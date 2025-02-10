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Электроника и техника

Apple активно развивает направление домашних роботов

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.02.2025
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Apple активно развивает направление домашних роботов

Очевидно, что сфера искусственного интеллекта и робототехники сейчас на подъеме. И Apple не собирается оставаться в стороне! Компания из Купертино активно наращивает свои усилия в области домашних роботов. Подтверждением тому служат недавние объявления о найме специалистов и исследовательские работы. Этот амбициозный проект вполне может произвести революцию в наших домах в ближайшие годы.

Apple всерьез взялась за домашнюю робототехнику

После того, как они отказались от своего проекта по созданию автономного автомобиля в феврале 2024 года, Apple перенаправила часть своих команд на разработку роботов, предназначенных для дома. В настоящее время за это направление отвечают два отдела: Home Labs Hardware Engineering Group и специальная команда AI Special Project, возглавляемая Кевином Линчем.

В последние недели компания разместила множество вакансий для специалистов по робототехнике. Они будут работать в «небольшой команде высококвалифицированных инженеров и ученых». Первым реальным проектом станет настольный робот. Его выход должен произойти в 2027 году.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, этот робот может быть похож на продвинутый HomePod с роботизированной рукой и экраном, как у iPad. Ожидается, что устройство будет в основном управляться Siri и Apple Intelligence с помощью голосовых команд.

Стратегия Apple

Амбиции Apple в этой области стали известны в прошлом месяце благодаря исследовательской статье, сопровождаемой видео с прототипом робота-лампы. Этот робот, немного напоминающий талисман Pixar Luxo Jr., демонстрирует естественное взаимодействие со своим пользователем. Он может отвечать на вопросы о погоде, регулировать освещение для фотографий iPhone, напоминать о необходимости пить воду и даже танцевать под музыку, как настоящий компаньон.

Apple лампа

Такой подход демонстрирует стремление Apple создавать роботов с индивидуальностью. Способных к более богатому взаимодействию, чем нынешние голосовые помощники. Прототип может, например, отслеживать жесты пользователя. Может показывать обучающие видео или адаптировать освещение в соответствии с текущей деятельностью.

На данный момент Apple сосредоточилась на своем проекте моторизованного «HomePod». Однако этот продукт может стать первым шагом к созданию полноценной роботизированной экосистемы.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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