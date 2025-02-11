GTA 6 выйдет на ПК раньше чем мы думаем

Штраус Зелник, глава Take-Two Interactive (они владеют Rockstar Games, то есть создателями GTA 6), заявил, что выход Grand Theft Auto 6 станет настоящим бустом для продаж PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Это неудивительно, ведь GTA – одна из самых ожидаемых игр в мире!

Но не стоит забывать про ПК-геймеров! Зелник подчеркнул, что рынок ПК сейчас огромен и игнорировать его просто нельзя. ПК-игроки ценят возможность устанавливать моды, настраивать графику под себя и наслаждаться высокой частотой кадров. Все это делает ПК привлекательной платформой для игр.

Так когда же ждать GTA 6 на ПК?

История показывает, что Rockstar Games обычно сначала выпускает свои игры на консолях, а уже потом – на ПК. Так было с GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Версии для ПК выходили спустя месяцы, а то и годы после консольного релиза.

Зелник, конечно, не назвал точную дату выхода GTA 6 на ПК. Однако он заверил, что Take-Two стремится поддерживать обе платформы – и консоли, и ПК. Возможно, задержка с ПК-версией связана со стремлением сначала поднять продажи консолей. Официально релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 2025 год, так что запасаемся терпением!

А что вы думаете?

Как вы считаете, стоит ли Rockstar Games выпускать GTA 6 на ПК позже, или лучше сделать одновременный релиз на всех платформах? Делитесь своим мнением в комментариях! Нам действительно интересно узнать, что вы думаете об этом.