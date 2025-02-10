Oppo Find N5: появилась первая распаковка на YouTube

Oppo в последние недели активно подогревает интерес к своему грядущему складному смартфону Find N5. И вот, наконец, объявлена официальная дата выхода — 20 февраля в Сингапуре. До этого мы видели только изображения устройства с выключенным экраном, но теперь на YouTube появилось полное видео распаковки.

Канал Geekculture опубликовал короткое видео, где они распаковывают Oppo Find N5 в цвете, который выглядит как «космический черный». Oppo подтвердила название модели в социальной сети X. Видео показывает британскую версию Find N5. Хотя это и не гарантирует, что он появится в Великобритании именно как Find N5, так как в Сингапуре тоже используется британский тип электрических вилок. В комплекте с телефоном идёт Type-G вилка с кабелем USB-C. Также в коробке есть приятный чехол из искусственной кожи. Зарядка всё ещё идёт через USB-A на USB-C, так что быстрый адаптер, вероятно, будет использовать USB-A. Будем надеяться, что USB-C PD в этот раз не останется в стороне.

Что мы ждем от Oppo Find N5

Oppo, возможно, представит лучший складной смартфон 20 февраля. Многие ждали преемника Find N3 с прошлой осени. Важно помнить, что Oppo Find N3 и OnePlus Open вышли в октябре 2023 года, так что прошло уже почти полтора года. И в то время оба устройства были признаны одними из лучших складных смартфонов на рынке по многим параметрам.

Oppo внесла немало изменений в Find N5. Например, практически полностью убрали складку на дисплее. Кроме того, по слухам, увеличили скорость зарядки до 80 Вт и добавили беспроводную зарядку на 50 Вт. Наряду с этим, установили аккумулятор большей ёмкости. В Find N3 уже была довольно большая батарея для складного смартфона, но у Find N5, по слухам, будет аккумулятор на 5600 мАч, что очень много для любого смартфона.

Это один из тех телефонов, за запуском которого действительно интересно следить в ближайшие пару недель. И такое случается нечасто. Кроме того, ожидается, что Find N5 станет самым тонким складным смартфоном в мире.