерес проявляется и в офлайн-магазинах Huawei. В социальных сетях появились сообщения о том, как поклонники бренда выстраиваются в очереди, чтобы зарезервировать Huawei Mate XT. Отмечается, что каждый клиент может забронировать только один смартфон.

Официальная цена устройства пока не объявлена, но существует мнение, что она может превысить 20 000 юаней (250 000 рублей), что сделает его самым дорогим смартфоном в истории Huawei.

На платформе электронной коммерции Xianyu некоторые продавцы пытаются воспользоваться ситуацией, спекулируя на цене. Один из них заявил: «Цена продажи будет зависеть от цены в день старта продаж. Я не могу назвать точную цифру сейчас, но ожидаю, что она будет на 10 000 юаней выше официальной».

Источник — mydrivers.com