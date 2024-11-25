Sony работает над созданием автономной портативной консоли

Ходят слухи, что Sony затеяла разработку новой портативной игровой консоли, которая позволит играть в игры PlayStation 5 в любом месте. Инсайдеры из Bloomberg поделились информацией, что компания хочет расширить свой рынок и составить конкуренцию Nintendo в сегменте портативных приставок.

В отличие от PlayStation Portal, которая работает только как удалённый экран для PS5, новая консоль будет полностью автономной. Однако фанатам стоит ожидать высокой цены или длительного ожидания релиза, учитывая сложность создания портативного устройства, способного запускать игры такого уровня.

Кстати, руководитель Microsoft Gaming, Фил Спенсер, также заявил о разработке портативной консоли Xbox, но её выпуск ожидается не раньше, чем через несколько лет. Спенсер хочет, чтобы его команда изучила рынок портативных игровых устройств, включая Nintendo Switch и Steam Deck, прежде чем приступать к производству. Они хотят создать что-то действительно новое, опираясь на накопленный опыт.

Также недавно появилась новость, что Sony PlayStation Portal сможет запускать игры из облака. То есть ей не потребуется подключение в PS5, как это было раньше. Странно, что компания, львиная доля дохода которой приходится на индустрию игр до сих пор не создала портативную консоль, как это сделали конкуренты. Вероятно, еще не сформированный рынок или технические сложности вставали на ее пути.

Источник — bloomberg