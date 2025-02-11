Sony WH-1000XM6 появятся уже в начале мая 2025 года

Серия Sony WH-1000XM уже давно является фаворитом среди беспроводных наушников, и последняя модель, WH-1000XM5, не стала исключением. Спустя три года после ее выхода, все с нетерпением ждут, что же будет дальше. И похоже, Sony уже работает над новой моделью, WH-1000XM6, которая, судя по всему, скоро появится.

Недавно наушники Sony WH-1000XM6 засветились в списках Федеральной комиссии по связи (FCC) в США и Канаде. Кроме того, модель появлялась на веб-сайте Управления по развитию Infocomm Media (IMDA). Номер модели устройства — YY2984.

Этот номер модели совпадает с номером в сертификации FCC, поэтому можно с уверенностью сказать, что это действительно предстоящие наушники WH-1000XM6. В базе данных также указана категория оборудования (PMREQ, частное мобильное радио), тип оборудования (Bluetooth) и описание оборудования (стереогарнитура беспроводного шумоподавления). Бренд и торговое название, конечно же, Sony, а поставщиком является Sony Electronics (Сингапур) Pte. Ltd.

В базе данных FCC устройство имеет идентификатор AK8YY2984. Кроме того, есть изображение съемной чашки наушников. TheWalkmanblog сообщает, что срок конфиденциальности (STC) устройства истекает 22 июля 2025 года. Если вспомнить, что последняя версия флагманских наушников Sony вышла примерно за 13 недель до окончания STC, то можно ожидать, что Sony WH-1000XM6 будет представлена в конце апреля или начале мая 2025 года.

Ожидается, что гарнитура будет поддерживать Bluetooth 5.3. Это не самая последняя версия Bluetooth, но она должна обеспечивать стабильное соединение. Также, вероятно, будет поддержка быстрой зарядки через USB-C, 30-миллиметровые драйверы и три цвета: черный, синий и серебристый.

Что касается цены, то Sony WH-1000XM6, скорее всего, будет стоить дороже, чем WH-1000XM5. Прежде чем давать какие-либо рекомендации, стоит дождаться официальной информации о цене. Часто бывает, что наушники предыдущего поколения получают большую скидку, что делает их более выгодным вариантом для потребителей.